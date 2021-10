Secondo l'oroscopo del giorno 11 ottobre, i nati sotto il segno del Capricorno avranno delle sorprese sul lavoro. I Cancro sono favoriti, mentre i Gemelli devono essere cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: questo non è un buon momento per prendere decisioni affrettate. Cercate di fermarvi un attimo a riflettere in modo da non commettere errori grossolani. Anche in amore ci vuole cautela.

11° Ariete: talvolta è necessario guardare al di là del proprio naso. Spesso tendete a chiudervi in voi stessi e finite per perdere delle occasioni interessanti.

Se siete stati colpevoli di questo, cercate di migliorare.

10° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo dell'11 ottobre denotano una giornata un po' fiacca. La mattinata potrebbe cominciare un po' a rilento, per poi proseguire meglio. Cercate di destinare a questa parte della giornata le faccende più laboriose.

9° Acquario: in amore siete audaci e intraprendenti, forse fin troppo. Questo, infatti, potrebbe anche portarvi a commettere qualche errore. Dal punto di vista professionale, invece, aprite gli occhi che non tutti sono sinceri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: giornata abbastanza movimentata. Questa sarà una settimana molto produttiva, pertanto, cominciare questo lunedì in modo energico è il modo migliore per riuscire a svolgere tutto

7° Leone: le stelle sono un po' dissonanti per quanto riguarda la sfera sentimentale.

L'oroscopo dell'11 ottobre, infatti, vi invita a mantenere un profilo basso.

6° Toro: in questo periodo siete un po' dei lupi solitari, pertanto, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile riuscire a incontrare l'anima gemella. In compenso, però, sta per cominciare un periodo molto florido dal punto di vista professionale.

5° Vergine: non lasciate nulla al caso.

La cura per i dettagli è un elemento imprescindibile e fondamentale in amore, come nel lavoro. Più sarete attenti e minuziosi e migliori saranno i risultati di tutto ciò che farete.

Oroscopo 11 ottobre segni fortunati

4° in classifica Capricorno: dal punto di vista sentimentale siete piuttosto intraprendenti. Cercate di cimentarvi nelle nuove avventure, che in questo periodo sono di gran lunga favorite.

3° Bilancia: sul lavoro comincerete questa settimana con un'ottima notizia. In campo sentimentale, invece, continuate a tenere duro. I sentimenti che contano davvero non potranno essere scalfiti da niente e nessuno.

2° Pesci: giornata estremamente produttiva sul lavoro. L'oroscopo del giorno 11 ottobre vi esorta all'azione. L'unica raccomandazione è di non essere frettolosi e di fare tutto con calma e minuzia.

1° Cancro: buon momento per l'amore. Se siete single dovete insistere. Se, invece, siete in coppia, sarà divertente sperimentare qualcosa di nuovo e stuzzicante per rendere più brioso il rapporto.