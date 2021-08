L'Oroscopo di mercoledì 1° settembre 2021 è pronto a rivelare come sarà la prima giornata del nuovo mese. In primissimo piano in questo contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni della sfera zodiacale. Grazie alla serenità e al buon equilibrio psico-fisico, l'andamento quotidiano potrebbe prendere finalmente un andamento molto positivo per alcuni segni, in primis per Sagittario e Pesci. L'avvio di settembre consentirà a molti di superare ostacoli e difficoltà nascenti. Tra le tante, tangibile la possibilità di poter sciogliere quei nodi che da tempo tengono in una posizione di scomoda incertezza.

Parlando di sentimenti, avrete successo in amore solo se riuscirete a liberarvi dagli schemi di un eccessivo rigore. Le circostanze in questi giorni richiedono capacità nel sapersi adattare.

Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in congiunzione a Mercurio nel segno del Leone

Luna in Toro in trigono a Plutone in Capricorno;

Marte in congiunzione a Venere nel segno della Vergine;

Giove in Acquario in opposizione a Marte in Vergine;

Nettuno in Pesci in sestile a Luna e Plutone;

Saturno in Acquario in quadratura a Urano;

Mercurio in Leone in opposizione a Saturno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 1° settembre 2021.

Previsioni zodiacali del 1° settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - L’umore è sereno in questo primo giorno di settembre e nulla fa presagire contrattempi, di alcun genere o cambiamenti di programma. Tutto fila liscio come avevate progettato. Siete aperti e disponibili verso gli altri, soprattutto con chi dimostra di conoscervi davvero a fondo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, la Luna in Toro guida i vostri passi. Ottimi risultati e dimostrazioni concrete di stima anche da parte dei superiori. In amore, tutto fila liscio nel rapporto di coppia. Forse manca un po’ di brio, ma la visita di alcuni vecchi amici servirà a movimentare parte del periodo. Per la salute, giornata positiva sotto il profilo dell’equilibrio emotivo.

Lavorate di più per ciò che concerne il fisico ma fate anche un po’ di ginnastica leggera.

Toro - L’oroscopo del 1° settembre al segno del Toro predice una buona giornata. La Luna amica, ringalluzzita da Plutone e in ottima congiunzione a Urano lascia presagire tanta positività sulla quale poter puntare e, perché no, anche un pizzico di buona fortuna che non guasta mai. Buoni i rapporti con l’ambiente, anche se in famiglia la disarmonia di Mercurio e Saturno smorza un po’ l’euforia. Nel lavoro, pur senza sconti sulla fatica, otterrete ciò che desiderate. Puntate sulle collaborazioni: trarrete energia dal confronto con gli altri. In amore, visto che tutto o quasi dovrebbe filare liscio, non lesinate slanci affettuosi, magari stupendo la persona amate con una sorpresa.

Per la salute, i polmoni sono la parta associata al vostro segno. Importante per voi è soggiornare in ambienti sani, respirando aria pulita.

Gemelli - Il giusto ritmo per star bene con voi stessi e con gli altri, in questo avvio di settembre, ve lo regala la Luna in avvicinamento continuo al vostro segno, proteggendo le amicizie e i contatti con l’ambiente. Per questo weekend, cenetta o pranzetto da voi o a casa di amici? Dovunque, purché si affronti qualsiasi argomento in un clima di complicità a allegria. Nel lavoro, la parola competitività è assente dal vostro vocabolario. Lavorando con i vostri colleghi puntate a stabilire armonia e collaborazione. In amor non c’è alcun dubbio: il partner vi ama più di se stesso e anche oggi ve lo riconfermerà con un pensiero gentile o un invito romantico.

Per la salute, se vi piace cucinare o siete dei buongustai, dovete sforzarvi di modificare le vostre abitudini alimentari evitando eccessi.

Cancro - Ancora una giornata senza guai, perfetta per divertirsi, partire, sedurre. In vista di un appuntamento galante, l’abito ha la sua importanza. Per affascinare gli altri dovete piacere innanzitutto a voi stessi. Quando lo specchio dà l’ok, la vita è più allegra. Nel lavoro, si prevede una fase produttiva, nella quale curerete i vostri interessi e preparerete il terreno per espandere l’attività, puntando a risultati concreti. In amore, abbracciando Plutone la Luna si fa più calda e passionale. Giornata perfetta per scambiarsi effusioni con l’amata persona al vostro fianco, magari anche per intrecciare un flirt dolcemente malizioso.

Per la salute, in questo periodo state discretamente bene: per stare ancora meglio allontanate ogni fattore di disturbo, innanzitutto le persone che non sono in sintonia con voi.

Oroscopo e consigli delle stelle del 1° settembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Una giornata un po’ sottotono rispetto all’umore potrebbe caratterizzare questo primo avvio di settembre. Il fatto che persone e situazioni si rivelino diverse da come le avevate immaginate è spiazzante. Superate l’iniziale disorientamento, raccogliete le idee e riorganizzatevi nel modo migliore. Nel lavoro, in quanto a tenacia e combattività come sempre ne avete da vendere, eppure inaspettatamente fate naufragio in un bicchiere d’acqua.

In amore se prevede una piccola impasse per chi è al primo appuntamento. Una sorta di déjà-vu forse vi blocca sul più bello sottraendovi sicurezza. Per la salute, sta per chiudersi un ciclo abbastanza difficile per molti di voi con problemi o problemini pregressi. Potrete finalmente rilassarvi e prendervi cura di voi e del vostro benessere.

Vergine - Se è giunto il momento di un chiarimento in famiglia, nella coppia o nei confronti di una amicizia. Con la buona Luna in Toro di questi giorni avrete finalmente il via libera. Vi muoverete con lucidità, fermezza, esponendo con fare persuasivo e convincente le vostre motivazioni. Nel lavoro, alcuni compiti gravosi vi stanno mettendo sotto torchio, ma in compenso non mancano le gratificazioni sia economiche che personali.

