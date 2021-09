Partito ufficialmente, il mese di settembre si appresta ad entrare nel vivo e portare novità e cambiamenti astrologici a tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito l'Oroscopo del 2 settembre 2021 dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornate che vede Venere in opposizione, per questo motivo meglio gestire con un maggiore controllo i rapporti. Nel lavoro sentite la necessità di dover collaborare per portare avanti un certo progetto da qui ai prossimi mesi.

Toro: per i sentimenti Luna che vi aiuta a riprendere dopo un blocco. Nel lavoro ultimamente avete fatto troppo, meglio ore allentare un po' e pensare a come agire in vista dei prossimi giorni.

Gemelli: a livello amoroso giornata che potrà essere gestite al meglio, in particolare per le coppie che hanno discusso ultimamente. Nel lavoro siete alla ricerca di un recupero, di certo la voglia di fare non manca.

Cancro: in amore le relazioni al momento vanno meglio, il futuro è della vostra parte, per questo motivo vi sente più forti. A livello lavorativo, se state portando avanti un progetto il momento aiuta, finalmente potete cambiare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale per i sentimenti meglio non portare avanti polemiche, vi sentite al momento agitati. Nel lavoro ci sono alcune questioni tipo economico dover gestire.

Vergine: a livello amoroso le storie che sono nate da poco al momento vivono una fase interessante.

Nel lavoro se c'è un progetto da portare avanti meglio fare tutto con maggiore attenzione.

Previsioni e oroscopo del 2 settembre 2021: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale se una storia non va potreste anche darci un taglio. Il mese è comunque importante per le relazioni. Nel lavoro sarà importante valutare bene con chi portare avanti progetti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: in amore Venere nel segno aiuta, in particolare per le coppie che stanno insieme da tanto tempo. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico sono da gestire con attenzione, per questo motivo potrebbero non mancare agitazione.

Sagittario: a livello sentimentale la Luna non è più in opposizione, per questo motivo iniziate a recuperare.

Nel lavoro avrete la possibilità di farvi notare grazie a diversi pianeti favorevoli che aiutano il recupero.

Capricorno: a livello sentimentale con la Luna dissonante meglio evitare azzardi, cercate di mantenervi più forti. Nel lavoro momento di nervosismo da tenere sotto controllo.

Acquario: a livello amoroso le relazioni che nascono in questo periodo sono interessanti. Inizio del mese che porta dei vantaggi in più. A livello lavorativo non mancherà qualche momento di calo, attenzione anche dal punto di vista economico.

Pesci: in amore con Venere che a breve sarà favorevole conviene fin da ora programmare qualcosa di importante da fare. Nel lavoro sarà possibile ottenere un recupero che aspettavate da diverso tempo.