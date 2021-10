L'Oroscopo del giorno 9 ottobre è pronto a rivelare come sarà la giornata numero sei della corrente settimana. In evidenza le previsioni relative a tutti e dodici i segni dello zodiaco, come al solito analizzati dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Pronti a scoprire come saranno le stelle per il vostro segno di nascita? Un consiglio generale: cercate di pensare di più a voi stessi, senza arrabbiarvi per questioni non realmente importanti. Se ci sono stati dei momenti di calo nei giorni scorsi, ora si potrà raggiungere una fase di recupero.

Nel lavoro potrebbero arrivare delle proposte interessanti. Per quel che riguarda l'amore, con la Luna in buon aspetto, le coppie forti possono finalmente superare un problema.

Per valutare ancora meglio il quadro astrologico quotidiano, quindi per apprezzare pienamente e nel modo più semplice possibile di come gli influssi astrali andranno a impattare la quotidianità, è consigliabile se non raccomandato sapere quali sono i principali aspetti planetari del momento. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole nel segno della Bilancia;

Luna in congiunzione a Venere in Sagittario;

Venere in sestile a Saturno in Acquario;

Nettuno in Pesci in sestile a Plutone in Capricorno;

Saturno e Giove in Acquario;

Urano in "casa 2" nel segno del Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di sabato 9 ottobre .

Previsioni zodiacali del giorno 9 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Se il vostro sabato sarà un po’ più movimentato del previsto, cercate di non scomporvi e di mantenere un certo equilibrato distacco da ogni cosa. In mezzo alla gente e anche tra la confusione, vi sentite comunque a casa vostra, ovunque siate! Cercate di essere diplomatici e, senza prendere una posizione in particolare, esprimete il vostro giudizio puntando a ristabilire un accordo.

Non temete di fare brutte figure: anche se non sapete bene cosa dire, l’atteggiamento è importante. Scelte ben precise e oculate vi aiuteranno a eccellere nel vostro campo e a sentirvi in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Molti vi chiederanno consigli che elargirete senza fatica. E poi non potete far altrimenti, a quanto pare.

Toro - L’oroscopo del giorno 9 ottobre a voi del Toro ricorda che non sempre potete fare quello che volete e la cosa, di certo, non vi rende felici. Tuttavia, sapete bene che non si possono eludere certe responsabilità. Ci sono persone che contano sul vostro appoggio personale, perciò non potete deluderle proprio adesso. Il vostro proverbiale realismo e il senso pratico non saranno privi di immaginazione, e proprio per questo i progetti avranno una marcia in più. Potete osare, chiedere cose che fino ad ora non avete avuto il coraggio di chiedere. Che aspettate, allora? Forse è venuto il momento di restituire un piccolo prestito che avete ricevuto in passato, senza fare finta di non ricordarvene più.

La serata sarà leggera e priva di pensieri di troppo, se avete già fatto tutto quanto il vostro dovere richiede. Lavoro stabile.

Gemelli - È un periodo frenetico, pieno di imprevisti e colpi di scena, che vanno gestiti con una certa lucidità ed energia, se vorrete volgerli a vostro favore. Mettendo a fuoco gli obiettivi, capite che per fare un salto di qualità dovete migliorare la preparazione. Progetti e iniziative baciati dalla fortuna, portati avanti con lucida determinazione e ottimismo, promettono di arrivare felicemente in porto. Una serata spensierata. Con un intervento deciso e mirato, sistemerete delle questioni che rischiano di diventare un cruccio per il partner, guadagnandovi così la sua riconoscenza.

Conquiste per i single fascinosi, affiatamento e romanticismo nella coppia. Lavoro in leggera ripresa.

Cancro - Che scossa positiva, la Luna in Sagittario, proprio in questo avvio di weekend! Avete davanti a voi una giornata ricca di sorprese e di contatti umani molto piacevoli e stimolanti. Non vi mancherà lo slancio per superare d’un balzo ostacoli e contrattempi. Siete abili, potete farcela. Decidete solo cosa dovete fare. Idee, suggerimenti e intuizioni saranno a vostra disposizione. Lasciate da parte le piccole battaglie di ogni giorno. Belle soddisfazioni nella sfera professionale e affettiva, grazie a un buon mix di energia e tolleranza. Potete usufruire di un discreto senso pratico: ciò vi consente di capire al volo quale sia la mossa migliore da fare e di muovervi in tempo.

Oroscopo e consigli delle stelle del 9 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Il fine settimana si fa intrigante, grazie a molti astri che si danno da fare per migliorarvi la qualità della vita. Ma anche voi dovete metterci del vostro. È tempo di tirare fuori dal cassetto un vecchio sogno, e di trasformarlo in splendida realtà. Non fatevi sfuggire l’occasione! Abbandonate le indecisioni, e andate a braccia aperte incontro alle novità che incontrerete sul cammino. Non tiratevi indietro di fronte a una novità, anche se ciò dovesse comportare l’assunzione di maggiori responsabilità. In ambito lavorativo molti si accorgeranno del vostro talento: è un buon momento anche per chiedere un piccolo aumento.

