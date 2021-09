L'oroscopo del fine settimana del 2 e 3 ottobre prevede una dolcissima Luna arrivare nel segno del Leone, che in amore potrebbe finalmente vedere una risalita, mentre per lo Scorpione sarà un weekend di alti e bassi con il partner. Buone le stelle dei nativi dell'Ariete, più aperti alle emozioni, mentre il lavoro per i nativi dell'Acquario sarà fonte si grandi soddisfazioni.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana del 2 e 3 ottobre.

Previsioni oroscopo weekend 2-3 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: il weekend che vi vedrà più attivi dal punto di vista sentimentale.

La Luna in trigono dal segno del Leone vi rende più aperti alle emozioni, e non si escludono momenti importanti per voi. Situazione che rimane pressoché invariata al lavoro, dunque non aspettatevi grandi risultati. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana insufficiente per quanto riguarda i sentimenti. Con la Luna e Venere che vi guardano negativi sarà meglio non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner. Ciò nonostante questo potrebbe essere l'ultimo weekend no per voi. Settore professionale che continua a darvi poche soddisfazioni. Sarà necessario agire per cambiare la situazione. Voto - 5️⃣

Gemelli: weekend da dedicare alla vostra relazione di coppia grazie alla Luna in sestile.

Sarà molto importante per voi solidificare il vostro legame, e sapere di poter contare sempre sulla vostra anima gemella. Nel lavoro sarà un periodo quasi di routine, che però porterà diverse soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Cancro: la configurazione astrale rimane più che discreta per voi nativi del segno. In ambito sentimentale il vostro rapporto è stabile.

Ci sarà sintonia tra voi e il partner e sarà fondamentale per portare avanti il vostro rapporto. Settore professionale nel complesso discreto, ma non aspettatevi risultati eccellenti. Voto - 7️⃣

Leone: il fine settimana potrebbe sancire l'inizio di una ripresa in ambito sentimentale. Secondo l'oroscopo godrete di una bellissima Luna nel segno, che potrebbe allontanare pensieri e dubbi avuti finora nei confronti del partner, chiudendo questo periodo poco soddisfacente.

Settore professionale stabile, che vi vedrà muovere lentamente i vostri passi verso il successo. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo positivo per quanto riguarda i sentimenti. Venere in sestile promette bei momenti insieme al partner, ciò nonostante il pianeta dell'amore sta per spostarsi, dunque sarà necessario solidificare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro potreste ritrovarvi a prendere delle decisioni importanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: dopo che la Luna è stata poco convincente, ecco che essa si sposterà in una posizione più agiata per voi. Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, le cose tra voi e il partner sono destinate a riprendersi e continuare ad andare bene per ancora molto tempo.

In ambito lavorativo si preannuncia un periodo favorevole soprattutto per quei progetti ambiziosi e a lungo termine. Voto - 9️⃣

Scorpione: ultimo fine settimana di Venere nel segno. Non avrete nulla da temere in amore al momento, ciò nonostante dovrete dimostrare con maggior forza e convinzione i vostri sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà ancora molto da fare affinché arriveranno buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale che convince in questo fine settimana. Con la Luna in trigono dal segno del Leone, le cose tra voi e il partner non potranno che andare bene, dunque godetevi questo momento in totale spensieratezza. Per quanto riguarda il lavoro, sapete benissimo quali sono le vostre responsabilità, e le saprete mantenere fino alla fine.

Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in ripresa per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Dopo una Luna poco convincente, tornerà Venere a darvi supporto e mantenere armonia nel vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro rallenterete ancora un po’, ma per fortuna riuscirete comunque a portare a termine i vostri incarichi. Voto - 7️⃣

Acquario: il settore professionale continua a darvi soddisfazioni secondo l'oroscopo, merito in particolare di Giove e Saturno nel vostro cielo. In ambito sentimentale purtroppo non si potrà dire la stessa cosa, non in questo weekend. Luna e Venere infatti sembra che siano contro di voi, e non sarà facile gestire il vostro rapporto.

Attenzione dunque a non causare litigi. Voto - 6️⃣

Pesci: il cielo rimane positivo nel corso del prossimo weekend. Con Venere in trigono dal segno dello Scorpione, in amore saprete sicuramente cosa fare per far felice il partner. Per quanto riguarda il lavoro un progetto alla volta, state portando avanti il vostro lavoro, risultando sempre più affidabili. Voto - 8️⃣