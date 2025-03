L'oroscopo del fine settimana dell'8 e 9 marzo annuncia un simpatico e produttivo Leone, aiutato da Venere e Mercurio in buon aspetto, mentre i nativi Cancro sapranno muoversi bene all'interno delle loro mansioni professionali. Weekend stressante per i nativi Capricorno, tra lavoro e relazioni di coppia da sistemare, mentre i nativi Sagittario saranno nelle giuste condizioni per svolgere al meglio le loro mansioni.

Previsioni oroscopo weekend 8-9 marzo 2025 segno per segno

Ariete: questo fine settimana non sarà perfetto in amore a causa della Luna in quadratura.

Anche se Venere sarà dalla vostra parte, a volte potrebbe esserci qualche piccola discussione da risolvere. Molto bene il settore professionale grazie a Mercurio e Giove, anche se a volte potreste sentire l'esigenza di rallentare un po' a riprendere fiato. Voto - 7️⃣

Toro: il rapporto con il partner non sarà affatto male in questo weekend di marzo. Vi sentirete bene insieme alla persona che amate grazie alla Luna in sestile, capaci di cogliere al volo le sue intenzioni e trasformarle in opportunità romantiche. Sul posto di lavoro la vostra produttività sarà buona, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Gemelli: si prospettano chiarimenti e soluzioni interessanti per i vostri progetti professionali nel prossimo periodo.

Giove e Mercurio saranno due alleati preziosi nella vostra scalata verso il successo. In amore potrete contare ancora una volta su Venere in sestile per vivere un rapporto romantico e appagante. Se siete single, con un po' di fantasia potreste riuscire a conquistare la persona che amate. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere contrapposti in questo fine settimana.

Con il partner non ci saranno grandi momenti di passione, ma sarà possibile mettere a tacere alcune piccole discussioni aperte già da un po' di tempo. Nel lavoro saprete come muovervi all'interno del vostro ambiente, ma con Mercurio in quadratura, sarà in quei momenti di poca chiarezza che dovrete fare molta attenzione. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale equilibrata in questo fine settimana di marzo, che vi permetterà di essere simpatici in amore e produttivi al lavoro.

Cnn il partner ci sarà una piacevole intesa, che vi permetterà di gettare solide basi per un rapporto romantico e intimo. Sul posto di lavoro Mercurio stimolerà la vostra creatività, rendendovi produttivi e con le idee giuste per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Vergine: periodo tutto sommato stabile in campo amoroso. Questo weekend non sarà forse estremamente romantico, ma con la Luna in sestile dal segno del Cancro, saprete spesso cosa fare per essere felici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete nelle giuste condizioni per gestire bene le vostre mansioni, ciò nonostante non aspettatevi la perfezione, considerato anche Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: questo fine settimana non sarà così entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti.

Sentirvi protagonisti all'interno della vostra relazione di coppia, anche con tutte le discussioni in corso con il partner, potrebbe soltanto aggravare la vostra posizione. Fermatevi un momento a comprendere cosa desidera da voi il partner. Nel lavoro Giove sarà favorevole, ma con Mercurio e Marte contro, non sarà facile portare avanti le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: il Sole e la Luna in trigono vi aiuteranno ad aggiungere un po' di brio alla vostra relazione di coppia, portando qualche piacevole novità che farà sicuramente piacere a voi e al partner. In campo professionale Mercurio non sarà più così influente, ma se avere accumulato buona esperienza e sarete creativi, avrete ancora buoni successi da raggiungere.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la configurazione astrale vedrà Mercurio e Venere in trigono. Questo fine settimana vi permetterà di vivere momenti equilibrati tra amore e lavoro. Single oppure no, apprezzerete la compagnia delle persone a voi più care, stimolando il vostro buon umore. In ambito lavorativo, quando tutto procede bene e arrivano i risultati sperati, non potrete che essere felici delle vostre prestazioni, stimolati a dare di più. Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale purtroppo non all'altezza della situazione in questo weekend di marzo. Con la Luna e Venere contro di voi, non sarete sempre dell'umore adatto per vivere bene insieme alla vostra anima gemella. Anche nel lavoro le cose non stanno andando come previsto.

Non sarà facile portare avanti i vostri progetti con tutte le difficoltà in mezzo da superare. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale in crescita. Giove e Mercurio vi metteranno nelle giuste condizioni per trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti, senza sprechi di tempo o risorse economiche. In amore sarete intimi e affiatati con la persona che amate grazie a Venere in buon aspetto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto 8️⃣

Pesci: sarà un weekend convincente in amore grazie alla posizione favorevole della Luna, in trigono dal segno amico del Cancro. Arriveranno buone occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete convinti delle vostre capacità: dovrete solo riuscire a portarle fino in fondo. Voto - 8️⃣