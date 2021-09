Le previsioni zodiacali di venerdì 10 settembre 2021 mettono in risalto l'astrologia sulla quinta giornata di questa settimana. Ad essere valutati come al solito in questa sede, sono i primi sei segni, sottoposti ad analisi approfondite in merito ai settori relativi ad amore e lavoro, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In questo periodo l'Astrologia pone l'accento su due transiti di prim'ordine; l'ingresso della Luna e di Venere nel campo dello Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 10 settembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 10 settembre

Bilancia: ★★★★★. In arrivo un giorno davvero buono, a tutto tondo con la parte centrale della corrente settimana. Un match, quello di venerdì prossimo, indicato dall'oroscopo del momento molto positivo, favoriti da Venere e Mercurio presenti nel segno. In amore, grandi novità, e quello che fino a ieri vi sembrava incerto adesso vi apparirà più stabile che mai. Viaggerete sulla stessa lunghezza d’onda del partner e sarete felici e contenti insieme. Single, i contrasti con le persone vicine si risolveranno a vostro favore, ovviamente se parlerete e agirete con chiarezza ascoltando anche il parere altrui. Nel lavoro, presto le cose si sbloccheranno e, bandita ogni incertezza ritornerete ad essere attivi e vincenti come non mai.

Allora datevi da fare con idee, proposte o progetti: questo è il tempo più adatto per farlo.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano l'arrivo di una giornata favorita dall'arrivo della Luna e di Venere nel segno. La giornata numero cinque dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie.

Per i sentimenti, saranno sicuramente tempi buoni per l'amore e sarete più convincenti del solito! Il vostro bisogno di brillare spingerà il vostro partner ad agire a vostro favore: lasciatevi andare e approfittatene della posizione a favore delle stelle. Single, ci saranno sicuramente parecchie occasioni per dare il via ad una svolta di vita interessante.

Siate più concreti della vostra esistenza, non sottovalutate le piccole cose e soprattutto mettete del vostro in tutto ciò che andrete a fare. Nel lavoro, presto le cose si sbloccheranno e, bandita ogni incertezza ritornerete ad essere attivi e vincenti come non mai. Allora datevi da fare.

Sagittario: ★★★★★. La vostra giornata, parlando ovviamente in merito a questo venerdì, si annuncia abbondantemente "larga di maniche". L'oroscopo del 10 settembre al Sagittario predice un periodo ottimo. Questo potrebbe essere il momento ideale per concedervi una fuga dal quotidiano e magari uscire dallo stress della solita routine. In amore, sarete felici e appagati, vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro.

In molti avrete come la sensazione di vivere quasi in un sogno: tutto ciò che vorrete potrebbe realizzarsi. Grande la capacità di suscitare interesse nella vostra dolce metà. Per i single, vi sentirete motivati e ve la spasserete alla grande. In molti preferirete divertirvi con gli amici di sempre, magari viaggerete, farete nuove esperienze e conoscerete persone speciali, con le quali condividerete piacevoli passioni e grandi progetti. Nel lavoro, potreste finalmente ottenere quei riconoscimenti morali che stavate aspettando o che desideravate da lungo tempo.

Oroscopo e stelle del giorno 10 settembre

Capricorno: ★★★★. Venerdì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

In generale, potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti: puntate tutto sul buon senso e sulla concentrazione. In merito agli affetti, sarà una giornata sufficientemente positiva. I nati del segno saranno pervasi da sprazzi di buonumore in grado di bilanciare eventuali momenti impegnativi. Di certo saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso insieme a chi volete bene. Single, potreste fare nuovi progetti per il futuro cominciando da un presente che sembra abbastanza positivo. Nel lavoro invece, sarà una giornata di imprevisti e contrattempi, il che vi renderà abbastanza indisposti o nervosi. Sarebbe cosa ideale isolarsi per un po’ e magari cercare di non sfogarsi con colleghi o persone del giro.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno invitano a guardare con sufficiente fiducia al futuro sentimentale, economico e professionale in questo venerdì 10 settembre. Per parecchi di voi in questi giorni dietro l'angolo ci saranno novità positive (qualcuna anche negativa, non lo neghiamo), solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere per tempo. In campo sentimentale, dovete trovare un accordo condiviso con il partner su certe questioni aperte. Invece di discutere, basterà sforzarsi di instaurare una eccellente complicità e proseguire insieme sulla stessa strada, senza discussioni inutili. In coppia, nonostante gli alti e bassi ci saranno delle consolazioni, soprattutto se doveste ritrovarvi con l'umore sotto i piedi.

Single, con la complicità dei pianeti amici e di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante. Amore e amicizia vi faranno sicuramente provare nuove emozioni. Nel lavoro, questa giornata potrebbe partire in maniera molto interessante per i nati del segno.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 10 settembre preannuncia una giornata decisamente poco positiva nel complesso. Diciamo che a tratti vi sentirete un po' irritati con l'umore sicuramente più avvezzo allo scontro che al sano confronto verbale. In amore gli astri annunciano in più di qualche rapporto sentimentale lievi problemi: dunque, come comportarsi? Intanto sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante.

Per coloro ancora single Cupido sta per scoccare la sua freccia: a voi decidere se mandare o no un segnale positivo a chi sapete, sia che siate corteggiatori o corteggiati. A meno che decidiate di lasciar perdere, visto che in tanti avete già capito che stare da soli è la miglior scelta. Nel lavoro infine, alcune cose che credevate morte e sepolte si riveleranno invece ancora attuali. Cercate di mantenervi tranquilli e di non prendere decisioni affrettate.

Classifica oroscopo del 10 settembre, le stelle dei 12 segni

La classifica completa interessante la giornata del 10 settembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Andiamo subito a scoprire le posizioni analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

