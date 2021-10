L'oroscopo della giornata di mercoledì 20 ottobre prevede un Sagittario pazzo d'amore grazie a questo cielo stellato, mentre per Pesci sarà una giornata da dietro le quinte. Buone opportunità in arrivo per il Toro, che potrà inoltre organizzare un piacevole weekend, mentre Ariete potrebbe fare qualche pazzia in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 20 ottobre.

Oroscopo, previsioni di mercoledì 20 ottobre 2021 segno per segno

Ariete: una bella Luna nel segno potrebbe farvi fare qualche pazzia in amore.

Tra voi e il partner rimane un'ottima complicità, e una bella sorpresa potrebbe davvero far piacere. Se siete single potreste avere qualche idea davvero romantica per stupire la persona che vi piace. Nel lavoro un pizzico di fortuna in più vi farà sicuramente comodo. Voto - 8️⃣

Toro: prima parte della settimana che vi vedrà ottimisti secondo l'oroscopo. Con un po’ di fortuna, avrete anche modo di prepararvi per un weekend davvero piacevole con la vostra anima gemella. Se siete single ci saranno buone opportunità romantiche da non lasciarsi sfuggire. Nel lavoro invece potreste avere poca pazienza con le vostre mansioni. Siate più razionali, anche se astri come Mercurio e Giove lo impediscono. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di mercoledì 20 ottobre che vedrà la Luna in sestile.

In amore ci sarà una leggera ripresa, ma ci sarà ancora tanta strada da fare prima di riavere un rapporto stabile. Ciò nonostante, questa giornata potrebbe essere utile per fare un passo avanti verso la pace. Se siete single sarà meglio non essere precipitosi in qualunque cosa farete. Per quanto riguarda il lavoro invece sarete ben orientati e dai vostri progetti otterrete buoni risultati.

Voto - 6️⃣

Cancro: Luna in quadratura che continua a essere problematica per voi nativi del segno. Peccato perché le cose tra voi e il partner andavano piuttosto bene. Per ritrovare il filo, forse sarà meglio sorvolare su questioni da poco, e concentrarsi su ciò che conta davvero. Se siete single dovrete prendere più alla leggera certe situazioni.

Nel lavoro può succedere di lavorare con colleghi poco simpatici, ma fin quando non vi toccano, voi andate avanti per la vostra strada, senza preoccuparvi più di tanto. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di mercoledì esplosiva dal punto di vista sentimentale. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, non potrete chiedere di meglio per la vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda i cuori solitari, una persona che avete conosciuto da poco forse potrebbe essere qualcosa di più. In ambito lavorativo pazienza se ci sono alti e bassi. Per il momento, la costanza non è qualcosa a cui potete ambire. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo ancora incerto in amore secondo l'oroscopo di mercoledì.

Venere rimane in quadratura, e la vostra unica salvezza sarà questa Luna in buon aspetto a partire da domani. Sarà d'obbligo sfruttarla al massimo per riprendere in mano la vostra vita di coppia. Se siete single potreste non avere voglia di condividere i vostri sentimenti con qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno della vostra esperienza, saggezza e tolleranza per portare a termine lavori del tutto nuovi. Voto - 6️⃣

Bilancia: un cielo non molto promettente nel corso di questo mercoledì a causa della Luna in opposizione. Non sarà una giornata semplice da affrontare in coppia, forse perché c'è qualcosa che vi turba e non vi sentite pronti ad affrontare la discussione. Meglio aspettare che l'astro argenteo si sposti in una posizione migliore.

Se siete single fate a braccio di ferro tra provarci o lasciare perdere. In ambito lavorativo per fortuna avrete le idee chiare, ma attenzione a eventuali imprevisti. Voto - 6️⃣

Scorpione: configurazione astrale non molto influente, ciò nonostante se volete potreste vivere momenti eccezionali con il partner secondo l'oroscopo di mercoledì 20 ottobre. Se siete single forse potreste non capire subito le intenzioni di chi avete davanti, ma quando lo capirete, saprete come agire. Nel lavoro un po’ di confusione è normale davanti a nuovi incarichi, e questo cielo non aiuta. Fate un bel respiro, e cercate di capire come andare avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di mercoledì eccellente per voi nativi del segno.

Vi sentirete pazzi d'amore nel corso di questa giornata. I vostri sentimenti saranno alimentati dalla Luna e da Venere, dunque, che siate single oppure no, questa giornata promette faville per voi. Molto bene anche in ambito lavorativo, dove andrete bene soprattutto in quei lavori dove siete più ferrati. Voto -

Capricorno: vivrete emozioni variegate secondo l'oroscopo, complice questa Luna in quadratura. In amore dunque non sarà così semplice manifestare i vostri sentimenti verso la persona amata. Se volete provateci, ma dovrete bilanciare attentamente parole e atteggiamento. Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata intensa, con qualche impegno in più da portare a termine, ma con un po’ di fatica ce la farete.

Voto - 6️⃣

Acquario: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Riuscirete a essere abbastanza romantici nei confronti della vostra anima gemella, da riuscire a intensificare il vostro rapporto. Se siete single darete il meglio di voi con le vostre doti da corteggiatore. Settore professionale che proseguirà nella direzione giusta grazie a Giove e Saturno in congiunzione. Voto - 8️⃣

Pesci: non vi sentirete particolarmente affettuosi nei confronti della vostra anima gemella secondo l'oroscopo di mercoledì, non con Venere in quadratura. Al momento ci sono alcuni problemi tra voi, che aspettano di essere risolti, pensieri che non andranno via dalla vostra mente finché non avrete trovato una soluzione. Se siete single ci vorrà diplomazia soprattutto con certe persone. Settore professionale per fortuna discreto, anche perché non ci saranno incarichi particolarmente gravosi. Voto - 6️⃣