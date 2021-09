Inizia il weekend dei segni zodiacali. Scopriamo come andrà la giornata di venerdì 17 settembre a livello sentimentale e professionale per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata la Luna sarà favorevole e Venere non più contraria, potrete provare a risolvere delle problematiche, rimane un po' di nervosismo in amore. In campo lavorativo dovrete impegnarvi per riuscire a risolvere delle problematiche che vi rallentano.

Toro: la Luna sarà dissonante, siate cauti a livello amoroso e cercate di avere maggior pazienza nei confronti del partner.

Per quel che riguarda l'ambito professionale attenzione a non fare mosse azzardate.

Gemelli: con la Luna favorevole è un buon momento in amore, cercate però di non alimentare polemiche che possono rivelarsi inutili. In ambito professionale sarà meglio non discutere con i collaboratori.

Cancro: non mancheranno delle buone occasioni per amare in questo weekend, intanto in questa giornata cercate di gestire meglio le problematiche che possono presentarsi. In ambito lavorativo possono nascere delle nuove collaborazioni utili per ottenere risultati in ambito progettuale.

Leone: per il quinto segno zodiacale la giornata di venerdì 17 settembre sarà caratterizzata da nervosismo a livello amoroso. Possibili imprevisti potrebbero riguardare il lato lavorativo.

Vergine: in amore potrete vivere un buon momento con il partner, non mancheranno belle emozioni. Nel lavoro sarà possibile recuperare a livello economico.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in amore potrete fare degli incontri interessanti, con Luna, Giove e Saturno favorevoli sarà meglio sfruttare l'occasione per farsi avanti.

Bene anche il lato professionale.

Scorpione: evitate situazioni che possono arrecarevi stress. In ambito professionale potreste sentirvi nervosi. Per quel che riguarda il lato sentimentale, con la Luna contraria potreste sentirvi sottotono.

Sagittario: nel lavoro sarà meglio fare delle scelte, ma prima di agire, riflettete.

In amore avete voglia di maggiore libertà.

Capricorno: momento di recupero a livello salutare. Nel lavoro possibili novità in arrivo, che riguardano l'intero weekend. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale le coppie possono portare avanti bei progetti.

Acquario: avete voglia di cambiamenti in campo professionale, mentre per quel che riguarda l'amore sarà meglio fare chiarezza in queste giornate del weekend.

Pesci: la giornata sarà caratterizzata da momenti sottotono, causati da ripensamenti in campo amoroso. Nel lavoro riflettete bene prima di prendere una decisione.