L'oroscopo della giornata di venerdì 10 settembre vede una Venere in partenza dal segno della Bilancia, pronta a spostarsi e a sostenere i nativi Scorpione, mentre per il Toro sarà meglio correre ai ripari. Un buon Sole nel segno della Vergine regala bei momenti in amore, mentre per i nativi Pesci potrebbe esserci un po’ di stanchezza. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 settembre 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 10 settembre 2021, segno per segno

Ariete: configurazione astrale che finalmente inizia a sorridervi.

Dal punto di vista sentimentale sarete più comprensivi e solidali nei confronti del partner e questo vi permetterà di recuperare terreno nella vostra relazione. Se siete single forse non è ancora il momento di trovare la persona giusta, ma almeno ci sarà un po’ di volontà in più. Nel lavoro Giove in sestile vi mette a vostro agio, facendovi lavorare a cuor leggero. Voto - 7️⃣

Toro: arriva questa Luna in opposizione in questa giornata di venerdì e potrebbe essere solo il primo tassello di un effetto domino poco piacevole in amore. Infatti tra voi e il partner potrebbe non esserci così tanta sintonia, per cui attenti soprattutto al vostro atteggiamento. Per quanto riguarda i single cercate di non trovare sempre una scusa quando vi propongono di uscire.

Nel lavoro avvicinarsi a nuovi progetti potrebbe essere utile per poter lavorare a qualcosa di diverso. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di venerdì 10 settembre prevede ancora una relazione di coppia discreta, nonostante Venere non sia più favorevole. Sarà ancora un buon periodo per fare progetti e continuare a vivere al meglio il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se siete single siate più originali per riuscire a fare colpo. Nel lavoro avrete energie e risorse a sufficienza per svolgere davvero bene i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedono la Luna in trigono per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, finalmente, inizia un periodo di crescita per la vostra relazione di coppia, che vi darà modo di riprendervi e tornare a fare progetti.

Se siete single il passato è dietro le spalle e vi attende un futuro davvero roseo. Nel lavoro questo periodo si rivelerà frenetico e richiederà tante risorse a disposizione per riuscire a venirne a capo. Voto - 7️⃣

Leone: periodo che vi vedrà ancora molto impegnati e affiatati all'interno della vostra relazione di coppia. Ciò nonostante, sappiate che Luna e Venere si troveranno in una posizione piuttosto scomoda, per cui attenzione a eventuali incomprensioni e possibili litigi. Per quanto riguarda i single la vostra vita assumerà un senso di maggior responsabilità, il che significa che potreste avere meno tempo per i sentimenti e forse è meglio così. Poche novità in ambito lavorativo, ma questo non vorrà dire che non verranno fuori buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che ricomincia a dare soddisfazioni, ora che Luna e Venere si mettono in una posizione così favorevole. Inoltre, con il Sole in congiunzione, non mancheranno bei momenti: tra voi e il partner non ci saranno segreti o ostacoli che non potrete superare. Se siete single vi sentirete davvero sensuali e con il vostro romanticismo troverete sicuramente qualcuno su cui poter contare. Per quanto riguarda il lavoro dovrete fare attenzione a eventuali imprevisti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere allontanarsi, secondo l'oroscopo di venerdì 10 settembre. Dal vostro rapporto sicuramente otterrete tanto, anche perché la stabilità e la sintonia che avete costruito finora vi permetterà di andare avanti serenamente.

Se siete single il vostro modo di corteggiare non passerà inosservato. Nel lavoro l'intraprendenza non vi manca grazie a Giove e Mercurio, dunque non abbiate paura di proporre nuove idee. Voto - 8️⃣

Scorpione: nelle prossime ore il pianeta Venere entrerà a far parte del vostro cielo, dunque preparatevi a vivere l'amore al meglio delle vostre aspettative, single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la situazione rimarrà pressoché simile. Ciò non sarà proprio un bene in quanto sarà necessario che qualcosa cambi, affinché possiate tornare a ottenere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di venerdì tutto sommato soddisfacente. In amore sarete rassicuranti, gentili e sostenitori nei confronti del partner, che sicuramente apprezzerà il vostro modo di amare.

Se siete single questo cielo avrà ancora tanti momenti romantici da riservarvi, che però dovrete sapere sfruttare. Nel lavoro saranno giornate importanti, che richiederanno energie e impegno per riuscire a ottenere qualcosa di buono. Voto - 8️⃣

Capricorno: Luna si troverà in sestile per voi nativi del segno e vi permetterà di vivere una lenta ripresa dal punto di vista sentimentale. Finalmente è il momento di risolvere alcune discussioni avute con il partner e tornare a vivere una relazione stabile e serena. Se siete single non farete grandi incontri, ma sicuramente vivrete la vita con maggior ottimismo. Nel lavoro lucidità e razionalità non vi mancheranno e saranno molto utili per portare avanti i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Acquario: sfruttate questo venerdì per organizzare al meglio la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo, Luna e Venere stanno per mettersi contro di voi, dunque agire organizzati vi permetterà di mettervi in una posizione di vantaggio. Discorso simile per i single: se volete fare colpo, studiate al meglio ogni mossa. Nel lavoro, invece, i buoni risultati non mancano e presto potrete assumere una posizione di rilievo. Voto - 7️⃣

Pesci: periodo che vedrà la Luna favorevole e da domani anche Venere. Dal punto di vista amoroso i vostri sentimenti s'intensificano e, che siate single oppure no, la vostra vita sentimentale sarà sicuramente piena di momenti romantici. Per quanto riguarda il lavoro impegno e costanza da parte vostra non mancheranno, ma a volte non bastano per vedere risultati adeguati. Voto - 7️⃣