La fine del mese di settembre si avvicina sempre più. Di seguito approfondiamo le previsioni e l'Oroscopo del 28 settembre 2021 per tutti i segni zodiacali, con le novità e dei cambiamenti che arriveranno in particolare in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore Luna in opposizione, per questo motivo occorre portare maggiore pazienza. Nel lavoro, anche se le scelte che avete fatto non stanno ancora rendendo, non temete: presto arriveranno miglioramenti.

Toro: per i sentimenti - con la Luna che torna favorevole - i rapporti andranno a migliorare.

Evitate solo di vivere alcune questioni troppo di petto. Nel lavoro le idee sono favorite, cercate però di trovare il giusto equilibrio.

Gemelli: a livello sentimentale è un momento positivo per i progetti di lunga data. Nel lavoro è meglio evitare di alimentare le polemiche che nasceranno a causa di qualcuno che è contro di voi.

Cancro: in amore la Luna torna favorevole, per questo motivo nel complesso la giornata sarà positiva. A livello lavorativo meglio agire con maggiore tranquillità, anche se gli impegni sono tanti.

Leone: a livello amoroso più ci si avvicina al nuovo mese più le cose miglioreranno. Nel lavoro se avete iniziato qualcosa di nuovo meglio evitare di pensare troppo al passato.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata di calo al mattino, si recupera nel pomeriggio. Nel lavoro le buone idee sono favorite, ma dovrete agire con calma.

Previsioni e l'oroscopo del 28 settembre: la seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti le coppie che stanno insieme da tempo potrebbero ora fare dei passi avanti nel loro rapporto.

Nel lavoro qualcosa al momento non va, meglio aspettare ancora qualche giorno.

Scorpione: in amore ci sono delle scelte importanti da fare da qui al futuro, ma in queste ore vi possono essere dei momenti di tensione. Nel lavoro nuove proposte sono in arrivo, ma valutate le bene prima di decidere.

Sagittario: a livello amoroso la giornata potrebbe partire in modo agitato, occorrerà aspettare per un recupero.

Nel lavoro c'è la necessità di vivere questa giornata con una maggiore tranquillità.

Capricorno: in amore gli incontri di questo periodo sono positivi, grazie anche a diversi pianeti nel segno. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo, è meglio agire con calma.

Acquario: a livello sentimentale le relazioni in crisi dovranno ora essere riviste. Meglio non arrabbiarsi per poco. A livello lavorativo non mancherà qualche tensione da gestire con maggiore attenzione.

Pesci: in amore la mattinata è difficile da gestire, con la Luna in opposizione. Dovete cercare di migliorare alcuni rapporti. Nel lavoro vi sentite più forte in questo momento.