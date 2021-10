L'oroscopo di mercoledì 13 ottobre ha in serbo notevoli sorprese per tutti i segni zodiacali. I pianeti influenzeranno il modo di concepire la realtà e il loro influsso guiderà nei vari ambiti della vita quotidiana. In particolare, il lavoro, l'amore e la socialità saranno gli aspetti che più subiranno l'azione degli astri.

Stando alla configurazione planetaria di questa nuova giornata, il Leone sarà mosso da una grande ambizione, mentre il Sagittario preferirà concentrarsi sulla sua vita familiare. Bilancia e Capricorno esprimeranno il loro grande amore per il partner, al contrario del Cancro che darà la precedenza al lavoro.

Previsioni zodiacali di mercoledì 13 ottobre:

Ariete: la giornata, fin dalle prime ore, si rivelerà piuttosto positiva. Il rapporto con il partner vi darà numerose soddisfazioni perché, finalmente, sarete in perfetta sintonia. Avrete modo di far evolvere positivamente la relazione romantica e di iniziare a pensare concretamente al vostro futuro.

Toro: il lavoro vi offrirà numerose soddisfazioni. Finalmente, vi sentirete vicini a realizzare il vostro sogno nel cassetto. La cosa importante sarà tenere duro e non farvi influenzare negativamente da chi vi sconsiglierà di andare avanti. La fortuna sarà dalla vostra parte e, per il momento, non avrà alcuna intenzione di voltarvi le spalle.

Gemelli: la dinamica sentimentale prenderà una piega inaspettata.

Avrete bisogno di ricevere maggiori informazioni dal partner, ma farete fatica a comunicare con lui. Entrambi avrete bisogno di un po' di tempo per riflettere e per fare il punto della situazione. Sul posto di lavoro, tutto andrà per il meglio.

Cancro: avrete bisogno di migliorare la vostra situazione economica. Anche se non avrete problemi finanziari, maturerete il desiderio di concedervi qualche sfizio in più.

Ovviamente, questo vi spingerà a sacrificare altri aspetti della vostra vita, come quello sociale e sentimentale. L'oroscopo suggerisce di non trascurare gli amici.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 13 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: vivrete tutto come fosse una sfida da vincere. Le difficoltà non vi spaventeranno, ma al contrario vi renderanno ancora più intraprendenti.

Non tutti riusciranno a comprendere il vostro comportamento, tuttavia sarete poco interessati al pensiero altrui. L'importante, per voi, sarà dare il massimo in ogni momento.

Vergine: la vita vi metterà davanti a una decisione molto difficile. Non saprete come comportarvi, ma saprete di non poter rimandare a lungo il momento della scelta. L'oroscopo vi consiglia di scegliere in base ai vostri desideri e alle vostre aspettative per il futuro. Il consiglio di un amico potrebbe rivelarsi molto utile.

Bilancia: anche se il partner potrebbe avere qualcosa da ridire sul vostro atteggiamento, non riuscirete a smettere di sorridere. Vi sentirete invasi da sentimenti romantici inaspettati e dal desiderio di esserci sempre per la persona amata.

L'Oroscopo consiglia di non agire seguendo l'impulso del momento.

Scorpione: vi metterete alla ricerca di un lavoro del tutto nuovo. Sarà un percorso caratterizzato da diversi ostacoli, ma anche da tanti stimoli e numerose possibilità. Avrete modo di stringere amicizia con persone sconosciute e di relazionarvi con un contesto differente dal consueto.

Previsioni astrologiche di domani 13 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: il lavoro tenderà ad allontanarvi dalla vostra famiglia. Questo causerà una voragine nel vostro cuore e vi spingerà a fare qualcosa per porre rimedio alla vostra assenza. I familiari apprezzeranno molto le vostre azioni, soprattutto perché non riusciranno a rimanere indifferenti davanti al vostro affetto.

Capricorno: vi fiderete ciecamente della persona amata. Non metterete in dubbio le sue azioni perché saprete di poter contare su di lei in qualsiasi circostanza. Contribuirete attivamente alla felicità di coppia e cercherete di non sollevare questioni inutili che, inevitabilmente, porteranno a spiacevoli discussioni.

Acquario: la stanchezza diventerà insostenibile. Farete fatica a dedicare tempo ai vostri hobby perché, una volta a casa, vorrete solo sdraiarvi e riposare. Le previsioni zodiacali consigliano di rivedere la vostra organizzazione della giornata, in modo da poter attuare modifiche appropriate.

Pesci: tenderete a concedere la vostra fiducia un po' troppo facilmente. Vi porrete pochi dubbi perché vorrete concentrarvi solo sugli aspetti positivi delle persone che vi circonderanno. Purtroppo, alcuni conoscenti saranno mossi dall'invidia e dal desiderio di prevalere sugli altri.