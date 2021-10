Le previsioni dell'oroscopo del 9 ottobre vedono gli Ariete e i Toro in grande forma. I Cancro perdono punti, mentre i Capricorno guadagnano terreno.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica, Cancro: siete giù di corda e questo potrebbe causare qualche piccolo problema nella coppia. A ogni modo si tratta di una nuvola passeggera, quindi non gettate tutto all'aria per cose futili.

11° Scorpione: meglio non essere troppo esigenti. L'Oroscopo del 9 ottobre vi invita a mantenere un profilo basso dal punto di vista professionale. Non vi impelagate in cose troppo complesse e che non siete sicuri di riuscire a svolgere correttamente.

10° Pesci: spesso le persone non sono come appaiono, talvolta bisogna andare a fondo per scoprire la vera natura di un individuo. Attenzione, potreste rimanere sorpresi da ciò che vedrete.

9° Vergine: non fatevi troppe domande. Spesso tendete a impelagarvi in situazioni che non vi appartengono e che non fanno altro che peggiorare la vostra posizione agli occhi degli altri. Siate un po' più egoisti se necessario.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Acquario: non tutti i mali vengono per nuocere. Talvolta ci ritroviamo di fronte a delle situazioni solo per dimostrare a noi stessi quanto valiamo. L'oroscopo del 9 ottobre vi invita a resistere.

7° Gemelli: siete un po' confusi, forse sul vostro futuro.

Vi siete mai chiesti se la strada che avete intrapreso sia quella giusta oppure no? Beh, forse è giunto il momento di farlo.

6° Sagittario: chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma d'intelligenza. Questo è un concetto che deve entrare per bene nella mente di alcune persone. Se non sapete in che direzione andare, qualunque sia l'ambito, fermatevi un attimo e lasciatevi aiutare.

5° Leone: giornata piena di cose da fare. Oggi potreste avere la testa da un'altra parte, quindi potreste dimenticare delle cose fondamentali. Se necessario fatevi aiutare da qualcuno che è più esperto di voi.

Oroscopo 9 ottobre segni fortunati

4° in classifica, Capricorno: le stelle sono favorevoli, ma dovete essere un po' più audaci.

Se non volete rischiare in amore, allora cercate almeno di lanciare qualche piccola pietra per tastare il terreno.

3° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 ottobre vedono i nati sotto questo segno molto attivi. Siete in una posizione di dominio dal punto di vista professionale, non arrendetevi.

2° Toro: ottimo momento per cominciare una nuova relazione. Se avete conosciuto da poco una persona tenete gli occhi ben aperti, perché la storia potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto forte.

1° Ariete: non esitate a mostrarvi per ciò che siete. Questo è un momento molto positivo per voi, quindi non lasciatevi intimidire da chi proverà a ostacolarvi.