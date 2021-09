Le previsioni zodiacali di sabato 18 settembre 2021 portano ottime notizie a due dei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale. Allora, pronti a scoprire tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine a chi porterà fortuna l'astrologia del periodo? In primo piano, la giornata inerente l'apertura del nuovo weekend. Ad avere il massimo supporto da parte delle effemeridi senz'altro Gemelli e Cancro, ambedue considerati in periodo fortunato, dunque evidenziati da cinque stelle in classifica parziale.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, per poi passare all'Oroscopo del 18 settembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Leone;

3° posto - ★★★: Ariete, Vergine;

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 18 settembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 18 settembre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata tendente al poco appetibile periodo sottotono. Nonostante ciò, in alcuni momenti potrebbe regalare attimi di sana positività a tanti di voi del segno. In amore, delle nuove realtà non dovranno costringervi a cambiare subito i modi e le vostre consuetudini: se sarete disposti ad accettare dei cambiamenti andateci piano, senza affrettarvi, vedrete che il partner capirà, altrimenti pensateci bene prima di fare una scelta definitiva.

Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo, inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri. Non sarà il caso di tenersi dentro un dubbio che vi tormenta, affrontate la questione senza esitare. Rivolgendovi a chi potrà risolvere il dilemma, accettate con maturità una critica, eviterete in futuro irritanti provocazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, come si suol dire, "meglio non mettere carne al fuoco", quindi limitate il più possibile le prese di posizione.

Toro: ★★. In arrivo un inizio di weekend negativo, sottoscritto con due stelle da ko. La giornata quindi sarà scandita da fasi alterne in grado di alterare il decorso a questa parte terminale della settimana.

In campo sentimentale, non preoccupatevi se vi sentite incerti e confusi sulle decisioni da prendere o le tattiche da seguire: siete molto stanchi, dunque fate chiarezza e cercate di portare avanti diversamente i rapporti con il partner, senza dare niente per scontato. Single, il giorno vi potrebbe trovare un po' imbronciati e meno socievoli del solito, a causa delle ostilità lunari. Non riuscendo a stabilire una piena sintonia con gli altri, penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti e cerchi in tutti i modi di mettervi in difficoltà. Così come suggerisce il proverbio, "fate buon viso a cattivo gioco", e vedrete che non avrete problemi. Nel lavoro soccomberete un po', in quanto sarete in leggero ritardo rispetto alle consegne già fissate da tempo.

Gemelli: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero speciale, almeno secondo gli studi fatti con carta astrale alla mano. A tutto sprint, quindi, la parte finale della settimana, pronta a regalare una miriade di soddisfazioni in diversi comparti. In amore, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete disposti a rivoluzionare situazioni stagnanti senza pensare alle conseguenze. Potrete così avere una notte di fuoco con il vostro partner, grazie ad un fascino particolarmente seducente. Per molti, quindi, sarà una giornata estremamente positiva, grazie al dialogo più aperto e privo di reticenze. Single, giornata grandiosa sotto ogni punto di vista, e ciò vi permetterà di fare nuove conoscenze o di scoprire qualcosa di nuovo ed interessante.

Largo anche ai progetti futuri ed ai nuovi amori. Ricordatevi che ciò che conta sarà avere la mente in continuo allenamento, aiuta a crescere e a migliorare. Nel lavoro, la giornata partirà bene per il segno dei Gemelli; sarà all'insegna dello spirito d'iniziativa, dell'intraprendenza e delle idee vincenti.

Oroscopo e stelle di sabato 18 settembre

Cancro: ★★★★★. Giornata di partenza del nuovo weekend valutata come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti, regalando attimi da vivere a pieno ritmo. In amore non avrete nessuna "nube" ad intralciare i desideri. Diciamo che, in media, sarete in grado di stupire il partner grazie ad una rinnovata vena passionale, e questo susciterà il desiderio di entrambi.

Potrete rinvigorire la passione grazie anche ad un pizzico di trasgressione (che non guasta mai). Così in questa giornata riuscirete ad assaporare il frutto della passione con grande maestria: sarete seducenti ed ammalianti e pieni d'amore. Single, dei messaggini simpatici e allusivi vi faranno sorridere: in bilico tra amicizia e amore, ma mantenete l'equilibrio senza prendere posizione, così saranno più divertenti gli approcci e piacevoli le nuove conoscenze. Nel lavoro, sarete degli ottimi giocatori di scacchi: non darete a vedere agli avversari quali sono i vostri obiettivi, ma al momento giusto muoverete le vostre pedine e darete scacco matto.

Leone: ★★★★. Giornata abbastanza discreta, a tratti buona e in altrettanti meno efficace.

In generale diciamo pure che è stata valutata positiva dalle predizioni di venerdì, starà poi a voi renderla piacevole, magari evitando situazioni o persone a rischio "stress". In amore sarà un giorno felice che vi stuzzicherà, creando un'atmosfera di complicità con il partner e di profonda intesa. Il rapporto di coppia sarà eccellente grazie a un dialogo fitto e a nuovi interessi comuni. Lasciare a lui/lei l'iniziativa amorosa potrà essere un'ottima strategia: vedrete che niente gratificherà il rapporto come in questo momento. Single, un incontro magico potrà spuntare all'orizzonte e avrà tutti i numeri per diventare duraturo e per farvi sentire appassionati. Vivrete così un giorno all'insegna del dialogo e dell'intimità, ottenendo risposte amorevoli e un'assoluta riuscita ai vostri progetti.

Nel lavoro, la situazione professionale procede nel migliore dei modi, e se avete un'attività autonoma, con idee vincenti, buoni guadagni.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di sabato 18 settembre indica un periodo messo "agli atti" come in prevalenza sottotono. In merito alla partenza del weekend (ovviamente parlando in generale) qualunque sia la vostra personale situazione riguardo le attività quotidiane, i pianeti saranno abbastanza spigolosi e quasi certamente già pronti per mettervi in difficoltà. In campo sentimentale, state attenti a non reagire in maniera troppo violenta alle provocazioni del vostro partner. Vi siete svegliati spesso con la luna storta, e se così dovesse essere di nuovo, non avrete nessuna voglia di scherzare.

Le stelle, infatti, vi remeranno contro, facendo di tutto per mettervi i bastoni tra le ruote e mandarvi fuori strada, quindi si raccomanda di non perdete la pazienza. Single, avete voglia di dare ascolto ai vostri desideri? Ultimamente avete messo da parte le vostre ambizioni per assecondare quelle dei familiari. Così ne avrete abbastanza, e se dovrete prendere una decisione sarà tempo di passare ai fatti. Qualsiasi cosa facciate, non avete nulla da temere se seguirete il vostro cuore. Nel lavoro, dovete fingervi sordi e tirare dritto per la vostra strada, senza dare peso alle parole di chi vi è ostile.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 18 settembre.