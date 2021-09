Le previsioni zodiacali di mercoledì 8 settembre 2021 sono in arrivo per i sei segni dello zodiaco rappresentanti la seconda sestina. In evidenza è l'ingresso di una specialissima Luna in Bilancia. L'Astrologia di mercoledì, volendo fornire qualche anteprima sulla situazione astrologica generale, prospetta un periodo davvero molto interessante in primis per gli appartenenti alla Bilancia valutato al "top del giorno" e poi a quelli dello Scorpione e dei Pesci, segni decretati dagli astri in giornata a cinque stelle..

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 8 settembre su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 8 settembre

Bilancia: 'top del giorno'. Giornata superlativa, valutata nelle predizioni di mercoledì come qualcosa di unico e speciale. In generale, sarà per voi nativi un momento gradevole e rilassante, anche perché avrete il generoso appoggio della Luna nel segno già a partire da inizio giornata. In amore, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno, il momento vi sorriderà rendendovi più sicuri di voi stessi: spesso esitate a prendere decisioni di un certo rilievo, non è così? Bene, intanto vi ricordiamo che, in questo momento, siete perfettamente in grado di farlo. Single, mostratevi aperti e comprensivi con la persona che sapete, cercando di affrontare una volta per tutte ciò che non vi soddisfa, ovviamente in vista di un eventuale rapporto d'amore.

Consiglio: questo mercoledì iniziate ad occuparvi seriamente del vostro benessere fisico (e sapete già il perché). Nel comparto lavoro, sarete abbastanza attrezzati in questo periodo tanto da puntare al successo o, meglio ancora, al meritato riconoscimento di alcune vostre ambizioni.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata certamente meravigliosa per tanti di voi.

Gli astri del periodo vi daranno tutto il necessario aiuto facilitando il dialogo, facendovi trovare un partner bendisposto e con grande fantasia. Per i sentimenti, giornata abbastanza lineare. Diciamo che la parte della settimana appena iniziata sarà discreta per la coppia: dovrete armarvi di pazienza e non istigate il partner che, soprattutto se del Cancro o dell'Acquario, cercherà scuse per attaccar briga.

Single, tornerà finalmente il sereno per molti del segno e potrete sfruttare tante belle occasioni per vivere storie brevi ma molto coinvolgenti. Sarete decisi e concreti: le vostre capacità verranno alla luce e sarete anche apprezzati per la vostra lealtà e per come saprete affrontare una situazione complessa. Nel lavoro invece, piccole indecisioni potranno rallentare alcuni progetti in seno alla vostra mansione: non drammatizzate ma attendete di avere il campo libero.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 8 settembre al Sagittario indica una giornata abbastanza buona nella parte centrale, un po' meno nella parte iniziale e finale. Attimi di vera euforia saranno affiancati da altrettanti decisamente poco positivi.

In amore, certe ambizioni vi sembreranno all'improvviso meno utopistiche, ma se vi muoverete con intelligenza e tempismo potreste ottenere splendide soddisfazioni. Per i single, in tanti nel privato sentiranno il desiderio di conoscere persone nuove, anche molto diverse da loro ma valide, in grado di schiudere nuovi orizzonti e magari da poterci realizzare qualcosa insieme. Nel lavoro, concluderete la giornata nel migliore dei modi, ovviamente sotto buoni auspici astrali. Le prospettive professionali sembrano perfette per tutti grazie all'eccellente posizione di Giove.

Oroscopo e stelle del giorno 8 settembre

Capricorno: ★★★★. Partirà un po' al rallentatore questo vostro mercoledì di metà settimana, poi, verso metà/fine pomeriggio riprenderà la giusta direzione.

Fate attenzione a non riversare malumori o tensioni personali su chi opera a contatto con voi, potrebbero nascere fraintendimenti e mugugni di vario tipo. In merito agli affetti, a parte qualche piccola incomprensione in alcune coppie, diciamo che il periodo godrà di ottima salute e in molti sarete intenzionati a fare progetti con la persona amata. L’equilibrio ritrovato vi aiuterà a gestire meglio la giornata ed a vedere tante cose da un punto di vista più ottimista. Single, organizzate per la serata di mercoledì o massimo giovedì, qualcosa fuori dall’ordinario: approfittate magari per avviare un dialogo costruttivo con chi vi sta a cuore. Per qualcuno di voi è arrivato il momento di allontanare chi non è sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Nel lavoro, un'amichevole Luna alleggerirà il quadro astrale attuale, concedendovi la possibilità di riprendere le redini di alcune situazioni che nei giorni scorsi non siete riusciti a gestire con dovuto rigore.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali, indicano l'arrivo di un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli. Praticamente avrete a che fare con un mercoledì valutato purtroppo 'sottotono'. In campo sentimentale, una serie di incomprensioni potrebbero farvi vacillare. Non state attraversando un buon momento con il vostro partner, tenete duro e superate questa fase cercando di non essere troppo gelosi. Se il vostro partner vi ha perdonato tante cose, abbiate modo di riconoscere la sua pazienza, migliorate quindi i vostri atteggiamenti ed avvicinatevi al suo modo di pensare.

Single, sarà difficile trovare un'intesa solida, diciamo quella che da tempo state cercando: meglio evitare di illudersi e rimandare il tutto a giornate più favorevoli. Mettete pure in conto il ritorno di una vecchia fiamma. Da questo incontro potrebbe dipendere la vostra attuale vita sentimentale. Nel lavoro, secondo l'oroscopo converrà tenere alta la guardia per evitare distrazioni o errori. Potreste essere fraintesi oppure qualche volta sarete proprio voi a non comprendere.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 8 settembre presume possa essere un'ottima giornata quella in arrivo. Quindi nessun problema da mettere in conto in questo giro di boa settimanale. Logicamente, non cullatevi su questo ma fate in modo di evitare possibili questioni a rischio: ok?

Anche se avete le stelle a favore, comunque un po' di sana concentrazione fa sempre bene. In amore il filo quotidiano legato ai sentimenti apparirà già da subito molto favorito, con anche l'umore e la salute pronosticati positivi sicuramente andranno alla grande. Allora ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità e fate quello che più vi piace, magari in compagnia della vostra dolce metà. Per coloro ancora single, in molti potreste avere intensi scambi comunicativi con persone molto interessati. Per altri, invece, in arrivo flirt a go go, soprattutto per i più intraprendenti: aspettate ancora qualche giorno e poi fatevi avanti! Il lavoro andrà bene: in arrivo cambiamenti interessanti.

Classifica oroscopo del 8 settembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 8 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno, come anche portare delusione a qualche altro, nel contesto considerato in giornata negativa. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