In amore, iniziative importanti, spese azzeccate per la casa e la famiglia. Avete una marcia in più, non sprecatela in inutili esitazioni. Per la salute, dedicate più tempo ai vostri hobby, alle letture, agli svaghi, agli amici e alle attività che possano rigenerarvi. Miglioramenti fisici finalmente in bella vista.

Bilancia - Venere, Luna e Urano alleati abbracciano felicemente il vostro segno, accentuando in questi primi giorni di settembre il vostro carisma. Sarete ammirati, corteggiati e adulati. Vi godrete finalmente una giornata ricca di opportunità interessanti con anche la possibilità di trovare una gradita sorpresa a fine giornata o nel brevissimo periodo. Saprete gradire come non mai la bellezza, femminile o maschile, dipende dai gusti.

Nel lavoro sarete attratti da un collega affascinante, ma anche capriccioso e inconcludente. Non vi fate coinvolgere: perdereste solo tempo. In amore, se siete single, la passione v’intrigherà e vi sedurrà, in più di una situazione, come un’avvincente sirena dal richiamo irresistibile. Per la salute, riservate più cure al vostro corpo, magari regalandovi un massaggio rilassante e una sauna depurativa. Un tuffo nel verde poi, un vero toccasana per lo spirito.

Scorpione - Giornata tranquilla per il lavoro e per le finanze. Sognate pure entrate extra, investimenti azzeccati: buone notizie riguardo a prestiti e finanziamenti. Chiarito qualche ipotizzabile malinteso con un familiare, vi sentirete immediatamente meglio.

Nel lavoro, riuscirete ad appianare le difficoltà con intelligenza e senso della misura. Il che, vista la vostra impulsività, equivale a un successo. In amore, le ripicche per vecchi motivi tornano di nuovo alla ribalta. Intanto tirate il freno a mano! Poco probabile la possibilità di fare colpo su due piedi, quindi servirà cambiare strategia. Per la salute, una volta tanto saprete evitare di spendere energie a vuoto, scongiurare gli eccessi per un buon recupero. Attenzione alle calorie, di questi tempi sempre un pochino in eccesso...

Astrologia di mercoledì 1° settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Si pronostica a voi del Sagittario un avvio settembrino senza pari, specie per quanto riguarda lavoro e finanze.

Dormite su due guanciali, senza paura di bruschi risvegli. Avanzamenti di carriera e iniziative ardite daranno slancio all'umore. Alcune “grane” in campo professionale le risolvete brillantemente grazie a un aiuto piovuto dal cielo. Non mancheranno le parole né lo spirito d’iniziativa, per mandare in porto i progetti più ambiziosi: i risultati non vi deluderanno. In amore, un viaggio da sempre sognato diventa realtà: forse meta delle prossime vacanze natalizie? Sarà un’ottima occasione per rinsaldare l’intesa con la persona di sempre. Per la salute, la giusta cornice per questa giornata è uno spazio tutto vostro dove distendere la mente e rilassarsi in santa pace.

Capricorno - Sarebbe un vero peccato restare in disparte facendovi rubare la scena, perciò seguite il vento e datevi una mossa, cavalcando la situazione.

Momenti frizzanti grazie alla complicità della coppia Luna-Nettuno nei riguardi del vostro Plutone: un ambiente eclettico vi bombarda di stimoli innovativi. Nel lavoro, un po’ confusi, ma altamente efficienti. Dopo un esame o un colloquio impegnativo avete bisogno di distrarvi, dando spazio allo spirito allegro che c’è in molti di voi: gongolate! L’amore invece non trova grande spazio in questi giorni, visto che siete completamente assorbiti dagli amici, con i quali improvvisate cose abbastanza insolite. Per la salute, fragile perché tendete a trascurarla: quando possibile evitate di passare da ambienti condizionati direttamente all’aperto o viceversa.

Acquario - State per raccogliere i frutti di ciò che avete fin qui seminato. Ripresa in tutti i campi. Risolverete piccoli imprevisti o grattacapi con intelligenza. Con Urano "nemico", occhio a persone vicine che occupano ruoli di potere nel caso voleste lanciare loro una sfida. Nel lavoro, non sarà facile per voi prendere delle decisioni, perché avvertite l’alone di ambiguità in cui siete calati. Fermatevi, riflettete, fatevi consigliare. In amore. Saprete esprimere le vostre esigenze senza prevaricare la persona amata, anzi sarete comprensivi, concilianti, attenti, premurosi. Per il look, date una bella sfoltita al guardaroba, magari investendo qualche soldino nell'acquisto di accessori: scarpe e borse sono oggetti capaci di fare la differenza.

Pesci - L'oroscopo per la giornata dell'1 settembre preannuncia un ottimo inizio mese. Il periodo invoglia affinché andiate dove l’istinto vi porta, a spaziare da una situazione all’altra sperimentando nuovi ambienti o relazioni: non fatevi soffocare dalla monotonia quotidiana. Non importa se ciò comporterà un allentamento momentaneo dei rapporti con gli amici. Nel lavoro, non vi scoraggiate se un progetto non è realizzabile adesso: mettetelo in un cantuccio ed aspettate tempi migliori per riproporlo. In amore, il partner vi farà proposte convincenti: non deludete le aspettative della persona amata. Se vi lascerete andare, apprezzerete con gioia il sapore di momenti seducenti capaci di trasportare in un'altra dimensione: si chiama passione pura! Per i single, premurose attenzioni in arrivo da una persona di vostra conoscenza. Per la parte salutistica, Nettuno nel segno tira su il morale regalando momenti di buonumore.