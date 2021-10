Per la giornata di domani, mercoledì 13 ottobre 2021, le previsioni dell’Oroscopo si prospettano positive per i segni della Vergine, del Toro e dei Gemelli. I Pesci rimarranno fra le prime posizioni grazie alla fortuna di Giove. In ribasso si troveranno i segni della Bilancia e dell’Acquario. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di mercoledì.

L’oroscopo di domani: equilibrio per Toro

1° Gemelli: risalire in vetta alla classifica dell’oroscopo significherà avere tantissime chance sul lavoro e un magnetismo che vi permetterà di essere sempre più attraenti.

Sul piano delle energie, ci potrebbe essere un influsso di Marte decisamente favorevole e con tempistiche abbastanza soddisfacenti.

2° Pesci: ci potrebbero essere delle belle sorprese per voi da parte del partner o di un'amicizia che non vedete da tanto tempo. Ci sarà anche occasione di rendere questo pomeriggio spensierato al massimo, magari con dello shopping in compagnia, secondo l’oroscopo.

3° Vergine: ci sarà un momento ideale per sperimentare con il partner qualcosa di più, che vi porterà a cambiare la vostra vita in meglio, forse un giro di vite che potrebbe essere determinante per il vostro futuro di coppia. La pazienza potrà fare ogni cosa.

4° Toro: avrete stabilizzato il vostro equilibrio e le emozioni finalmente saranno molto positive, mentre le prospettive sul lavoro potrebbero portare a qualche piacevole amicizia.

Secondo l’oroscopo, avrete qualche affare che vi porterà molti guadagni.

Scorpione favorito in ambito lavorativo

5° Scorpione: l’andamento di stampo professionale sarà sempre più liscio e privo di problemi, mentre sul fronte della salute vi sentirete sempre più carichi ed energici. Le forze vi aiuteranno a rendere il lavoro pomeridiano meno gravoso.

6° Ariete: molto del vostro impegno finalmente verrà ripagato almeno in parte. I guadagni potrebbero cominciare a farvi pensare ad un investimento nonostante le tempistiche non siano del tutto mature per la vostra situazione finanziaria.

7° Capricorno: avrete qualche difficoltà con i colleghi sul lavoro, in quanto la poca collaborazione da parte di altri non vi permetterà di lavorare in squadra in maniera meno pesante possibile.

In famiglia l’atmosfera migliorerà sensibilmente con il trascorrere delle ore.

8° Cancro: anche se in amore le cose potrebbero non decollare, soprattutto se avete in mente un progetto in due che per adesso potrebbe non trovare soluzione, in famiglia respirerete una atmosfera più serena e molto aperta al dialogo costruttivo.

Tregua per Leone

9° Leone: questa giornata di tregua dalle faccende di stampo lavorativo potrebbe prendere una piega piacevole con il partner, mentre con la questione professionale purtroppo ci saranno a alcune situazioni da risolvere a carattere burocratico.

10° Sagittario: anche se avrete una relativa calma, nella vostra relazione state prendendo delle decisioni che purtroppo saranno inderogabili.

Ci potrebbero essere allontanamenti che potrebbero essere definitivi o comunque che potrebbero prolungarsi nel tempo, secondo l’oroscopo.

11° Acquario: il nervosismo non vi aiuterà a perseguire i vostri obiettivi, soprattutto se questi sono complicati e richiedono la vostra completa attenzione. Fate in modo che il relax sia il solo vostro pensiero nel corso della serata di domani.

12° Bilancia: purtroppo ci sarà qualche gelosia che non vi darà modo di vivere appieno questa giornata con il partner, e probabilmente anche le amicizie o membri della vostra famiglia potrebbero non avere tempo da potervi dedicare, secondo l’oroscopo.