Si apre un'altra settimana e l'Oroscopo dal 13 al 19 settembre è pronto a rivelare che cosa i segni devono aspettarsi dalle stelle. Partiamo subito segnalando che l'intera settimana si svolgerà sotto la produttiva Luna Crescente. Lunedì avremo il primo quarto lunare in Sagittario, da martedì a giovedì pomeriggio l'astro argentato soggiornerà in Capricorno, mentre venerdì e sabato la Luna sarà nell'Acquario per poi, infine, spostarsi nel Pesci. Un altro aspetto astrologico interessante è il transito di Marte in Bilancia. Amore, lavoro, salute, soldi, famiglia, sentimenti, ambizioni, benessere e altro ancora, scopriamo le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo, la settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Nonostante tutto l'impegno profuso, vi sembra di non concludere nulla, ed ecco allora che le stelle annunciano una settimana in cui tale tendenza negativa si invertirà e tornerete a respirare. Sarà possibile allentare la presa e rivedere la propria routine. All'interno di un settore a voi importante occorrerà necessariamente adoperare un cambiamento, specie se da tempo vi sentite logori. Una persona potrebbe irritarvi.

Toro - Settimana perfetta per far fronte a tutti quei problemi domestici, lavorativi o di coppia che ormai da tempo vi trascinate dietro. Di recente avete avuto modo di rilassarvi e schiarirvi le idee, perciò arriverete al punto di vuotare il sacco e uscire fuori da quella fase di stasi in cui siete scivolati.

Tendete a farvi mille castelli in aria, perciò cercate di mantenere il più possibile i piedi a terra, altrimenti rischierete di andare a scontrarvi contro un muro d'illusioni.

Gemelli - La settimana si prospetta eccitante e carica d'iniziative, vi sentirete gasati! Chi la dura la vince recita il detto e voi avrete di che essere orgogliosi.

Chi ha dei figli farà bene a prestarli maggiore attenzione, perché saranno delle giornate estremamente delicate. Ci saranno dei movimenti economici, ma le stelle invitano alla cautela nelle spese, poiché state spendendo inutilmente, in modo particolare con lo shopping online.

Cancro - Finalmente la pace e il successo vi corteggeranno!

In amore tendente a mostrarvi troppo insicuri, perciò lavorate sulla vostra autostima personale. Siete dotati di splendide qualità, ma il guaio è che tendente a sottovalutarvi o a intimidirvi davanti a certe occasioni. Se sarete più spontanei e seguirete il vostro istinto, questa settimana saprà regalarvi di tutto e di più. Bene l'amore per le coppie, mentre la salute non andrà sottovalutata. Potreste fare dei sogni premonitori!

Previsioni astrologiche 13-19 settembre, oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In una relazione tendete a dare il massimo, ma proprio per questo in passato siete rimasti profondamente delusi e feriti. Questa settimana cercate di dedicarla al vostro miglioramento personale.

Vi ritroverete a sistemare l'abitazione, il guardaroba, ma anche le vostre amicizie. Un'occasione professionale o economica si intravede sul vostro orizzonte astrologico. Coloro che hanno problemi di salute troveranno la motivazione giusta per andare avanti.

Vergine - Tutte le attese cadranno proprio in questa settimana carica di emozioni. Qualche nativo di questo segno non vedrà l'ora che arrivi il Natale e inizierà il conto alla rovescia. In famiglia qualcuno potrebbe chiedervi un favore oppure confidarsi con voi, in ogni caso sarà bene non tirarsi indietro. Insoddisfazioni lavorative, qualcuno si sentirà privo di scopo e sarà in cerca di stimoli.

Bilancia - All'interno dell'amore di coppia non sembrano esserci particolari problemi, ma lo stesso non potrà dirsi all'interno della sfera lavorativa.

Vi sentirete un po' confusi, avrete bisogno di nuovi spunti e stimoli. Una persona a voi vicina vi saprà indicare la strada giusta da percorrere. In famiglia qualcuno vi farà impazzire, ma attenzione a non entrare in discussioni spinose. Ordini o notizie di un certo spessore in arrivo. A breve sarà il vostro compleanno.

Scorpione - Venere nel vostro segno vi indurrà verso l'armonia, l'amore e la pace dei sensi. Siete soliti imporre i vostri pensieri, ma in settimana sarà bene tacere altrimenti si rischierà d'incappare in amare discussioni. Saranno delle giornate fertili e fortunate, perciò non tiratevi indietro e partite all'attacco. Potreste approfondire una certa conoscenza oppure riscoprire nuovi lati di voi che non sapevate di avere.

Serate rilassanti e da spendere davanti a una nuova serie tv emozionante.

L'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Se la prima parte della settimana partirà a rilento, la seconda parte andrà molto meglio. Da tempo siete alla ricerca di qualcosa di stimolante, poiché la sola idea di trascorrere un autunno da reclusi in casa vi fa impazzire. Nei prossimi giorni avrete tutte le carte in regola per tentare di fare quel passo in più e di rischiare: chi non risica non rosica! In amore avete voglia di passione e corteggiamento, tendete ad annoiarvi facilmente.

Capricorno - Sarà meglio fare attenzione in questa settimana con la Luna nel vostro segno. Potreste avvertire qualche problemino di salute, qualche acciacchino o un piccolo fastidio.

Non lasciatevi buttare giù dagli eventi contrari, anzi fate tesoro degli errori e imparate. Nel weekend la situazione tornerà in equilibrio e tutto attorno a voi si normalizzerà. Dedicate il fine settimana ai vostri progetti personali e tirate fuori quel sogno che da tempo custodite nel cassetto. Con il partner l'intimità risulta fiacca.

Acquario - La settimana in dirittura d'arrivo si presenta abbastanza nella norma. Dovrete mantenere l'ordine, riparare eventuali guasti e rinnovare ciò che ormai è da considerarsi fuori stagione. Forse di recente avete avuto po' di scompiglio nelle faccende quotidiane o magari vi siete sentiti fuori fase. Le stelle invitano a non preoccuparsi più di tanto. Se veramente si vuole ottenere un cambiamento o si desidera una svolta epocale, allora è necessario darsi una bella mossa!

Pesci - Qualcosa di promettente riserverà questa settimana e a dirlo sono proprio le stelle. Sotto certi aspetti sarete molto indaffarati, forse per via di un incarico nuovo o una responsabilità che avete deciso di accollarvi di recente. All'inizio di settembre avete preso delle decisioni o forse avete stilato l'ennesima lista di buoni propositi, ma cercate di focalizzarvi su un obiettivo alla volta. È meglio portare al termine una sola cosa piuttosto che lasciare a metà più intenti.