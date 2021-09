Sono disponibili le previsioni dell’Oroscopo di venerdì 3 settembre 2021. Il segno zodiacale dei Pesci dominerà questa giornata, andranno bene anche i segni di Vergine e Capricorno. Ben diversa è la situazione per Sagittario e Gemelli, i quali non stanno vivendo uno dei migliori periodi della loro vita, ma ci si aspetta un miglioramento nelle prossime giornate.

Approfondiamo quindi tutte le previsioni per ogni segno zodiacale.

Le previsioni astrologiche del 3 settembre

Ariete: quattro stelle. È un buon periodo, passerete una giornata piuttosto tranquilla, vi aspetta tanta serenità, anche in famiglia.

Toro: due stelle. Se dovete compiere qualcosa di importante, fate molta attenzione, sbagliare scelta potrebbe costarvi molto caro e rovinarvi buona parte di questo nuovo mese.

Gemelli: tre stelle. Fate attenzione nel compiere le scelte, un passo sbagliato vi potrà costare caro, ma non abbiate timore del futuro.

Cancro: tre stelle. Di certo non sarà una giornata che ricorderete a lungo, si tratterà della solita routine, attenzione quindi a non compiere passi sbagliati e vivere una giornata leggera e spensierata.

Leone: tre stelle. Il vostro momento buio sta per finire finalmente, resistete ancora un po' e le cose andranno per il verso giusto, il mese di settembre vi porterà bene.

Vergine: quattro stelle.

Queste saranno delle giornate di recupero sia energetico che mentale. Saranno giornate piene di tranquillità, provate a fare nuove conoscenze.

Bilancia: quattro stelle. È arrivato il momento di sfruttare le chance che vi si presenteranno, non abbiate paura di sbagliare, tutto è rimediabile.

Scorpione: tre stelle. Alcune tensioni in famiglia, ma per fortuna non in amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Superato il week-end tornerà tutto dalla vostra parte, abbiate fiducia.

Sagittario: due stelle. È arrivato il momento di prendere una decisione importante, anche se le opzioni non sono delle migliori, fatevi coraggio.

Capricorno: quattro stelle. Affronterete un’ottima giornata, piena di sorprese e gioia, il vostro momento sta per arrivare, abbiate pazienza.

Acquario: tre stelle. Dopo un ottimo periodo, sembra che sia arrivato il momento di soffrire un po', cercate di superare i problemi senza abbattervi, le cose miglioreranno il prima possibile.

Pesci: cinque stelle. Il miglior segno zodiacale di questa giornata. Vivrete un'ottima giornata, ricevendo ottime notizie sia in amore che in campo lavorativo, non fatevi scappare queste opportunità.