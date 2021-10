Secondo l'oroscopo del 10 ottobre i nati sotto il segno del Cancro saranno propositivi in amore. Per gli Acquario ci sono novità in arrivo, mentre i Capricorno devono essere più onesti.

Approfondiamo di seguito le previsioni astrologiche per tutti i segni, con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: dovete essere un po' più sinceri e onesti con voi stessi e, di conseguenza, anche con le persone che vi circondano. Cercate di non essere troppo irruenti e affrontate con risolutezza gli imprevisti.

11° Pesci: l'Oroscopo del giorno 10 ottobre esorta i nati sotto questo segno a riposare. Siete un po' troppo agitati, forse perché la settimana è stata piuttosto complicata. Approfittate di questo giorno di festa per ricaricarvi.

10° Ariete: le stelle sono un po' contrarie, quindi è il caso di non rischiare. Se state affrontando dei cambiamenti importanti, forse è il caso di fare ordine. Dal punto di vista delle relazioni, invece, siate più audaci.

9° Gemelli: buon momento per il lavoro. In questo periodo potrebbero aprirsi delle opportunità professionali degne di nota, tuttavia, dovrete essere abili nel prendere le giuste decisioni.

Previsioni astrali del 10 ottobre

8° in classifica Leone: giornata un po' confusa per le emozioni.

Non siate troppo irruenti, forse è il caso di fermarsi un attimo prima di dire o fare cose delle quali potreste pentirvi. Pensate un po' di più a voi stessi e meno agli altri.

7° Sagittario: secondo l'oroscopo del giorno 10 ottobre, i nati sotto questo segno devono godersi qualche giorno di relax. In questo periodo siete stati un po' troppo indaffarati, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni.

6° Toro: siate audaci in amore. Se c'è qualcuno che vi piace non continuate a nascondervi in quanto questo non vi porterà da nessuna parte. Sul lavoro dovete essere intraprendenti e propositivi.

5° Vergine: in questo periodo siete pieni di amore. Siete estremamente desiderosi di affetto, sia da dare sia da ricevere. Ad ogni modo, cercate di non mettere troppa pressione alle persone con le quali vi state rapportando.

Oroscopo, i segni più fortunati

4° in classifica Cancro: in amore vi sentite piuttosto energici e carichi di spirito d'iniziativa. Il partner sarà sicuramente felice di vedervi così. Approfittate di questo momento per aprirvi un po' di più.

3° Bilancia: spesso tendete a desiderare l'appoggio delle persone che vi circondano. Ad ogni modo, in questo periodo siete molto più sicuri di voi quindi, anche se esso non dovesse arrivare, riuscirete ad emergere comunque.

2° Scorpione: l'oroscopo del 10 ottobre denota una bella risalita per i nati sotto questo segno. Finalmente tornare ad impossessarvi della vostra vita. Smettete di essere delle comparse e vi trasformate in protagonisti.

1° Acquario: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo molto florido dal punto di vista professionale. Non è escluso che potrebbero esserci anche delle promozioni in arrivo. In amore, invece, potrebbero esserci delle novità.