Per la settimana che parte da lunedì 11 e si conclude domenica 17 ottobre 2021, l’Oroscopo presenterà una situazione planetaria favorevole prevalentemente per i segni di terra, da parte dei pianeti Venere e Marte. La fortuna di Giove invece sarà appannaggio dei segni di acqua, soprattutto per il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Vergine alle prime posizioni

1° Gemelli: questa settimana sarà fra le migliori del mese, soprattutto per la grande mole di novità che porterà il vostro lavoro.

I sacrifici finalmente verranno ripagati con una situazione finanziaria che potrebbe portarvi anche ad un investimento importante. Avrete a portata di mano le risoluzioni di traguardi molto soddisfacenti, nonostante siano abbastanza difficili da perseguire.

2° Vergine: finalmente arriverà un periodo settimanale che farà molto bene alla vostra relazione di stampo amoroso, sia per le coppie già datate che hanno voglia di fare un passo in più che per i single che vorrebbero avviare una storia d’amore con la persona amata. Anche se siete piuttosto timidi su certi aspetti secondo l'oroscopo, non ci saranno ostacoli che possano frapporsi fra voi e l’altro.

3° Pesci: la fortuna di Giove finalmente vi sarà favorevole per questioni legate all’aspetto professionale e pecuniario, ma anche per qualche incontro che potrebbe fare al caso vostro.

Potreste avere qualche bella sorpresa da parte del partner o comunque qualche novità che potrebbe essere molto positiva per la vostra relazione di coppia. Con il weekend arriverà ulteriore concentrazione sul lavoro.

4° Toro: questa settimana partirà decisamente con il piede giusto, probabilmente grazie ad una autostima in forte crescita e alla voglia di mettervi in gioco dopo un periodo fatti di alti e bassi molto significativi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Con il partner si avvieranno dialoghi costruttivi e una voglia del tutto nuova di fare sempre più amicizie sincere.

Bilancia ottimale in amore

5° Cancro: per voi questa settimana sarà un periodo di attenzione, di misure. Sul lavoro ci saranno occasioni che però dovranno essere sottoposte ad una riflessione molto profonda, mentre con gli affetti si respirerà un clima sempre più affiatato e disteso nonostante ci siano alcune questioni irrisolte.

Secondo l’oroscopo si aprirà una settimana di guadagni abbastanza remunerativi.

6° Bilancia: ci sarà qualche piccolo insuccesso che però non intaccherà in modo negativo il vostro umore, anzi, potrebbe spronarvi a fare sempre meglio. Per adesso nella vostra relazione amorosa si avvierà un periodo che non prevede molta passionalità, ma una sintonia che toccherà prevalentemente la sfera quotidiana.

7° Scorpione: sarà una settimana fatta di riflessioni profonde e di cambiamenti a livello personale. Fare del vostro meglio per la coppia e per l’andamento sereno della famiglia sarà un obiettivo da cui non riuscirete a prescindere. Sul lavoro ci sarà una collaborazione fra colleghi che potrebbe facilmente trasformarsi in amicizia, secondo l’oroscopo.

8° Acquario: la parola d’ordine di questa settimana sarà “cautela”, soprattutto sul lavoro e su questioni che concernono l’aspetto burocratico. Non sempre arriverete a raggiungere i vostri obiettivi, che siano di natura amorosa oppure personale. Però nel fine settimana potreste avere una piccola novità che potrebbe cambiare in meglio una situazione spiacevole.

Tensioni per Capricorno

9° Capricorno: purtroppo ci saranno argomenti che in famiglia potrebbero creare alcune tensioni e che daranno anche un po’ di nervosismo all’interno della vostra relazione di coppia. Secondo l’oroscopo la seconda metà della settimana potrebbero presentarsi occasioni adatte per poter ristabilire un clima più disteso.

Sul lavoro ci saranno affari nel fine settimana che non dovrete lasciarvi sfuggire.

10° Ariete: ci saranno ancora molto impegno sul lavoro e una relazione amorosa che probabilmente non decolla alla base di questo nervosismo che proprio non vuole abbandonarvi. Però secondo l’oroscopo la seconda metà della settimana si prospetta leggermente migliore sul profilo delle relazioni interpersonali.

11° Sagittario: dovrete far fronte a responsabilità troppo grandi per lo stato attuale del vostro umore, e probabilmente anche in amore state vivendo una situazione che vi sta irritando a causa di qualche gelosia. Non sarà un periodo molto felice nemmeno per la questione lavorativa, dal momento che i troppi impegni potrebbero sovrapporsi gli uni sugli altri.

12° Leone: purtroppo il malumore vi influenzerà parecchio, nel corso di questa settimana. I rapporti interpersonali potrebbero essere quelli che più risentiranno di questa irritabilità che diventerà sempre più forte con l’incedere delle giornate. Nel fine settimana ci sarà qualche novità a livello lavorativo e un primo approccio tranquillo a fronte di una tensione familiare portata avanti molto a lungo.