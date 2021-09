Per la giornata di domani, venerdì 3 settembre 2021, l’Oroscopo prevede la Vergine alla prima posizione, seguita a ruota dal segno della Bilancia. Purtroppo ci saranno anche segni che scenderanno in basso, come il Cancro, e altri che potrebbero trovare un miglioramento pur rimanendo stabili come il Toro.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di domani: Bilancia ottimale

1° Vergine: questo sarà il vostro momento per confessare il vostro amore alla persona amata, per fare sorprese sia a voi stessi che alle persone che vi stanno a cuore.

Potrete anche prendere una decisione sul lavoro che vi cambierà in meglio la giornata.

2° Bilancia: avrete in mano tutti i presupposti per fare un investimento che potrebbe cambiare il vostro lavoro, migliorando sia la vostra posizione che quella della vostra squadra professionale. L’intraprendenza sarà ai massimi livelli, secondo l’oroscopo.

3° Gemelli: ritornare alle prime posizioni dell’oroscopo vi renderà più fiduciosi in voi stessi, avrete molte opportunità di stampo lavorativo e vi sentirete anche abbastanza ottimisti in amore. In questo senso, riuscirete a rendere questa serata indimenticabile.

4° Pesci: finalmente arriveranno le energie, e con esse anche la voglia di sperimentare situazioni professionali nuove, specialmente se siete alla ricerca di un lavoro.

In amore avrete a disposizione tutta la comprensione di cui avete bisogno in questo momento.

Capricorno in miglioramento

5° Capricorno: la situazione della fortuna migliorerà gradatamente l’ambito professionale, mentre per l’amore si instaureranno delle situazioni molto piacevoli che con il partner attendevate da tanto tempo a questa parte.

6° Toro: avrete modo di provare altre emozioni positive a fronte di un periodo per niente facile, mentre la voglia di ritrovare le amicizie potrebbe essere molto più forte di quella sentimentale. Finalmente state recuperando un po’ di energie.

7° Cancro: avrete modo di migliorare il vostro look, di rinnovare la vostra figura e al tempo stesso di prendervi cura anche della mente, e non solo del corpo.

Concedervi del tempo anche per rilassarvi sia dal lavoro che dalle compagnie vi aiuterà ulteriormente a riposarvi.

8° Ariete: avvertirete l’atmosfera farsi un po’ più rilassata attorno a voi, ma sarà ancora abbastanza presto per parlare di una vera e propria ripresa. Dovrete ancora destreggiarvi in una mansione che vi renderà molto più determinati, secondo l’oroscopo.

Ostacoli per Leone

9° Sagittario: qualche piccola nostalgia del passato vi metterà alla prova dal punto di vista emotivo, probabilmente a causa di una persona che dopo tanto tempo vi ridarà emozioni vecchie. Avrete modo di distrarvi in serata con qualche nuovo hobby.

10° Scorpione: avvertirete questo lieve miglioramento come spinta a fare meglio, a rendervi indispensabili per alcuni aspetti del vostro lavoro e a sciogliere questo clima di gelo che all’interno della vostra relazione sta diventando sempre più freddo.

11° Leone: ancora delle piccole situazioni di ostacolo potrebbero essere praticamente insopportabili per la vostra personalità forte e volitiva. Portare pazienza per alcuni aspetti potrebbe essere una soluzione molto fattibile, secondo l’oroscopo.

12° Acquario: un affare andato male potrebbe essere motivo di malumore che potrebbe non essere produttivo per le energie a vostra disposizione. Dovrete recuperare qualche obiettivo che avete omesso di raggiungere per cause di forza maggiore.