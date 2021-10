Le previsioni zodiacali di sabato 9 ottobre 2021 portano all'attenzione il piacevole transito della Luna in Sagittario. Vediamo allora di mettere in chiaro quali saranno i segni più fortunati per questo primo giorno di weekend, andando a tastare il polso alla nuova classifica e poi alle previsioni. L'Astrologia del momento vede in primo piano Gemelli e Cancro, con problemi in vista per i nati in Leone e in Ariete. Tra i restanti segni appartenenti alla sestina sotto analisi quest'oggi, ad avere un periodo del tutto nella norma saranno Toro e Vergine, valutati nelle nostre classifiche con le quattro stelle riservate ai periodi di routine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 9 ottobre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro;

2° posto - ★★★★: Toro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone;

4° posto - ★★: Ariete.

Previsioni zodiacali del 9 ottobre, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo del 9 ottobre al segno dell'Ariete preannuncia una giornata abbastanza sfavorevole, almeno secondo le attuali carte astrologiche. In amore, farete qualche piccolo passo in avanti con il partner, sebbene non sarete ancora del tutto convinti di quello che state facendo. Sarete infatti scontenti ed annoiati e non avrete quindi nemmeno un briciolo di voglia di litigare, non vi curerete neanche di sforzarvi.

L'umore non sarà dei più sereni e avrete il dente avvelenato, ma il vostro comportamento non vi porterà comunque nessun tipo di benessere, cercate di rilassarvi. Single, un po' di malumore, una seccatura in casa non devono assolutamente mandare all'aria i programmi della giornata! Se nei vostri piani per l'immediato futuro c'è quello di migliorare il comfort domestico, potreste trovare un'occasione vantaggiosa.

Nel lavoro, spenderete più di quello che vi avete, su cose inutili e vi ritroverete a dover stringere la cinghia su altre cose decisamente più importanti.

Toro: ★★★★. Giornata discreta e a tratti anche abbastanza buona per fare qualche positiva azione su cose che avete in gioco. Valutata con le quattro stelline della normalità, la giornata nei confronti dell'amore non avrà grossi problemi.

La vita di coppia avrà momenti di grande complicità affettiva, la passione si alternerà a momenti di grande dolcezza, saprete coinvolgere il partner in un mondo di emozioni fantastiche, che darà vita a sentimenti più profondi e stabili. Regalatevi dei momenti memorabili, da incorniciare. Single, vivrete dei momenti di puro sentimento e la possibilità di concretizzare un'unione si farà sempre più concreta e questo vi metterà di ottimo umore. La gioia vi pervaderà l'anima e risulterete più amorevoli nei confronti di tutti. Gli occhi vi brilleranno dalla gioia, sarete ad un passo dalla felicità e donerete tutti voi stessi a chi vi ha rapito il cuore. Nel lavoro, le stelle descrivono una giornata ricca di energie e di grinta.

Sarete determinati, pronti a mettervi in gioco senza avere paura di ottenere quello che volete, qualunque sia la condizione di lavoro in cui vi trovate.

Gemelli: ★★★★★. La giornata non darà preoccupazioni, anzi potrebbe portare in dote una buona notizia. Viste le ottime effemeridi, considerate la giornata come giusta per prendere decisioni importanti. In amore, la serata vi catapulterà in un'atmosfera molto romantica, quasi da fiaba. Fate tesoro dell'esperienza acquisita e usatela più spesso: le stelle del periodo vi metteranno a disposizione una dose extra di vitalità che arriverà dal loro appoggio. Single, avete tutte le carte in regola per trascorrere una giornata serena. E, come sempre, sarete bravi nell'adattare le circostanze ai vostri bisogni.

Inoltre, ricordate che la fortuna aiuta gli audaci; datevi da fare, sfruttate ogni opportunità. Giornata intrigante grazie anche alla posizione di alcuni pianeti: non mancheranno sorprese e proposte a cui non potrete dire di no. Finalmente la ruota sembra girare anche per voi, ma non abbassate la guardia e divertitevi. Nel lavoro non conta solo la fortuna, il più lo dovete fare voi! Gli astri vi daranno la spinta giusta e l'energia per osare ancora di più: cogliete questo momento favorevole per affermarvi con maggiore soddisfazione nel vostro ambito.

Oroscopo e stelle di sabato 9 ottobre

Cancro: ★★★★★. Giornata perfetta, valutata nelle predizioni di oggi come ottima in molti frangenti. Diciamo che, visto soprattutto il periodo abbastanza favorevole, converrà accantonare eventuali dubbi e prendere l'iniziativa in quelle cose che più stanno a cuore.

Per i sentimenti, questo cielo parla di grandi novità e rinnovamento e sarà positivo per la sfera familiare. I rapporti con i parenti saranno più affettuosi, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata, sfruttate questo influsso così positivo per stupire il partner. La passione e la disinvoltura saranno alle stelle e il vostro appagamento sarà perfetto. Le coppie mature vivranno una giornata di splendide intese. Single, Venere vi ammorbidisce intensificando le emozioni; meglio, in ogni caso, non essere imprudenti nelle confidenze ma mantenersi cauti nei rapporti con gli amici. Concedetevi una piccola gratificazione antistress; un massaggio, una seduta dall'estetista, ad esempio, vedrete che sarete rilassati e felici con poco.

Nel lavoro, la vostra creatività sarà esagerata. Sarete allegri, splendidi inventori e le vostre idee raccoglieranno elogi.

Leone: ★★★. Una giornata "sottotono" in grado di portare scompiglio alla vostra naturale quotidianità. Si raccomanda allora di non farsi prendere dallo sconforto o dalle tensioni: di certo sarà un periodo impegnativo, quindi datevi delle contromisure a priori. In amore, ci potrebbero essere dei problemi tra le mura domestiche per la posizione di alcuni astri: da troppo tempo manca il dialogo ed è questa la prima cosa da ripristinare. La colpa non è solo vostra, ma occorre grande forza di volontà per ammettere i propri difetti e le proprie mancanze. Ascoltate quello che il partner avrà da dirvi e tutto si sistemerà.

Single, non siete convinti di una scelta che avete fatto di recente e questo pensiero non vi lascia in pace. Ricordatevi che i padroni della vostra vita siete sempre e solo voi, dunque non c'è niente che non possiate fare per migliorare la vostra condizione, non preoccupatevi degli altri, capiranno. Nel lavoro, potrete risolvere, con un po' di buona volontà, una questione in campo lavorativo oppure riprendere le fila di una trattativa d'affari inizialmente poco chiara e convincente.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 9 ottobre, predice una giornata non male anche se, a dirla tutta, non sarà nemmeno "da urlo!". Diciamo che va bene anche così visto che in giro c'è chi sta peggio. In campo sentimentale, degli elementi positivi porteranno miglioramenti e vantaggi di cuore.

Avrete successo nella vita di relazione e l'amore sarà in primo piano; non potrebbe essere diversamente, grazie a Venere amica. Il desiderio di stare con la persona che amate sarà la fiamma che riscalderà il vostro cuore e saprà riaccendere anche l'unione più spenta. Single, guardare al futuro con fiducia ed ottimismo magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente. Nel lavoro, raggiungerete gli obiettivi prefissati e riacquisterete decisamente molta fiducia nelle vostre capacità. Sarete stufi dei comportamenti altrui e renderete “pan per focaccia” a chi cercasse continuamente di mettervi i bastoni tra le ruote.

