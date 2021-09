Per il fine settimana di sabato 2 e di domenica 3 ottobre 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo per il segno dell’Acquario, il quale potrà godersi finalmente il relax e tanta voglia di metterci tanta grinta sul lavoro. L’Ariete finalmente salirà di qualche posizione, mentre persisteranno in basso il segno del Capricorno e del Leone.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per il weekend.

L’oroscopo del fine settimana: buone notizie per il Sagittario

1° Acquario: relax, shopping, affinità amorosa ai massimi livelli e fortuna.

Avrete una combinazione nel corso del fine settimana che sicuramente non lascerà spazio a rivalità o a malumori. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci delle probabilità affaristiche molto remunerative.

2° Gemelli: sul piano amoroso potreste sperimentare nuove emozioni di carattere passionale, ma al tempo stesso avrete una complicità che sicuramente renderà le responsabilità meno pesanti del previsto. Ci saranno ottime chance anche per i single con tanti incontri interessanti.

3° Sagittario: qualche bella notizia renderà la complicità con il partner sempre più solida e le scaramucce passate diventeranno solamente un ricordo di cui disfarsi. Secondo l’oroscopo potrete darvi da fare per osare sul piano lavorativo senza remore.

4° Pesci: le nuove prospettive amorose a cui andrete incontro v faranno battere il cuore dopo molto tempo, vi ridaranno interesse per l’aspetto amoroso in generale e risolleveranno il vostro umore dopo una delusione. Potrete velocizzare facilmente anche il lavoro che probabilmente non vi preme fare.

Bilancia impegnata

5° Bilancia: avrete un weekend diviso in due fra un mole ingente di lavoro nel sabato e qualche momento in più di relax e svago nel corso della domenica.

Nella coppia subentrerà una comunicazione più folta per ciò che riguarda l’aspetto più responsabile della vostra relazione amorosa.

6° Ariete: dovrete far fronte a qualche discussione con il partner che per il momento potrebbe essere di ostacolo ad un weekend più sereno. Però avrete qualche momento di svago che finalmente riuscirà a rompere con le faccende di stampo lavorativo, secondo l’oroscopo.

7° Scorpione: per il momento l’aspetto preparatorio di determinati progetti si protrarrà piuttosto a lungo, finendo con assorbire molto del vostro tempo, anche quello libero. La domenica potrebbe presentarsi abbastanza libera da impegni, anche se ci sarà qualcosa da rivedere a livello pratico.

8° Toro: riorganizzarvi in questo momento sarà indicato per poter acquisire più fiducia nel futuro e una spiccata predisposizione a fare sempre meglio. Per ora però dovrete prima rendere le cose più facili per voi stessi e per le persone che vi circondano.

Cancro taciturno

9° Cancro: purtroppo potreste essere di poche parole e un po’ tristi per una situazione che non avete “digerito”. Però tirarvi su di morale potrebbe essere molto più semplice del previsto, nonostante abbiate ancora qualche punta di stress di troppo a causa del lavoro.

10° Vergine: avrete qualche piccola soddisfazione che toccherà qualche corda sul piano dell’autostima, però nel fine settimana potrebbero esserci delle pause forzate che secondo l’oroscopo dovrete necessariamente adottare per liberarvi dello stress.

11° Capricorno: probabilmente potreste avere molto nervosismo e tanta voglia di ricominciare da capo sul piano professionale. Qualche malessere però potrebbe compromettere qualche affare che fino a questo momento era andato liscio come l’olio.

12° Leone: purtroppo anche queste due giornate potrebbero non essere più congeniali come prospettato, forse abbastanza faticose sul piano lavorativo. Secondo l’oroscopo, in amore subentrerà un periodo di gelo che potrebbe portare a qualche allontanamento ulteriore.