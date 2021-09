L'oroscopo di giovedì 9 settembre ha in serbo tantissime novità per i segni zodiacali. C'è chi andrà alla ricerca dell'amore e chi proverà a migliorare dal punto di vista professionale. Gli astri, grazie alla loro influenza, definiranno la quotidianità di ciascuno di noi.

L'Ariete e la Bilancia saranno molto fortunati, mentre lo Scorpione si troverà davanti a una decisione difficile. L'Acquario deciderà di rimettersi in forma, al contrario dei Pesci che si lasceranno travolgere dalla pigrizia. Il Leone assumerà un atteggiamento risoluto e il Capricorno doserà male le parole da dire.

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 9 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 9 settembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: finalmente riuscirete a riprendere il controllo della vostra quotidianità. La fortuna vi sorriderà e avrete diverse proposte lavorative tra cui scegliere. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non fermarvi alla prima proposta e di vagliare tutte le possibili alternative. In amore potrebbe esserci una piccola sorpresa.

Toro: tenderete a perdere la calma molto facilmente. Farete fatica a confrontarvi con pensieri diversi dal vostro e preferirete frequentare persone che già fanno parte del vostro gruppo. Questo atteggiamento sarà il risultato di uno stress lavorativo eccessivo.

Potrebbe essere il momento giusto per prendervi una pausa.

Gemelli: la giornata di domani sarà caratterizzata da un umore positivo. Non vedrete l'ora di mettervi in gioco e di dimostrare il vostro valore. Le previsioni zodiacali di domani, però, consigliano di tenere sotto controllo la vostra esuberanza, perché potreste essere fraintesi da chi non vi conosce bene.

Cancro: avrete modo di conoscere nuove persone. Sarete felici di poter ampliare il vostro gruppo di amici, ma l'oroscopo di domani consiglia di fare attenzione, perché non tutti saranno mossi da buone intenzioni. La stanchezza potrebbe avere la meglio su di voi, sarà importante migliorare la gestione dei ritmi quotidiani.

Previsioni zodiacali di giovedì 9 settembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete più disposti ad accettare condizioni imposte da altri. Deciderete di far ascoltare la vostra voce e di ribellarvi davanti a eventuali ingiustizie. Non tutti saranno d'accordo con il vostro atteggiamento e alcuni potrebbero muovervi delle critiche, ma voi andrete dritti per la vostra strada. In amore ancora non sarete pronti a incontrare l'anima gemella.

Vergine: nelle attività che svolgerete sarete molto costanti. Vi metterete in gioco, ma senza perdere di vista i valori con cui siete cresciuti. La creatività vi aiuterà sia nel lavoro, che nella vita privata. Le persone che vi staranno accanto apprezzeranno molto questo lato del vostro carattere.

Attenzione a non esagerare con i dolci.

Bilancia: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno zodiacale. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni e anche il rapporto con il partner andrà a gonfie vele. Sarete intenzionati ad ampliare la vostra cerchia di amici, ma attuerete una selezione molto accurata. Infatti desidererete frequentare persone il più possibile simili a voi.

Scorpione: avrete qualche dubbio su come procedere. I consigli degli amici vi aiuteranno, ma l'ultima parola spetterà solo a voi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di analizzare la situazione da più punti di vista e di non bruciare le tappe. Il partner si rivelerà molto affettuoso nei vostri confronti e questo vi aiuterà a tranquillizzarvi.

Astrologia di domani 9 settembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il vostro obiettivo sarà quello di migliorare la situazione economica. Cercherete un modo per essere più produttivi e per trovare attività alternative da svolgere. Non sarà un percorso semplice, ma con coraggio e determinazione ce la farete. In famiglia ci saranno alcune incomprensioni legate a vecchie questioni irrisolte.

Capricorno: vi lascerete trasportare dalla situazione e direte parole che non penserete veramente. Il rapporto di coppia subirà una frattura e anche gli amici tenderanno ad allontanarsi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano d'individuare le cause del vostro comportamento, in modo da riuscire a porre rimedio.

Acquario: dopo un periodo di sedentarietà, deciderete di provare a rimettervi in forma. Dedicherete spazio sia allo sport che alla dieta. Ci saranno molte ricette gustose e sane che potrete sperimentare. Vi basterà accendere i fornelli e lasciare libera la fantasia. Tra voi e il partner ci sarà un legame molto speciale.

Pesci: durante la giornata di domani avrete pochi stimoli. Preferirete stare a casa e prendervi cura di voi stessi. Vi lascerete travolgere dalla pigrizia e, forse, rinuncerete a parte dei vostri impegni quotidiani. Il partner cercherà di darvi tutto il sostegno possibile, ma un ruolo centrale lo avranno i vostri amici.