Le previsioni zodiacali di sabato 11 settembre 2021 relativo alla seconda sestina zodiacale annuncia un fine settimana positivo per due segni su sei. Come sempre i migliori in assoluto avranno dalla loro le buone stelle della fortuna, mentre gli altri potranno contare sul periodo discreto o, nella peggiore delle ipotesi, andare incontro a una giornata molto impegnativa. L'inizio di weekend vede in primo piano Scorpione, Sagittario, valutati in questa giornata a cinque stelle sia in amore che nel lavoro.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 11 settembre

Bilancia: ★★★★. La giornata di sabato è prevista all'insegna del benessere e della buona positività in molti settori. Siete stanchi o annoiati? Bene, allora rilassatevi perché avrete dalla vostra ancora per un po' di giorni il Pianeta dell'amore, Venere. In campo sentimentale un imprevisto si trasformerà in un'opportunità fortunata oppure un'intuizione sistemerà una questione complicata che si era creata tra voi e la persona amata. In molti vi concentrerete su una problematica riguardante l'ambito di coppia, risolvendola brillantemente nel corso della giornata. Single, sarete molto socievoli nelle relazioni e brillerete di luce propria. Potreste incontrare qualcuno abbastanza intrigante, diverso dal solito, capace di stuzzicare la vostra curiosità: preparatevi a trascorrere del tempo piacevolmente in due.

Nel lavoro, un ottimo spirito d’iniziativa vi permetterà di lavorare al meglio delle vostre possibilità e condizioni.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato fanno presagire che partirà bene questa parte finale della settimana, indirizzata quasi tutta verso la buona sorte. Intanto, non commettete l’errore di voler bruciare troppo in fetta le tappe di routine: cercate in primis di accontentarvi dei risultati anche se non dovessero essere subito eccezionali.

Per i sentimenti, assecondate quindi i segnali del fato cercando di godere a pieno quanto di buono sta preparando il cielo per voi ed il vostro partner. Momenti di grande intensità sono previsti nella parte centrale della giornata con possibili "epiloghi bollenti" a fine serata. Single, vi accorgerete sin dal mattino che le cose inizieranno ad andare bene in amore e gli sforzi che avete fatto in passato certamente potrebbero essere ricambiati al più presto.

Non dovete quindi lasciarvi fuorviare dalle emozioni o rischierete di perdere quell’equilibrio che avete creato con tanta fatica. Nel lavoro, niente vi sembrerà impossibile: troverete dei punti in comune con chi aveva idee differenti dalle vostre.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 11 settembre al Sagittario predice un avvio di weekend semplicemente solare per tantissimi di voi del Sagittario. Diciamo che la giornata che vi attende sarà all'insegna dello spirito dell'intraprendenza e delle idee vincenti: per dirla con un proverbio, "Chi ben comincia è a metà dell'opera!". In amore, comunque vadano le cose tra voi e il partner in questo periodo, sappiate sfruttare con la massima destrezza situazioni o nuove opportunità.

Ottima l'intesa di coppia, finalmente efficace e appagante per entrambi: approfittatene per vivere nottate all'insegna della passione pura. Per i single, forse ci saranno momenti in cui vacillerete, ma se guarderete in fondo ai vostri pensieri saprete intraprendere la scelta giusta. Consiglio: restate saldi ai vostri principi e cogliete al volo tutte le possibilità in arrivo. La parte riguardante il lavoro, dopo tanti sforzi finalmente riuscirete ad ottenere le conferme che cercavate: il vostro campo visivo si allargherà ed avrete la possibilità di fare più cose.

Oroscopo e stelle del giorno 11 settembre

Capricorno: ★★★. In arrivo un giorno abbastanza impegnativo, a tratti anche pesante e in grado di generare una certa ansia.

Converrà tenere un profilo basso evitando scontri con quelle persone che ben sapete: non pretendete l’impossibile dal periodo. Chiaritevi intanto le idee in merito ad alcune situazioni in atto. In merito agli affetti, se avrete dubbi sul vostro rapporto fatevi qualche domanda e cercate da soli la risposta. Se avete sbagliato dovrete riparare, sempre che vi sia permesso e non sia troppo tardi per farlo. Single, invece più che ottimo per voi il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti, quindi abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità. Nel lavoro, sopporterete a fatica certe situazioni scomode.

In qualche caso non avrete alcuna voglia di collaborare con i vostri colleghi e questo vi renderà molto scontrosi.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano questa parte della settimana molto positiva in quasi ogni settore. Diciamo che questo primo giorno di weekend partirà molto bene e, secondo quanto estrapolato dalle effemeridi sul periodo, potrebbe chiudere davvero in bellezza. In campo sentimentale, il dialogo con il partner sarà più soddisfacente del solito: arriverete a conclusioni positive senz'altro condivise da entrambi. Sarete finalmente sulla stessa lunghezza d'onda ed inizierete ad organizzare le prossime feste natalizie rigorosamente insieme. Single, le congiunzioni astrali suggeriscono di fare qualche "pulizia" nel vostro ambito, e non stiamo parlando di polvere o vestiti, bensì di rapporti personali.

Le relazioni sociali saranno importanti, ma dai comportamenti sleali di alcuni amici sarà bene prendere le distanze se vorrete rendere il vostro cammino sereno. Nel lavoro, in merito ad alcune scelte fatte o da fare, la fortuna non vi farà mancare un piccolo aiuto ma dovrete attendere il momento opportuno, evitando di spingervi in terreni inesplorati.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 11 settembre prevede una giornata messa in preventivo dagli astri come abbastanza incerta, valutata con il "ko". Sarà davvero un pessimo periodo? Probabile, non certo. In amore il consiglio è quello di non farsi prendere dallo sconforto o cadere facile preda delle tensioni: un incontro sicuramente piacevole potrebbe dare colore al resto della giornata.

In alcuni casi, però, qualcuno al vostro fianco o nell'area delle vostre cerchie abituali potrebbe essere la causa di un problema di troppo: meditate. Per coloro ancora single, se vi doveste sentire affaticati non sforzatevi troppo, anzi, cercate di pensare a come risolvere quei problemi che vi portate dietro da tempo. Certo, non è questo il momento favorevole per venirne fuori, quindi aspettate per agire. Nel lavoro dovete darvi forza dinanzi alle difficoltà e cercare di mettere in risalto il lato migliore di voi. Questo atteggiamento di certo vi aiuterà soprattutto a non dipendere dagli altri e poi a superare eventuali avversità.

Classifica oroscopo del 11 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 11 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Andiamo subito a scoprire la scaletta, analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 11 settembre: