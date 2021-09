Le previsioni zodiacali di sabato 4 settembre 2021 portano in primo piano la presenza della Luna nel comparto del Leone. La 'musa dei poeti' dal prossimo lunedì sarà nel campo della Vergine, sicuramente ben disposta a regalare occasioni o favorire soluzioni in ambito sentimentale. Target da parte dell'Astrologia quotidiana, gli ultimi sei simboli zodiacali. Iniziamo dunque, di buon grado, a svelare il segno più fortunato di questo sabato scegliendo nel filotto rappresentato dai segni relativi a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In questo caso ad avere massimo supporto da parte dell'Astrologia del giorno saranno in primis Sagittario e Pesci e poi a seguire tutti gli altri.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 4 settembre

Bilancia: ★★★★. In ripresa il comparto legato alle attività lavorative. La vostra attività o la mansione alla quale siete quotidianamente chiamati ad espletare vi regaleranno una soddisfazione davvero inattesa. Preparatevi a sfruttare il momento da domani e nei prossimi due o tre giorni a venire. In amore, niente turberà il vostro buon umore perché il cielo attuale è pronto a sorridevo.

Si consiglia di dedicarsi un po' di più al rapporto con il partner. Grazie alle buone influenze astrali riuscirete a trasmettere felicità a tutti quelli che avete accanto. Il vostro potenziale di pazienza si rivelerà altresì di grande aiuto per mettere in sicurezza un problema importante. Single, sarete decisamente più dolci e positivi nei confronti di tutti.

Una chicca: da metà mese di settembre arriverà una bella notizia o una comunicazione decisamente piacevole per voi nativi. Attenzione ai contatti telefonici con estranei o chat con sconosciuti. Nel lavoro potrete relazionarvi con ambienti diversi dai soliti, ottenendo un ottimo risultato e guardando ad un futuro migliore.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato indicano un periodo cadenzato da fasi altalenanti: buono il primo mattino e parte del pomeriggio fino a metà, poi qualcosa cambierà nell'aria portandovi a sforare in alcune situazioni legate alla famiglia o a qualche amicizia già in odore di crisi. Per i sentimenti, se la vostra coppia risultasse un po' smagnetizzata, occorrerà lavorarci su, anche perché nulla smonta più dell'abitudine. Usate quindi un tocco di mistero e d'intrigo, il che darà al vostro rapporto quello che le manca in questo momento, facendo decollare di nuovo la passione. Single, la disposizione dei pianeti indica una pausa di serenità e di benessere. In alcuni casi, viste le quattro stelle a corredo della previsione, il rischio di polemizzare potrebbe essere abbastanza alto: non tiratevi indietro, anzi, mostrate pure i denti se dovesse essere necessario, ok?

Nel lavoro, dovrete mantenere saldi i nervi se volete costruire concretamente il vostro futuro. Le cose presto cambieranno i n meglio e voi potrete finalmente tornare ad essere sereni e tranquilli.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 settembre al Sagittario indica un sabato molto buono. In molti settori avvertirete un positivo senso di risalita, riappropriandovi di ciò che meritate o ambite. In amore, secondo l'oroscopo il fascino non mancherà, anzi, basterà un vostro sguardo per trasmettere emozioni indelebili, con i sentimenti veri che provate nei confronti della vostra metà. I desideri risulteranno potenti, grazie alla potenza di Giove e alla prestanza di Urano: in questo periodo vi sentirete meglio con voi stessi e maggiormente ben predisposti nei confronti del partner.

Per i single, siete 'forti di natura' e mai e poi mai date a vedere eventuali stati d'animo ansiosi. Riguardo lo status sentimentale, il periodo prelude ad un sensibile rinnovamento sia negli atteggiamenti che nei modi di concepire gli approcci amorosi: le vostre idee sono chiare, ma potreste scontrarvi con persone difficili da convincere. Intanto, parlando di lavoro, non si escludono novità che possano arrivare a breve o al massimo entro la fine di questo mese.

Oroscopo e stelle del giorno 4 settembre

Capricorno: ★★. Giornata leggermente in stallo per via di alcune problematiche in via di definizione: sapete bene di cosa si parla, vero? Per il resto intanto, tutto abbastanza tranquillo, a patto di focalizzare bene l'attenzione su quanto segue: quello che per voi è verità, per altri invece potrebbe significare tutt'altra cosa...

Meditate! In merito agli affetti, potrebbero manifestarsi difficoltà nei dialoghi e tendenza al litigio. In coppia specialmente, potreste anche accusare qualche tensione di troppo: forse inizierete già da oggi ad avere le prime avvisaglie. Diciamo che molti nativi, purtroppo, non hanno abbastanza volontà di ammettere che qualcosa sta cambiando nel rapporto. Single, un cielo poco interessato al vostro segno vi indurrà a fare mente locale ed il punto della situazione per quanto riguarda le faccende sentimentali. Nel lavoro, non riuscirete ad avere sempre l'autorità e considerazione che meritate nell'ambiente professionale. Sembrerà che tutti ne sappiano più di voi, quindi lasciate correre e non agitatevi.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani vi vedono leggermente sottotono: in molti potreste sentirvi effettivamente un pochino giù di morale a causa di situazioni pregresse teoricamente senza via di uscita: calma! In campo sentimentale, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, previste in leggera difficoltà tutte quelle situazioni che avevate messo in conto di risolvere nel breve: sforzatevi di dare maggior spazio al dialogo, soprattutto quello costruttivo, nel contempo cercate di essere più elastici sia fisicamente che sul modo di pensare. Single, il vostro cuore annaspa nel tentare di capire quale sia la situazione sentimentale che più vi fa stare meglio. Di conseguenza, prendere una decisione in tal senso sarà arduo: diciamo che potreste cambiare la vostra attuale condizione affettiva con un semplice "click".

Nel lavoro, al momento non siete molto in forma: avete solo voglia di staccare la spina, per ricaricarvi di nuove energie.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 4 settembre vede in netta risalita il settore della vita relativo all'amore. In campo sentimentale infatti, l'eventuale presa di coscienza verso la sensibilità del vostro partner darà di sicuro buoni frutti. Anche la simpatia, se usata con criterio, potrebbe dare una grossa mano nel liberarvi dai soliti problemi che da un po' di tempo assillano la coppia. Proverete per il vostro partner un sentimento in crescita, da tutte le angolazioni, come mai prima avevate sperimentato. Un pizzico di razionalità in più altresì, vi farà agire in modo intelligente e di conseguenza, la situazione sentimentale migliorerà notevolmente.

Per coloro ancora single le vostre aspirazioni prenderanno una dimensione diversa. Questo sarà il momento giusto per imparare a fare 'la maglia' o leggere un buon libro: vi aiuterà a restare vivi e impegnati. Nel lavoro seguite con fermezza i vostri obiettivi, per strani che possono sembrare agli altri. Perché con l'aiuto delle stelle, alla fine dimostrerete di aver avuto ragione.

Classifica oroscopo del 4 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata di inizio weekend, quella cadente il 4 settembre, è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. A tenere in ansia oppure a stuzzicare la curiosità generale è, come sempre, la voglia di conoscere in quale parte della scaletta quotidiana è stato posizionato il proprio simbolo astrale di nascita.

Andiamo pure a scoprirlo insieme, come al solito analizzando il prospetto preposto a tale scopo. Facciamo presente che tale scala di valori è relativa a tutti i dodici segni dello zodiaco, pertanto da considerare come classifica finale completa e definitiva per la giornata in oggetto.

Le stelline di sabato 4 settembre: