Anche la seconda settimana del mese di ottobre sta per giungere al suo termine e si prepara a lasciare il posto a un periodo nuovo e pieno di emozioni e sorprese per i vari segni zodiacali. L'Oroscopo del prossimo weekend, ovvero quello compreso tra venerdì 15 e domenica 17 ottobre, preannuncia l'arrivo di momenti speciali per coloro nati sotto al segno dell'Ariete, considerando specialmente lo sguardo attento della fortuna, così come si prevedono momenti in cui la Vergine dovrà affidarsi esclusivamente all'istinto per riuscire a venir fuori da determinate situazioni.

Chi invece gode dell'influenza dello Scorpione dovrà stringere i denti, armarsi di molta pazienza, e ugualmente dovranno fare coloro che sono nati sotto al segno dei Pesci. Questo nuovo weekend del mese, quindi, sembra suddividere equamente le dosi di fortuna tra i vari segni.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - giornate di fortuna sembrano attendere il segno dell'Ariete. Secondo quanto anticipato dall'oroscopo, il weekend che sta per sopraggiungere riserverà qualche sorpresa ai nati sotto al segno zodiacale in questione, facendosi portatore di buone notizie sotto alcuni aspetti della vita. Chi attende il sopraggiungere di una buona offerta lavorativa avrà la possibilità di scegliere tra due o più proposte lavorative interessanti.

Toro - secondo le previsioni dell'oroscopo, la settimana appena trascorsa è servita al segno del Toro per recuperare le proprie energie e il weekend non può risultare negativo. La carica energetica appena riconquistata aiuterà il segno zodiacale in questione ad affrontare le varie situazioni con il sorriso sulle labbra, facendosi portatore di gioia e serenità per le persone che gli stanno accanto.

Gemelli - i nativi di questo segno zodiacale, sfortunatamente, non avranno modo di godersi appieno le prossime giornate. In amore non sembra esserci quella complicità tanto desiderata e chi è ancora in cerca dell'anima gemella potrebbe ricevere qualche delusione. In ambito lavorativo, invece, ci si potrebbe imbattere in situazioni che permetteranno di avanzare all'interno della gerarchia, avvicinandosi sempre più alla posizione ambita.

Cancro - lo stress potrebbe decidere di abbracciare il segno del Cancro anche durante il weekend, ma secondo l'oroscopo non dovrebbe essere così ingestibile come temuto. La forza di volontà dei nativi di questo segno zodiacale permetterà loro di contrastare lo stress e il nervosismo senza troppe problematiche, affrontando le prossime giornate a testa alta e riuscendo a mantenere il sorriso e la serenità di fronte ad ogni evenienza.

Leone - la fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo anche verso il segno del Leone. Nonostante qualche piccolo intoppo potrebbe sopraggiungere all'interno dell'ambito lavorativo, destabilizzando il rapporto creato con i colleghi ed i superiori, il weekend potrà essere trascorso in compagnia delle persone amate, con gioia e serenità.

Attenzione però a non staccare troppo i piedi da terra: sognare è bello e aiuta, ma non quando ci si allontana troppo dalla realtà.

Vergine - le previsioni dell'oroscopo non sembrano essere poi così negative. Qualche piccola problematica potrebbe subentrare nella vita di coppia e portare alla nascita di discussioni, ma grazie alla dialettica e alla capacità di giudizio della Vergine si riuscirà a superare tutto senza troppe difficoltà. Alcune situazioni però, potrebbero farsi portatrici di confusione e punti di domanda e sarà proprio quando queste giungeranno che ci si dovrà affidare al proprio istinto.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per il segno della Bilancia, secondo le anticipazioni dell'oroscopo, il weekend in questione si prospetta essere ricco di emozioni.

La gioia e la felicità accompagneranno i nativi di questo segno zodiacale fino alla giornata di domenica, rendendo le prossime giornate ottime e sorprendenti. La serenità della Bilancia e la sua tranquillità risulteranno terapeutiche e contagiose anche per le persone che le staranno attorno.

Scorpione - stringere i denti sembra essere l'unica opzione plausibile per i nativi di questo segno zodiacale. L'oroscopo prevede il sopraggiungere di discussioni poco preventivate e disguidi non graditi all'interno dei vari ambiti della vita. Per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi il weekend che sta per avvicinarsi, quindi, sarà necessario armarsi di pazienza ed evitare eventuali colpi di testa.

Sagittario - che si osservi la sfera sentimentale o l'ambito lavorativo, i nati sotto al segno del Sagittario riusciranno ad affrontare tutto nel migliore dei modi. Districarsi tra quei piccolo intoppi che si paleseranno lungo il cammino non sarà complicato e le proprie capacità raggiungeranno lo sguardo attento di persone importanti. Proprio in questo periodo potrebbe esserci chi avrà la possibilità di puntare a una posizione lavorativa migliore.

Capricorno - nonostante le flebili discussioni che potrebbero nascere all'interno dell'ambito lavorativo, il segno del Capricorno avrà la possibilità di godersi appieno le giornate che stanno per sopraggiungere. L'oroscopo prevede l'arrivo di momenti a dir poco interessanti per tutti coloro che godono dell'influenza del Capricorno.

Attenzione a tenere sotto controllo le proprie energie: sfortunatamente non sembrano essere infinite.

Acquario - la gioia e la serenità potrebbero sopraggiungere per il segno dell'Acquario anche durante il prossimo weekend, accompagnandolo almeno fino al sorgere di una nuova settimana. Si potranno vivere momenti interessanti e attimi in grado di portare il sorriso sulle labbra delle persone che stanno accanto al segno zodiacale in questione. Circondarsi di persone fidate e amate aiuterà a rendere il fine settimana decisamente indimenticabile.

Pesci - come già anticipato, secondo l'oroscopo del terzo weekend di ottobre, i nati sotto al segno dei Pesci potrebbero imbattersi nella nascita di qualche discussione non preventivata.

Indipendentemente che si tratti dell'ambito lavorativo o di quello sentimentale, il segno zodiacale in questione dovrà stringere i denti ed armarsi di tanta pazienza per riuscire ad affrontare ogni situazione a testa alta e nel migliore dei modi.