Secondo l'oroscopo del 13 ottobre, i nati sotto il segno dell'Acquario devono essere più pazienti. I Vergine sono turbati, mentre Toro e Gemelli sono in gran forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: non siete amanti dei colpi di scena e, forse, sorprese delle sorprese. Amate avere il controllo sulle cose in modo da sapere sempre "come andrà a finire". Per questo, potreste lasciarvi turbare dalle novità.

11° Leone: non siate troppo esigenti con il partner. Se siete su due lunghezze d'onda differenti non vi resta da fare altro che fermarvi e aspettare tempi migliori per navigare.

10° Acquario: la pazienza è la virtù dei forti. In questo periodo potrebbero essere spinti dalla foga di chiudere una faccenda, al punto da commettere qualche errore di valutazione. Tutto arriva per chi sa aspettare.

9° Bilancia: siate più parsimoniosi dal punto di vista economico. Questo non è un momento molto florido sotto questo punto di vista, pertanto, prestate attenzione. In famiglia potrebbe sorgere qualche disguido.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: qualche piccolo intoppo potrebbe levarvi il sorriso per qualche momento. Dal punto di vista delle relazioni siete abbastanza sicuri di voi, ma non potete dare nulla per scontato.

7° Pesci: buon momento per lasciare entrare nel vostro cuore una persona nuova.

Smettetela di guardarvi alle spalle e lasciare che il passato vi torturi. Nel lavoro dovete essere attenti.

6° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 13 ottobre vi invitano a tenere la calma. Spesso potreste essere presi dall'ansia e dalla voglia di risolvere tutte le domande in sospeso, ma potreste commettere degli errori.

5° Capricorno: le stelle sono favorevoli, specie per quanto riguarda i rapporti di coppia. Le storie in crisi potranno finalmente migliorare. Quelle logore, invece, vanno completamente accantonate.

Oroscopo 13 ottobre segni fortunati

4° in classifica Scorpione: giornata piena di colpi di scena. Cercate di cogliere al volo certe occasioni.

Oggi sarà molto facile fare nuove conoscenze, quindi, tenete gli occhi ben aperti.

3° Sagittario: finalmente la Luna smette di farvi i dispetti, pertanto, si prospetta per voi un periodo molto positivo. Avete bisogno di una pausa dal lavoro, quindi, se potete, concedetevi qualche giorno solo per voi e per le persone care.

2° Gemelli: l'oroscopo del 13 ottobre vi invita ad essere propositivi. Questo mese è ricco di occasioni, specie per quanto riguarda la professione. In amore la sincerità verrà ripagata profumatamente.

1° Toro: giornata piuttosto florida per i nati sotto questo segno. Cercate di tenere alto l'umore, in quanto questo è un momento molto positivo. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, ricordate di osare sempre.