Il successo forse arriverà quando meno ve lo aspettate, e sarà di sicuro una sorpresa meravigliosa

Vergine - Questo sabato la buona sorte elargita dagli astri, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l’opportunità di incrementare gli affari e le entrate. Ottimo l’umore: vi sentite disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi. Incontrerete una persona che vi farà sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Niente male, come inizio! Il sesto senso, unito a una buona capacità organizzativa, vi permetterà di centrare gli obiettivi. Fate tesoro dei consigli delle stelle per emergere nelle eventuali competizioni: prima di tirare fuori gli artigli, elaborate piani ben costruiti.

Per alimentare il buonumore coltivate le amicizie, soprattutto quelle che vi sono più preziose.

Bilancia - Bella giornata grazie all’appoggio del tris Mercurio-Sole-Marte nel segno, in grado di aiutare a concludere in fretta gli impegni o per dedicarsi a una serata piacevolmente movimentata. Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita in gruppo: cena-cinema-struscio. Proibito dare corda all’emotività, specie sul fronte delle amicizie. No ai litigi: le divergenze d’opinione si possono risolvere con il dialogo pacato. Affrontate gli ostacoli senza perdere la calma, considerandoli un’occasione per dimostrare la vostra abilità. Intrigati dalla tecnologia, trascorrete molto tempo davanti a uno schermo?

Proteggete la vista.

Scorpione - Cavalcate la cresta dell’onda e vi sentite carichi? La giornata di sabato non si prevede scoppiettante, la sfida è riuscire a conservare questa energia! Concedetevi qualche ora di riposo, per non esaurire le migliori energie proprio nel momento più bello. Non c’è impaccio che non si risolva quasi senza sforzo da parte vostra: siete magnetici e fortunati. Intuizione e sensibilità permetteranno di far girare tutto per il meglio. I problemi economici minacciano l’amore? Teneteli fuori, la vostra intesa merita attenzioni speciali. Recuperate la vostra inventiva, che vi permette una maggiore sicurezza, così da poter affrontare con più serenità i prossimi impegni di lavoro.

Una vita stracolma di avventure è piacevole, ma avere una persona accanto di cui vi fidate è un’altra cosa...

Astrologia di sabato 9 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Generose dimostrazioni di affetto vi verranno tributate da una persona conosciuta di recente. Sorpresi, ricambierete con identico slancio. Una giornata ideale per feste, cene e gite con gli amici: occasioni che vi faranno divertire “un mondo”. Quanti di voi appartengono al genere “single per vocazione” faranno bene a non dare niente per scontato. Luna e Venere in questo periodo riscaldano i sentimenti! La Luna odierna è vostra complice: favorevole agli incontri, agli appuntamenti galanti, alle amicizie. Buone iniziative nel lavoro e negli affari.

Ma le relazioni affettive con problemi restano tese. Prima di cercare l’accordo con il partner, trovatelo in voi stessi. Attendendo ai vostri doveri con energia, riuscirete a portarli a termine molto prima e più facilmente.

Capricorno - Un sabato tranquillo, senza luci né ombre e quindi senza troppe emozioni, ma in fondo è quello che vi ci vuole per ricaricare le batterie. Nel tempo libero, una passeggiata in mezzo al verde o un po’ di shopping in vista delle temperature autunnali. A guidarvi sarà più il desiderio di sperimentare che l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle. La spinta al cambiamento è positiva, ma prima dovrete avere ben chiaro in mente cosa volete.

Se ancora non lo avete fatto, aggiornate gli strumenti di lavoro, acquistando apparecchiature più moderne. Buone opportunità in rete. Evitate i contrasti in famiglia, cercando di non cadere nella trappola delle provocazioni.

Acquario - Saturno e Giove nel segno vi riempiono d’amore, il difficile però sta nel farlo recepire al partner, le cui antenne sembrano orientate in tutt’altra direzione. Per l’immagine fate carte false, a costo di penalizzarvi in abiti troppo stretti o su tacchi vertiginosi. Se l’amore c’è diventa ossessione, se manca, vivete l’assenza del partner come un’inguaribile ferita interiore che vi sottrae gioia ed energia. Occhio puntato più sulla salute che sul look, fascino e seduzione oggi vi sono indifferenti. Creatività all’ennesima potenza, anche grazie alla vostra squadra che si accolla le incombenze più noiose per lasciare a voi lo spazio del genio. Finanze rimpolpate da piccoli guadagni, utili a concedervi incursioni consolatorie in boutique o in pasticceria.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 9 ottobre svela che il vostro sabato sarà un po’ più movimentato del previsto. Cercate di non scomporvi e di mantenere un certo equilibrato distacco da ogni cosa. In mezzo alla gente e anche tra la confusione, vi sentite comunque a casa vostra, ovunque siate. Scelte ben precise e oculate vi aiuteranno a eccellere nel vostro campo e a sentirvi in perfetta armonia con l’ambiente che vi circonda. Molti vi chiederanno consigli che elargirete senza fatica. E poi non potete far altrimenti, a quanto pare. Grazie a un senso pratico eccellente, tutto quello che passa per le vostre mani viene modificato e ne esce più bello e armonioso: non male! In famiglia ultimamente siete stati un po’ assenti? Approfittate di questo weekend per rimediare.