L'oroscopo di venerdì 17 settembre ha in serbo tante sorprese e novità per tutti i segni zodiacali. C'è chi sarà pronto a mettere in discussione i propri punti di riferimento e chi dimostrerà di essere molto legato alla famiglia.

Il Cancro, la Bilancia e i Pesci non potranno fare a meno di trascorrere il tempo con le persone care, mentre i Gemelli avranno bisogno di qualche ora di solitudine. I cuori dello Scorpione e del Sagittario batteranno all'impazzata, mentre l'Ariete non si sentirà ancora pronto a esprimere i suoi sentimenti.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 17 settembre.

Oroscopo e profili zodiacali di venerdì 17 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete voglia di dichiararvi a una persona che vi sta molto a cuore, ma non sarete certi della sua reazione. Prenderete tempo per decidere sul da farsi e intanto proverete a indagare sui suoi sentimenti. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non affidarvi a voci di corridoio, ma di parlare con il diretto interessato.

Toro: sarà una giornata caratterizzata da alti e bassi. Non riuscirete a raggiungere i risultati desiderati e questo vi rattristerà. Gli amici cercheranno d'infondervi coraggio e vi spingeranno a non gettare la spugna. L'oroscopo di domani consiglia di non farvi prendere dal panico e di dedicare tempo alle attività che amate.

Questo brutto momento passerà presto.

Gemelli: tenderete a isolarvi dagli amici e dal partner. Sentirete l'esigenza di dedicare un po' di tempo a voi stessi e di staccarvi dal mondo esterno. Saranno ore intense, caratterizzate da una profonda riflessione e dalla nostalgia per il passato. Per fortuna, subito dopo, vi sentirete meglio e sarete pronti a tornare in pista.

Cancro: vi sentirete molto vicini ai vostri amici. Amerete parlare con loro e sarete pronti a un confronto. Sarà una giornata serena, caratterizzata da emozioni positive e da atteggiamenti produttivi. Anche sul lavoro non avrete alcun problema grazie alla costanza e alla voglia di fare. Attenzione a non esagerare con i dolci.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 17 stelle:

Leone: la giornata di domani vi metterà alla prova. Un fastidioso imprevisto potrebbe rallentare i vostri ritmi quotidiani. Non sarà facile liberarvi della frustrazione e del senso d'impotenza, ma se adotterete un atteggiamento positivo le cose saranno più semplici. Le previsioni zodiacali consigliano di affidarvi a una persona cara.

Vergine: sarete molto nervosi. Reagirete in modo avventato davanti a certe richieste, seppur di poco conto. L'ansia la farà da padrona durante questa giornata e non vi consentirà di ragionare lucidamente. Tenderete a perdere la calma molto facilmente e a non ascoltare le parole del prossimo. Sarà importante indagare sulle cause.

Bilancia: gli amici costituiranno un punto di riferimento insostituibile. Riporrete piena fiducia in loro e li contatterete anche per ricevere consigli sentimentali. Vi dimostrerete altruisti e generosi, ma valuterete bene chi frequentare e chi no. Non vorrete rischiare di rivivere alcune vecchie esperienze affrontate in passato.

Scorpione: il partner occuperà un posto particolare nel vostro cuore. Il vostro feeling non farà che aumentare e il rapporto di coppia procederà spedito come non mai. Sentirete di avere accanto a voi la persona perfetta, ma non mancheranno le piccole incomprensioni. Per fortuna vi basterà dialogare per riportare la serenità.

Astrologia di domani 17 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete totalmente presi dal partner. I vostri occhi guarderanno solo lui e non riuscirete a dare la priorità ad altro. Questo potrebbe interferire con il lavoro e con le relazioni sociali. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a distribuire le vostre attenzioni, in modo da non rischiare di cadere in errore.

Capricorno: curerete molto le relazioni interpersonali. Cercherete di dare il massimo per rendere felici i vostri amici e per conoscere nuove persone. Vi mostrerete gentili e carismatici, ma non sarete disposti a concedere a tutti la vostra fiducia. Sceglierete solo chi sarà in grado di trasmettervi sensazioni positive.

Acquario: sarà una giornata intensa sotto diversi punti di vista. Il lavoro vi impegnerà molto, ma anche la vita famigliare sarà caratterizzata da imprevisti e da nuove esperienze. Dovrete fare appello a tutte le vostre forze per non rimanere indietro. Per fortuna gli altri vi dimostreranno tutta la loro gratitudine e il loro affetto.

Pesci: la famiglia vi sarà molto vicino. Non potrete fare a meno di ricambiare con altrettanto affetto, soprattutto perché avrete modo di condividere diverse esperienze. Vi mostrerete uniti anche davanti alle situazioni più difficili. Il partner apprezzerà il vostro legame, ma insisterà per avere uno spazio tutto vostro. Prima di reagire male, l'oroscopo consiglia di riflettere sulle sue parole.