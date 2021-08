Inizia una nuova settimana per i 12 segni zodiacali. Come andrà la giornata di lunedì 30 agosto 2021? Ecco l'Oroscopo e le stelle a livello lavorativo, salutare e sentimentale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo amoroso ci sarà un buon recupero. Nonostante Venere ancora in opposizione, potrete fare nuovi incontri. In campo lavorativo sarà possibile ottenere presto una svolta.

Toro: meglio non stancarsi troppo in questa giornata, nel lavoro potreste iniziare nuovi progetti. Per quel che riguarda l'amore gli incontri sono favoriti.

Gemelli: la giornata di lunedì 30 agosto sarà caratterizzata dalla Luna nel segno. In amore potrete vivere un momento di ripresa, specie se negli ultimi tempi ci sono state delle difficoltà nel rapporto di coppia. In campo professionale potrete prendere delle decisioni importanti.

Cancro: sono possibili dei cambiamenti a livello lavorativo, siate pronti ad affrontarli. Per quel che riguarda l'amore cercate di affrontare le problematiche con serenità.

Leone: in campo sentimentale potrete vivere delle belle sensazioni, soprattutto se da tempo avete chiuso una relazione. In campo lavorativo sarà meglio organizzare le varie questioni da affrontare.

Vergine: cercate di non stancarvi troppo a livello lavorativo, in questo periodo potreste sentirvi sottotono.

In amore sarà meglio gestire la propria relazione con più concretezza.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: nel lavoro alcuni progetti a cui tenete particolarmente proseguono in modo positivo. In amore, con Luna e Venere in aspetto buono, potrete fare dei passi avanti.

Scorpione: momento di recupero a livello lavorativo, non manca però un po' di stanchezza.

In amore la Luna non è più in opposizione, quindi una situazione potrebbe migliorare.

Sagittario: siate pazienti in campo lavorativo, in particolare con i collaboratori. Con la Luna in opposizione, potreste sentirvi nervosi con il partner.

Capricorno: sarà meglio cercare di affrontare le situazioni con maggiore tranquillità, in particolare in amore cercate di non scaricare sul partner le ansie vissute in campo professionale.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da una Luna favorevole. Bene la situazione nel lato sentimentale. Nella sfera lavorativa i nuovi progetti possono essere portati avanti con più ottimismo.

Pesci: in amore, con la Luna contraria, sarà meglio cercare di riflettere prima di agire punto per quel che riguarda il lavoro non è un buon momento per avanzare delle richieste, cercate di organizzare le molteplici cose da fare per poter capire come agire e che tipo di priorità dare.