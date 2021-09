Di seguito le previsioni astrologiche del 4 settembre 2021. Finalmente buone notizie per Vergine, seguono la scia anche Toro e Gemelli. Diversa la situazione per Cancro e Sagittario, per loro prosegue il periodo "no".

Di seguito tutte le previsioni zodiacali di sabato 4 settembre, da Ariete a Pesci, e la valutazione a stelline per ciascun segno.

Le previsioni dello zodiaco del 4 settembre 2021

Ariete: tre stelle. Periodo nella norma per questo segno zodiacale, oggi non accadrà nulla di sconvolgente. Sarà una giornata routinaria, vivetela con serenità.

Toro: ben quattro stelle. Vietato sbagliare, oggi è il vostro giorno, addio ansia e godetevi al meglio la giornata, cercando di dare continuità a questo ottimo periodo.

Gemelli: finalmente cinque stelle. Oggi è il vostro giorno fortunato, non fatevi scappare qualsiasi occasione vi arrivi: carpe diem.

Cancro: tre stelle. Di certo non sarà una giornata che ricorderete a lungo, si tratterà della solita routine, attenzione quindi a non compiere passi sbagliati e vivere una giornata leggera e spensierata.

Leone: tre stelle, nella media. È quel periodo strano dell'anno, ci sono momenti "sì" e momenti "no", siete un po' confusi sul da farsi, ma state sereni, le cose miglioreranno e prima possibile ritroverete una serenità più stabile.

Vergine: ottime notizie: cinque stelle. Siete molto fortunati, continua il vostro ottimo periodo, dove tutto vi riesce. Sfruttate il più possibile questo momento, perché prima o poi finirà.

Bilancia: tre stelle. Tante scelte da compiere, ma con tanti dubbi da sciogliere. Occhio alle decisioni che prenderete, vi condizioneranno l'immediato futuro.

Scorpione: tre stelle. Pian piano state superando il vostro periodo "no", non fermatevi: vi aspetta un ottimo mese pieno di sorprese e gioie.

Sagittario: situazione critica: due stelle. Sicuramente non il miglior periodo della vostra estate, ma non fatevi prendere dal panico e dell'ansia, qualsiasi problema è risolvibile, bisogna solo avere pazienza e voglia.

Capricorno: quattro stelle. Vi attende un'ottima giornata, tenetevi pronti e cercate di sfruttare al meglio ogni possibile opportunità che si presenterà: l'ottimo periodo non durerà per sempre.

Acquario: quattro stelle. Una giornata come le altre può trasformarsi in qualcosa di speciale, se avete dubbi in amore è arrivato il momento di scioglierli. Fatevi avanti e vedrete che le cose andranno nel verso giusto, abbiate fiducia in voi stessi, non ve ne pentirete.

Pesci: tre stelle. Dopo un ottimo periodo, sembra che sia arrivato il momento di soffrire un po'. Cercate di superare i problemi senza abbattervi, le cose miglioreranno il prima possibile.