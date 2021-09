L'oroscopo di venerdì 24 settembre sarà caratterizzato da tantissime novità per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata ricca di sorprese, ma anche di imprevisti. La configurazione planetaria trasmetterà l'influenza degli astri sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale.

Osservando il cielo di domani, si potranno cogliere elementi fondamentali che aiuteranno a tracciare il profilo. Per esempio, i Gemelli e l'Acquario vivranno tante emozioni con il partner, mentre il Leone darà la priorità al lavoro. Il Cancro, la Vergine e i Pesci proveranno a fare del loro meglio, al contrario dello Scorpione che svolgerà le mansioni senza alcuno sforzo.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 24 settembre.

Oroscopo e consigli dalle stelle di venerdì 24 settembre dall'Ariete al Cancro

Ariete: una persona a voi vicina potrebbe essere delusa da determinati comportamenti. Avrà bisogno di aiuto e questa sarà l'occasione giusta per dimostrare la vostra lealtà. Ricordate di offrire supporto, senza giudicare o criticare l'accaduto. In ambito sentimentale, invece, non ci saranno grandi novità e la situazione rimarrà quella del giorno precedente.

Toro: la vostra mente vi spingerà a compiere un tuffo nel passato. Ripenserete a vecchi ricordi e proverete una certa nostalgia. Non sarà facile constatare quanto le cose siano cambiate, ma potrete essere soddisfatti di voi stessi.

L'oroscopo di domani vi consiglia di godere di quello che avete, con sicurezza e allegria.

Gemelli: il rapporto con il partner sarà molto positivo. Tra voi ci sarà una grandissima sintonia e non riuscirete a distogliere l'attenzione uno dall'altro. Sarà divertente pianificare le cose da fare insieme e immaginare un futuro da condividere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le previsioni zodiacali di domani consigliano, però, di non correre troppo con la fantasia.

Cancro: vi impegnerete al massimo per raggiungere determinati risultati. Purtroppo, gli imprevisti saranno molti e dovrete ricorrete a tutte le vostre forze per riuscire a superarli. Gli amici avranno un ruolo fondamentale nella giornata di domani perché vi staranno accanto e cercheranno di farvi osservare le cose da un altro punto di vista.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 settembre dal Leone allo Scorpione

Leone: tutte le vostre energie verranno impiegate nel lavoro. L'obiettivo sarà quello di migliorare a livello professionale e di accedere a una situazione economica migliore. Ovviamente ci vorrà del tempo, ma le persone che vi saranno accanto potrebbero non essere disposte ad aspettarvi. Sarà importante condurre una vita equilibrata.

Vergine: sarete costanti e determinati. Non vi farete mettere i piedi in testa da nessuno e proverete a dare il meglio di voi. Vi impegnerete in qualsiasi ambito, soprattutto di tipo lavorativo e sentimentale. Potrebbe essere il momento giusto per dare una svolta alla vostra vita e compiere il salto di qualità.

Attenzione a non fidarvi troppo facilmente.

Bilancia: farete fatica ad esporvi a causa della vostra timidezza. Qualcuno potrebbe pensare di avere davanti una persona un po' chiusa ma, in realtà, una volta conosciuti, sarete un vulcano di idee. L'oroscopo di domani consiglia di fare dei piccoli passi per cercare di cambiare questa situazione. Sicuramente, con il tempo, non ve ne pentirete.

Scorpione: vi verrà tutto molto naturale. Vi mostrerete a vostro agio in qualsiasi contesto. Non avrete difficoltà nel rapportarvi con gli altri e neanche nello sfruttare determinate idee. Sarà una giornata molto fortunata anche dal punto di vista sentimentale. Potreste trovare la persona giusta, quella che da tempo stavate aspettando.

Astrologia di domani 24 settembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non avrete molta voglia di stare con gli altri. Preferirete isolarvi e praticare i vostri hobby preferiti. Il vostro comportamento susciterà tanta preoccupazione nelle persone care e, per questo, si consiglia di dare una spiegazione anche superficiale. In ogni caso, nel giro di qualche ora, vi sentirete meglio e tornerete quelli di sempre.

Capricorno: ogni decisione avrà delle conseguenze. Tenderete ad agire in modo un po' troppo avventato, senza pensare al futuro. Questo potrebbe gettare la vostra quotidianità nel caos. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a essere un po' più riflessivi, in modo da evitare determinate situazioni.

Acquario: sarà una giornata davvero molto emozionante. Vivrete con tanta energia il rapporto con il partner e riuscirete ad entrare in connessione con lui. Vi confiderete dei segreti, senza giudicarvi e mostrando una forte empatia. Forse, proverete un po' di gelosia verso la persona amata. Sarà importante non farvi trascinare da questo sentimento.

Pesci: sul lavoro dimostrerete di avere un enorme forza di volontà. Nonostante ci siano delle mansioni difficili da portare a termine, farete di tutto per riuscirci. Non delegherete nulla ai vostri colleghi ed eliminerete qualsiasi forza di distrazione. Sicuramente, questo atteggiamento attirerà l'attenzione del capo, ma attenzione a non esagerare.