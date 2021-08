È arrivato un nuovo mese e con esso anche delle nuove previsioni astrologiche per tutti i segni. Approfondiamo l'andamento astrale dell'amore e del lavoro per la giornata di mercoledì 1 settembre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore Mercurio e Venere in opposizione invitano a essere più pazienti. Il cielo vi aiuta a vivere qualcosa di nuovo. Nel lavoro i progetti sono da portare avanti e anche le proposte che arriveranno.

Toro: per i sentimenti la Luna nel segno aiuta, potrete per questo motivo rivedere un rapporto. Nel lavoro attenzione a non azzardare troppo, cercate di stare di più sulle vostre.

Gemelli: a livello amoroso è un periodo di recupero in arrivo con diversi pianeti favorevoli. Qualcosa di nuovo potrebbe essere progettato in questo momento. Nel lavoro attenzione a qualche complicazione, il cielo invita a rivedere qualcosa.

Cancro: in amore in questa parte della settimana avrete la voglia di fare di più, in particolare per quelle coppie che hanno vissuto problemi. A livello lavorativo tutto deve essere gestito con maggiore attenzione, arriveranno cose nuove.

Leone: a livello sentimentale se qualcosa non sta andando come vorreste occorre ancora aspettare prima di chiarire. C'è uno stato di agitazione. Nel lavoro siate più tranquilli, non tutti i risultati arriveranno subito.

Vergine: in amore è un momento interessante, anche grazie a Marte nel segno. Se siete in attesa di una conferma presto arriverà. Nel lavoro non mancherà qualche nuova proposta, la giornata nel complesso è favorevole.

Previsioni e oroscopo dell'1 settembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è un momento interessante con diversi pianeti favorevoli, avrete la possibilità di fare qualcosa in più.

Nel lavoro è un periodo positivo, avrete la possibilità di ottenere qualcosa in più.

Scorpione: in amore Venere presto entrerà nel segno e porterà qualcosa di nuovo. Cercate di agire adesso. Nel lavoro potrete finalmente risolvere un problema che vi portavate dietro da tempo.

Sagittario: a livello amoroso Venere favorevole aiuterà a schiarire anche le idee.

Occorre capire da che parte stare. Nel lavoro sarà importante mantenere un certo equilibrio, riuscirete a superare comunque una situazione difficile.

Capricorno: in amore nelle relazioni con gli altri qualcosa potrebbe non andare, ci vorrà maggiore pazienza. Meglio lasciarsi tutto alle spalle. Nel lavoro se c'è un progetto da portare avanti sarà necessario agire in questo momento.

Acquario: per i sentimenti, con diversi pianeti favorevoli, le coppie che hanno avuto problemi da ora potranno recuperare. Alcuni sentono la necessità di un cambiamento. Nel lavoro se state affrontando alcuni ostacoli c'è capire se andare avanti o meno.

Pesci: in amore, dopo un periodo non esaltante, da ora le cose miglioreranno. Le esperienze passate aiutano. Nel lavoro sfruttate questo momento per iniziare a recuperare.