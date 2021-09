La terza settimana del mese di settembre sta per volgere al termine. Approfondiamo quali novità e cambiamenti porterà questa nuova giornata a tutti i segni con l'Oroscopo del 24 settembre 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore momento interessante ma attenzione a Marte in opposizione che potrebbe provocare qualche contrasto. Qualcosa non vi va più a genio, ma non è questo il momento di dire basta.

Toro: per i sentimenti, se state vivendo una storia importante, ora dovete gestire tutto con attenzione. Nel lavoro attenzione a Saturno contrario che porterà maggiori cali.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata positiva, avrete la possibilità di recuperare dopo un momento di maggiore calo. Nel lavoro se ci sono delle scelte da fare meglio agire con calma e non essere troppo impulsivi.

Cancro: in amore, grazie alla Luna nel segno, si potrà recuperare. Vivete ora delle sensazioni migliori. A livello lavorativo, se avete un'attività propria dovete ora pensare a qualcosa in più.

Leone: per i sentimenti diversi pareri contrari vi vedono maggiormente irascibili. Se una storia non va potreste anche chiuderla. Nel lavoro meglio evitare discussioni, state lontani da eventuali polemiche.

Vergine: in amore è un momento positivo che vi permetterà anche di affrontare alcune questioni irrisolte da tempo.

Nel lavoro alcuni potrebbero anche cambiare ruolo, per questo motivo andate avanti senza paura.

Previsioni e oroscopo del 24 settembre: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore siete pronti ad agire in questo periodo visto che i momenti difficili sono finalmente superati. A livello lavorativo, se avete cambiato attività o ruolo al momento vi sentite instabili.

Scorpione: a livello sentimentale potrebbero arrivare alcuni momenti di disagio. Se c'è stata una crisi meglio prendersi una pausa. Nel lavoro meglio non perdere troppo tempo con persone che sono contro di voi.

Sagittario: in amore alcune situazioni sono da chiarire visto che continuano ad andare avanti diversi problemi. Nel lavoro alcune persone sono contro di voi, per questo motivo al momento non vi sentite tranquilli con voi stessi.

Capricorno: a livello amoroso le prossime ore saranno importanti visto che Venere sarà favorevole. Nel lavoro più ci si avvicina alla fine del mese più arriveranno occasioni positive.

Acquario: per i sentimenti vi sentite maggiormente agitati, è una giornata polemica. Nel lavoro alcune situazioni complicate andranno gestite con maggiore attenzione.

Pesci: in amore c'è energia da sfruttare in questa giornata che vi aiuterà anche a superare alcune polemiche. Nel lavoro arriveranno maggiori soddisfazioni da qui ai prossimi giorni.