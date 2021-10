Secondo l'oroscopo del 20 ottobre, i Vergine stanno per avere delle novità in campo professionale. I Gemelli devono essere un po' più audaci, mentre i Leone devono correre qualche rischio.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: non siate troppo irruenti nelle decisioni. Nella vita è importante osare, ma cercate di farlo con criterio, specie se ci sono molti soldi in ballo.

11° Acquario: l'Oroscopo del giorno 20 ottobre 2021 vi invita a essere attenti e parsimoniosi sul lavoro. Se non sapete come comportarvi di fronte a un problema, non esitate a chiedere aiuto a chi potrebbe saperne più di voi.

10° Capricorno: buon momento per cominciare una nuova relazione. Le coppie stabili, invece, stanno affrontando un momento di stallo. Cervate di parlare con calma in modo da venire al nocciolo del problema.

9° Scorpione: se state pensando di cambiare i vostri progetti futuri, cercate di non commettere scelte frettolose. Dal punto delle emozioni, invece, siete un po' troppo controllati e questo non è un bene.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: apritevi un po' di più con le persone a cui tenete realmente. Fate una selezione delle vostre amicizie e conoscenze, non dedicate più del tempo a coloro i quali non meritano di far parte della vostra vita.

7° Toro: secondo l'oroscopo del 20 ottobre i nati sotto questo segno devono prepararsi ad affrontare qualche sfida.

Sia dal punto di vista professionale che personale potrebbero esserci delle novità in arrivo.

6° Cancro: meglio non essere troppo litigiosi. Se qualcosa vi turba, o non sta andando esattamente come vi eravate immaginati, siete sempre in tempo per cambiare idea. Non è mai troppo tardi per essere felici.

5° Bilancia: Cercate di agire con cautela in amore.

Se ci sono state delle tensioni di recente, adesso è il momento giusto per recuperare. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo frettolosi, date tempo al tempo.

Oroscopo segni fortunati 20 ottobre

4° in classifica Gemelli: le stelle sono dalla vostra parte, ma dovete essere un po' più audaci. In campo professionale avete bisogno di una spinta in più per riuscire a realizzare i vostri obiettivi.

Cercate di essere voi quella spinta.

3° Sagittario: fareste bene a mettere da parte i pensieri e le preoccupazioni e a godervi qualche giorno in totale relax con le persone a voi care. In certi momenti bisogna essere un po' egoisti e pensare di più a se stessi.

2° Vergine: in amore avete, finalmente, ritrovato la felicità. Dal punto di vista professionale, invece, sono in arrivo delle novità. Tenete gli occhi ben aperti.

1° Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno. L'Oroscopo del 20 ottobre, infatti, vi invita ad essere audaci. Prendete in mano la vostra vita e diventate tutto ciò che desiderate. Non ci sono limiti o regole per essere felici.