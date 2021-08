Ultima giornata del mese di agosto che sta per prendere il via. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali del 31 agosto 2021 con le previsioni in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore questo ultimo giorno del mese vi vedrà più forti grazie alla Luna favorevole. Se una relazione non va più potreste anche chiuderla. Nel lavoro, i nuovi investimenti vanno valutati con attenzione, dovete evitare problemi da questo punto di vista.

Toro: per i sentimenti, avrete la possibilità di ripartire con una nuova storia. La Luna favorevole aiuta.

Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover affrontare nell'immediato.

Gemelli: a livello sentimentale, se volete vivere una nuova storia fatevi avanti. Gli incontri per i single saranno interessanti. Nel lavoro, con la Luna nel segno sarà possibile vivere qualcosa in più.

Cancro: in amore siete alla ricerca di una maggiore tranquillità e la giornata di oggi aiuta a chiarire. A livello lavorativo questa fine del mese aiuta per le nuove iniziative.

Leone: a livello amoroso, momento interessante con la Luna nel segno. Se una persona vi interessa avrete la possibilità di farvi avanti. Nel lavoro gli accordi che nascono ora vanno gestiti con maggiore attenzione. Non mancherà qualche momento di agitazione.

Vergine: in amore vi sentite maggiormente agitati, anche a causa della Luna dissonante. Nel lavoro sarà importante evitare azzardi e non andare incontro a qualcuno.

Previsioni e oroscopo del 31 agosto 2021: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore Mercurio nel segno porterà una nuova carica. A livello lavorativo, se alcuni sono rimasti fermi, ora avrete la possibilità di ripartire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: per i sentimenti, quest'ultima giornata del mese potrebbe aiutarvi a liberarvi da una situazione che non vi convinceva. Con l'arrivo di settembre potrete ripartire. Nel lavoro potrete anche rimettervi in gioco e riprendere il cammino.

Sagittario: a livello amoroso, meglio evitare polemiche in questa giornata, ci saranno dei conflitti da dover gestire.

Nel lavoro non sarà questo un momento esaltante, rimandate decisioni importanti ai prossimi giorni.

Capricorno: in amore, qualcosa non va come vorreste, state pensando di cambiare. Attenzione ad eventuali azzardi. Nel lavoro avete voglia di recuperare dopo un periodo di fermo.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale, per i sentimenti, diversi pianeti sono favorevoli e aiutano. Nel lavoro siete alla ricerca di un cambiamento che potrebbe arrivare a breve.

Pesci: in amore giornata non esaltante che porterà delle tensioni. Dovrete essere più forti. Nel lavoro evitate richieste azzardate, meglio aspettare i prossimi giorni prima di prendere una decisione importante.