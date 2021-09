L'oroscopo del fine settimana che va dal 25 al 26 settembre prevede piccole difficoltà amorose per Scorpione a causa della Luna opposta, mentre Leone dovrà essere comprensivo nei confronti del partner. Settore professionale solido e convincente per il Sagittario, mentre Gemelli saprà condividere pensieri e emozioni nel modo più romantico. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 25 al 26 settembre.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 settembre 2021 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana intenso per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna vi darà un grande aiuto nella vostra relazione di coppia, che sarà davvero convincente, ma soprattutto romantica. Nel lavoro Giove in sestile vi terrà attivi, ciò nonostante Mercurio e Marte potrebbero comunque procurare qualche imprevisto. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno. In ogni caso però, anche se la Luna sarà nel segno sabato, non illudetevi che il vostro rapporto torni di colpo a funzionare correttamente. Ci vorrà ancora un po’ di tempo. In ambito lavorativo Giove e Saturno rimangono in quadratura, e i vostri progetti faticheranno a decollare. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali più che soddisfacenti nel corso del prossimo fine settimana grazie alla Luna favorevole.

In amore saprete condividere al meglio pensieri e emozioni con il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno buone notizie, che potrebbero darvi la possibilità di incrementare i guadagni. Voto - 9️⃣

Cancro: periodo pieno d'amore nel corso di questo weekend. Con Venere in trigono dal segno dello Scorpione, e la Luna in buon aspetto, non mancheranno dolcissimi momenti tra voi e la vostra anima gemella.

Settore professionale non così soddisfacente al momento a causa di questo cielo. Servirà tutto il vostro impegno per portare a casa discreti risultati. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che da un po’ di tempo naviga tra alti e bassi. Con la Luna a tratti favorevole, in amore dovrete cercare di essere comprensivi nei confronti del partner, evitando di agire d'impulso.

Per quanto riguarda il lavoro qualche idea in più non guasterebbe per provare a salire la china più velocemente. Voto - 7️⃣

Vergine: fine settimana più che valido per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale sabato Venere e Luna saranno in ottima posizione per far valere le vostre emozioni. Un po’ d'attenzione domenica perché la Luna tenderà a sfavorivi, ma non dovreste avere grossi problemi. Nel lavoro sarà un periodo tranquillo, ma non aspettatevi grandi risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo del prossimo weekend all'insegna delle emozioni per voi. Soprattutto nella giornata di domenica sarete in perfetta sintonia con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Per quanto riguarda il settore professionale, curerete ogni minimo dettaglio del vostro lavoro affinché tutto sia perfetto. Voto - 9️⃣

Scorpione: piccole difficoltà amorose in arrivo nel corso del prossimo weekend a causa della Luna in opposizione. Nulla di grave in fondo se saprete gestire la situazione, anche perché domenica riuscirete a riprendervi alla grande. Nel lavoro gli affari procedono in maniera insolita. Sarete infatti alla ricerca di risultati costanti, ma soprattutto positivi. Voto - 8️⃣

Sagittario: settore professionale solido e convincente nel corso del prossimo fine settimana. Secondo l'oroscopo le stelle continueranno a favorirvi, e la vostra carriera sarà destinata a prendere il decollo.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà richiesta un po’ d'attenzione durante la giornata di domenica, quando la Luna si troverà in opposizione dal segno del Gemelli. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale che splende dal punto di vista sentimentale, grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno del Toro. Insieme a Venere, le cose tra voi e il partner sono destinate ad andare sempre meglio. Per quanto riguarda il lavoro vi manca ancora un po’ di concentrazione. Forse non siete ancora usciti dalla modalità vacanza. Voto - 7️⃣

Acquario: oroscopo del fine settimana più o meno discreto in amore. Venere continua a darvi fastidio, ma per fortuna domenica arriverà la Luna in trigono dal segno dei Gemelli a darvi una mano.

Ottimi risultati continuano ad arrivare in ambito professionale, merito di un cielo davvero favorevole da questo punto di vista. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso valida secondo l'oroscopo, anche se nella giornata di domenica sarà richiesta attenzione in quanto la Luna tenderà a sfavorirvi. Siate sempre comprensivi nei confronti del partner, senza mai imporre la vostra opinione. In ambito lavorativo non sarà un periodo così interessante al momento, ma non per questo non arriveranno discreti risultati. Voto -7️⃣