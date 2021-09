Per l'autunno 2021, l'Oroscopo dell'amore prevede il pianeta Giove nella costellazione del Sagittario e per esteso anche al segno del Capricorno, il quale potrà dunque godere di una certa fortuna nella vita sentimentale.

Per i segni di terra come il Toro, quello autunnale non sarà un periodo ideale per l'amore, mentre per Pesci si prospetta una fase di riflessione. Il pianeta Venere, invece, sarà favorevole al segno del Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dell'autunno per l'amore.

L'oroscopo dell'autunno: Sagittario in testa alla classifica

1° Sagittario: questo autunno sarà fatto di amore e passionalità concentrati, di sentimenti che finalmente saranno rivelati e di tante idee per il futuro da condividere con la persona amata. Avrete la possibilità di essere anche più espansivi con le amicizie e con quei colleghi con cui avete già intrecciato un rapporto più forte rispetto ad altri.

2° Capricorno: un ulteriore passo in avanti nella vostra relazione significherà trovarsi in un momento decisamente roseo della vostra storia d'amore. La fortuna di Giove vi permetterà di rendere il vostro rapporto sempre più produttivo, oltre che romantico, difatti entrambi saprete dimostrare i rispettivi sentimenti molto di più con i fatti che con le parole.

3° Acquario: finalmente vedrete la vostra storia d'amore crescere in modo esponenziale, concretizzarsi e diventare sempre più matura. Avrete anche l'occasione di crescere dal punto di vista personale per poter effettivamente comprendere quale possa essere il meglio per voi in questo periodo.

4° Bilancia: secondo l'oroscopo per l'autunno, osare in amore potrebbe costituire la chiave di volta per la vostra situazione sentimentale.

Nelle coppie ci saranno maggiore affinità emotiva, dialogo e comprensione, mentre per i single ci sarà del tempo in più per valutare cosa sia realmente giusto. Gli incontri non saranno tutti all'altezza delle aspettative.

Ariete stabile

5° Pesci: per il vostro segno ci sarà una fase autunnale in cui sarà bene prendervi cura di voi stessi, indirizzare il vostro amore incondizionato verso la persona che vi sta accanto, e occuparvi del vostro corpo.

Con il partner avrete un rapporto fatto di tanto dialogo, anche se con poco romanticismo all'orizzonte.

6° Leone: avrete l'appoggio di Venere nel momento in cui sarà presente nella costellazione del Sagittario, però dovrete prestare molta cautela a Giove in opposizione che creerà molte illusioni a livello amoroso. Dovrete quindi evitare di riporre troppa fiducia in relazioni verso le quali non siete del tutto sicuri.

7° Ariete: non si potrà parlare di un periodo del tutto negativo in amore, ma neanche così roseo come avreste voluto. Il trigono di Venere che persisterà fino alle prime giornate di novembre vi metterà in condizione di essere romantici, ma purtroppo Marte potrebbe creare delle incomprensioni, accompagnate ad una scarsa voglia di mettervi in gioco e di fare un passo in avanti nella vostra relazione.

8° Toro: questo autunno si prospetta poco interessante per l'amore secondo l'oroscopo, perché non ci saranno le posizioni astrologiche necessarie. Sarà quindi un periodo di attese e di scarsi momenti stimolanti che, però, avranno risvolti negativi se avete già un partner.

Scorpione in ribasso

9° Gemelli: questo periodo autunnale potrebbe essere fatto di ostacoli sul piano amoroso, di illusioni causate da Giove e dalla prospettiva di qualche avventura che però si rivelerà semplicemente un vicolo cieco. Per i single, questo sarà un momento di decisioni ma soprattutto di riflessione costruttiva.

10° Scorpione: Giove persisterà per tutto l'arco dell'autunno in quadratura, dunque non sarà facile fare incontri, tanto meno riuscire ad innamorarsi.

Sarà un periodo in cui saranno molto più importanti la distensione e la voglia di riflessione, prima di un qualsivoglia inizio di un rapporto d'amore o di amicizia.

11° Vergine: anche se si prospetta un inverno positivo, l'oroscopo prevede un autunno litigioso, fatto di divergenze anche piuttosto forti che potrebbero minare alla base alcuni rapporti che credevate indissolubili. Fortunatamente, con la fine della stagione autunnale, si aprirà uno scenario completamente differente.

12° Cancro: il pianeta Venere, che entrerà lentamente in opposizione nel corso dell'autunno, già predispone poca voglia di innamorarsi per i single, e una scarsa partecipazione al romanticismo per le coppie già datate.

Anche con le amicizie si potrebbe andare incontro ad allontanamenti che potrebbero essere più o meno definitivi.