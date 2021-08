I pianeti sono generosi con i nati del segno Scorpione e Sagittario. Giove, Venere, Mercurio e Marte creano aspetti favorevoli per la carriera e l'amore. Buone anche le finanze, ma dipenderà tutto dalle vostre capacità. Usate l'ingegno e se vi capita un'occasione, non fatevela scappare! L'Oroscopo di settembre 2021 consiglia a entrambi i segni di osare di più. Credete in voi stessi e siate i primi a proporvi per qualcosa di nuovo e eccitante. Un atteggiamento sicuro e fiducioso è tutto ciò che serve per convincere il prossimo!

Scorpione: l'oroscopo di settembre 2021 è strepitoso!

Sarà un mese movimentato per i nati dello Scorpione. Il passaggio di Venere nel vostro segno a partire dall'11 attirerà amore e attenzioni nelle vostre vite. Tutto a un tratto vi interesserà molto di più la vostra immagine: cercherete di migliorare il make up, il guardaroba, i capelli e anche il fisico. Un tocco di glamour è quello che vi serve per attirare qualcuno senza alzare un dito. Per i single gli incontri sono assicurati, ma è impossibile stabilire se la cosa durerà a lungo oppure no. Soltanto il divertimento è assicurato! Chi ha già un partner, invece, potrà contare sulla sua devozione: sarete i re o le regine del loro mondo.

L'oroscopo di settembre 2021 è positivo anche per carriera e finanze.

Sarà un mese entusiasmante e ricco di opportunità. Tutti i problemi che avete incontrato finora verranno risolti una volta per tutte. Il duro lavoro sarà ricompensato e c'è addirittura la possibilità di un guadagno inaspettato e improvviso. Buona anche la relazione con capi e colleghi. Non vi resta che mettercela tutta!

Le stelle, però, vi avvisano: vi aspettano settimane intense che metteranno a dura prova il vostro sistema nervoso.

Cercate di agevolarlo mantenendo la calma e praticando la meditazione ogni giorno.

Sagittario: incoraggiante l'oroscopo di settembre 2021

Le previsioni del mese promettono grandi cose per il vostro segno. Siete dei leader nati e questa caratteristica giocherà a vostro vantaggio a lavoro. Sarete un punto di riferimento nel vostro settore e in tutte le occasioni pubbliche.

Il vostro carisma vi renderà la prima scelta in caso di presentazioni o incontri con clienti importanti. La seconda parte del mese vi regalerà gioie e soddisfazioni anche nelle finanze. Un lavoretto extra vi farà guadagnare una bella somma. Chi vi doveva dei soldi riuscirà finalmente a pagare il debito e, in generale, riuscirete a guadagnare di più con pochissimo sforzo.

In amore si prevedono settimane piene di romanticismo, divertimento e dolcezza. Le relazioni si rafforzeranno e vi farà sempre più piacere farvi dei regali o passare del tempo assieme. Approfittate di questa armonia per pianificare il futuro: eviterete malintesi e incomprensioni.

Per quanto riguarda i single, invece, l'oroscopo di settembre 2021 è favorevole alle confessioni e agli innamoramenti.

Chi era da tempo interessato a un amico potrà finalmente uscire allo scoperto. In alternativa, se vorrete conoscere persone nuove dovrete essere più audaci rispetto a prima. Non abbiate paura di osare, le stelle sono dalla vostra parte!