L'Oroscopo della giornata del 15 settembre 2021 è pronto a illustrare l'andamento astrologico per tutti i segni. Approfondiamo quindi le previsioni del giorno con le novità e cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata non esaltante, visto che la Luna è in opposizione. Se avete vissuto una crisi sarà difficile recuperare. Nel lavoro potrebbe esserci un nuovo progetto da lanciare in questi giorni, il periodo per fortuna aiuta.

Toro: per i sentimenti - se state vivendo due storie parallele - al momento avvertite maggiori dubbi.

Nel lavoro alcuni imprevisti potrebbero allungare il tempo per concludere un progetto.

Gemelli: a livello sentimentale arrivano delle emozioni più intense in questo momento, riuscirete a risolvere diverse questioni. Nel lavoro non manca qualche nuova proposta da valutare.

Cancro: in amore è una giornata particolare, con la Luna in opposizione che potrebbe portare qualche conflitto. A livello lavorativo, se dovete richiedere qualcosa, è meglio agire in questo momento.

Leone: in amore qualche polemica andrebbe eliminata, stato di stanchezza che comporta un maggiore stress. Nel lavoro ci sono alcune questioni da dover risolvere visto Saturno in opposizione.

Vergine: per i sentimenti la Luna torna favorevole e vi permetterà di risolvere alcune questioni.

Nel lavoro, se c'è da fare una richiesta o una nuova proposta, agite adesso visto che le prossime ore porteranno maggiore tranquillità.

Previsioni e oroscopo del 15 settembre: la giornata della seconda sestina zodiacale

Bilancia: per i sentimenti la giornata vi vede più stanchi anche a causa della Luna dissonante. Nel lavoro ci sono diversi dubbi da dover gestire e dei momenti di maggiore incertezza.

Scorpione: in amore in questo momento i nativi sono più forti, in particolare sono favoriti dalle stelle. Nel lavoro è meglio non stancarsi troppo, c'è necessità di recuperare maggiore energia.

Sagittario: nei sentimenti vivete alcune situazioni importanti, in particolare i single torneranno a vivere delle emozioni speciali.

Nel lavoro cielo che porta buone prospettive.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna nel segno riuscirete a ottenere qualcosa in più, anche perché Venere torna favorevole e risolverà diverse questioni. Nel lavoro, se c'è un progetto da portare avanti, ci saranno maggiori occasioni da qui alla fine del mese.

Acquario: per i sentimenti ci sono maggiori preoccupazioni in questo momento, in particolare nelle storie di lunga data ci vorrà pazienza. Nel lavoro arriveranno buone prospettive, avrete l'occasione di sfruttare le vostre idee.

Pesci: in amore giornata favorevole, vi sentite più forti e potreste vivere nuove emozioni. Nel lavoro giornata positiva per programmare da adesso le prossime giornate.