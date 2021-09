Inizia un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà sul piano astrale la giornata di sabato 4 settembre con lavoro, salute e amore per tutti i segni dall'Ariete e ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: cercate di non polemizzare in campo sentimentale, con Venere in opposizione la situazione potrebbe rivelarsi non troppo semplice e un po' tesa. In campo lavorativo ci saranno dei progetti da organizzare al meglio se si desidera ottenere dei risultati.

Toro: nel lavoro in questa giornata potreste ricevere delle proposte, siate comunque cauti.

In campo amoroso è possibile che sorgano delle incomprensioni.

Gemelli: non manca energia in particolare nel periodo centrale della giornata. In campo professionale attenzione alla situazione finanziaria. Per quel che riguarda la sfera amorosa chi ha vissuto una separazione inizia a guardare avanti.

Cancro: per il quarto segno zodiacale la giornata di sabato 4 settembre sarà caratterizzata da Venere favorevole. In amore i single potranno fare degli incontri interessanti. Per quel che riguarda il lavoro è il momento di fare scelte decisive.

Leone: possibili indecisioni in campo amoroso, non vi sentite pronti a fare una scelta. Per quel che riguarda il lato lavorativo potrete ottenere delle risposte.

Vergine: in amore in questa giornata potrete vivere delle situazioni interessanti, chiarendo anche possibili incomprensioni. Nel lavoro vi sentite determinati e proseguire i vostri progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: giornata interessante a livello amoroso, potete fare interessanti progetti di coppia.

A livello lavorativo sarà meglio non sottovalutare degli incontri.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno la giornata sarà buona a livello lavorativo, presto Venere sarà nel segno, riuscirete a placare la vostra agitazione. In ambito amoroso la giornata sarà invece sottotono, potrebbero sorgere delle tensioni con il partner.

Sagittario: belle novità in arrivo per il segno, i single possono fare nuove conoscenze. Nel lavoro non mancheranno occasioni, che sarà meglio sfruttare per ottenere risultati.

Capricorno: la Luna non è più in opposizione, è un momento di ripresa per quel che riguarda il lato sentimentale. Nella parte centrale del mese alcune situazioni saranno ancora più chiare. Nel lavoro delle questioni economiche dovranno essere riorganizzate.

Acquario: evitate complicazioni in campo amoroso, se necessario prendete del tempo per voi. Non mancheranno momenti di agitazione. Nel lavoro in arrivo dei cambiamenti, che sarà il caso di gestire con calma.

Pesci: per l'ultimo segno la giornata di sabato 4 settembre sarà caratterizzata da piccole crisi sentimentali e da una possibile agitazione con il partner. In campo lavorativo sarà possibile superare delle problematiche.