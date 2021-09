L'ultima giornata della settimana prende il via e porta novità dal punto di vista astrologico a tutti i segni zodiacali. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del 5 settembre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore con la Luna favorevole in questa giornata potreste mettere a segno nuovi incontri. Il momento è positivo da qui alla prossima settimana. Nel lavoro alcune questioni stanno andando avanti da tempo e questo non vi permette di ottenere quanto vorreste.

Toro: per i sentimenti la Luna dissonante potrebbe provocare qualche problema. In particolare per quelle coppie che hanno vissuto una crisi.

Nel lavoro cercate di mantenere un certo controllo, dovete stare tranquilli anche in vista dei prossimi giorni.

Gemelli: a livello sentimentale qualcuno potrebbe essere contro di voi, ma non agitatevi troppo. Nel lavoro c'è una fase di recupero, per questo motivo potrete gestire tutto al meglio.

Cancro: in amore questa giornata porterà qualcosa in più, vi sentite più forti in questo momento. A livello lavorativo se ci sono delle scelte da fare potrete agire adesso.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti è una giornata interessante grazie alla Luna nel segno. Nel lavoro è meglio non azzardare troppo nonostante il momento comunque aiuti.

Vergine: per i sentimenti avrete la possibilità di vivere dei momenti interessanti con la persona amata.

I rapporti ora sono migliori rispetto al passato. Nel lavoro arrivano delle giornate importanti, otterrete qualcosa in più.

Previsioni e oroscopo del 5 settembre 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le stelle sono favorevoli e quindi gli incontri sono favoriti. Nel lavoro è un momento interessante per portare avanti le vostre idee e per parlare di cose importanti.

Scorpione: a livello sentimentale una storia può tornare a sorridere e gli incontri sono favoriti. Se ci sono stati problemi ora si potrà recuperare. Nel lavoro alcune decisioni sono da rimandare e le scelte che farete ora comunque saranno importanti.

Sagittario: per i sentimenti, con la Luna in aspetto positivo, vivrete una giornata interessante.

Nel lavoro se ci sono state difficoltà ora si potrà recuperare.

Capricorno: in amore una storia al momento sta vivendo dei momenti di confusione, per questo motivo qualche intoppo potrebbe non mancare. Nel lavoro diverse cose stanno cambiando e ci vorrà più tempo per abituarsi.

Acquario: a livello sentimentale la giornata vede la Luna in opposizione, per questo motivo è meglio fare le cose con calma. Alcune storie sono difficili da gestire. Nel lavoro vi sono polemiche da tenere sotto controllo.

Pesci: in amore è un momento positivo per risolvere alcune questioni. Nel lavoro le difficoltà di questo periodo sono diverse, ci vorrà un maggiore controllo.