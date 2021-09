Per le due giornate del fine settimana 4 e 5 settembre 2021, l’Oroscopo prevede tanta grinta per i nati sotto il segno dell’Acquario dal punto di vista lavorativo, mentre si riscontreranno del romanticismo e dell’ottimismo per i nati sotto il segno del Sagittario.

I ribassi nella classifica interesseranno i nati sotto il segno dei Pesci e i nati sotto il segno della Bilancia. A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo del weekend: Acquario in testa

1° Acquario: il lavoro vi darà tante soddisfazioni, soprattutto quello che concerne la vostra squadra di lavoro e la prospettiva di rendere la vostra attività più richiesta.

Secondo l’oroscopo le energie saranno a vostra completa disposizione, così come tanta fortuna nella giornata di domenica.

2° Sagittario: l’espansività e l’ottimismo di queste due giornate sicuramente faranno molto bene alla vostra relazione di stampo amoroso. Finalmente esprimervi potrebbe essere una soluzione ai tanti dubbi che per molto tempo stanno assillando entrambi e su cui vorreste ambedue sorvolare.

3° Vergine: ora come ora la vera contentezza del vostro segno sarà dettata dalle amicizie, da quelle sincere che vi conoscono molto di più della famiglia e che vi daranno anche qualche soddisfazione a livello umano.

4° Gemelli: finalmente andrete incontro a dei chiarimenti in amore che potrebbero fare la differenza nelle vicende future e in quei progetti di coppia su cui vorreste investire.

Avrete una domenica molto romantica, anche se non ci saranno risvolti di intraprendenza.

Cancro romantico

5° Cancro: avrete un fine settimana fatto di tanto romanticismo e di un pizzico di follia, perché con il partner potreste vivere una avventura pregna di emozioni e situazioni avvincenti. Potrete avviare un progetto che potrebbe rivelarsi davvero molto sostanzioso dal punto di vista economico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

6° Toro: avrete un weekend all’insegna del riposo, in cui potrete finalmente svuotare la testa da tutte le faccende che vi hanno preso fino a quel momento e svagavi come più preferite. Secondo l’oroscopo i contrattempi per adesso saranno messi da parte.

7° Bilancia: il riposo nel fine settimana potrebbe essere una delle poche opzioni a cui andrete incontro, perché avrete la necessità di ricaricare le batterie dopo tanto tempo trascorso a rendere i vostri affari sempre più remunerativi.

In amore ci sarà una sincerità più tenace.

8° Capricorno: dovrete organizzarvi per poter avviare un progetto che per la settimana sarà pienamente essenziale. L’oroscopo per l’amore prevede anche qualche piccola scaramuccia, ma niente che non si possa risolvere con un semplice chiarimento.

Ariete stressato

9° Ariete: sarà necessario prendervi cura di voi stessi, prima di qualsiasi altra cosa. Lo stress sta prendendo il posto della tranquillità, perciò dovrete prendere qualche provvedimento in merito sulla vostra tabella di marcia.

10° Leone: cercate di non farvi prendere dal panico se sul lavoro si presenterà qualche difficoltà che a prima vista sembrerà insormontabile. Con la dovuta tranquillità e determinazione potrete far fronte anche alle sfide più difficili e che implicano anche qualche sacrificio.

11° Scorpione: fare attenzione alle difficoltà della settimana potrebbe migliorarvi il weekend. Purtroppo questa volta avrete del lavoro da recuperare e probabilmente non avrete tutto il tempo libero a vostra completa disposizione. Secondo l’oroscopo le energie potrebbero calare sensibilmente.

12° Pesci: purtroppo le faccende sia sul lavoro che nella casa potrebbero assorbire completamente il vostro tempo libero del fine settimana, quindi non ci saranno novità se non una grande mole di lavoro da recuperare.