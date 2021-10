Per il mese di novembre 2021, l’Oroscopo per il segno dell’Ariete prevede una situazione sentimentale piuttosto stabile, nonostante le piccole turbolenze quotidiane e di Venere ormai lontano dalla costellazione interessata. Giove purtroppo non sarà di aiuto sul piano della fortuna, ma nonostante le energie non siano al massimo vi saranno delle possibilità molto interessanti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dell’Ariete di novembre 2021.

Amore e sentimenti

Dovrete pazientare se volete avere una situazione sentimentale che vi dia armonia e soddisfazioni.

Il passaggio del pianeta Venere nella costellazione del Capricorno purtroppo potrebbe costituire una assenza di novità rilevanti per il benessere e un buon andamento della vostra relazione di stampo amoroso.

Secondo l'oroscopo, dovrete far fronte a qualche piccola scaramuccia che, se non sarà deleteria per la vostra storia d’amore, potrebbe prolungare molto un periodo di stallo o di lieve tensione.

Marte non aiuta granché, anche alla luce del fatto che ci saranno poche opportunità di trovare passionalità all’interno del mese di novembre. Cercate di trovare sempre dei punti di incontro con il partner, ma anche all’interno del contesto domestico in generale.

Lavoro e successi

Dal giorno 6 novembre Mercurio uscirà lentamente da un'opposizione che per voi è stata negativa.

State quindi uscendo da una fase abbastanza critica e state entrando in un periodo che potrebbe stimolare la condivisione e la collaborazione all’interno del contesto lavorativo, secondo l'oroscopo.

Avrete in mente dei progetti più ambiziosi, ma è anche vero che svilupperete un lavoro di squadra molto proficuo e in grado di superare molti ostacoli.

Il mese si concluderà con tanti successi, sia per voi stessi che per i vostri colleghi, sia dal punto di vista professionale che per ciò che riguarda il settore economico.

Fortuna e salute

Le vostre energie saranno piuttosto scarse. Giove infatti non stimolerà affatto la fortuna che vi servirà, però al momento potreste non avere molto bisogno della sua influenza positiva.

Ci sarà qualche cambiamento a livello burocratico che però potrebbe fare la differenza ed essere comunque vantaggioso per voi e per le vostre finanze, secondo l'oroscopo.

Le energie potrebbero sensibilmente scarseggiare abbastanza presto, quindi sarà necessario ricaricare le batterie ogni volta che se ne presenta l’occasione. Nelle serate di novembre dunque potrebbe essere indicato rimanere a casa o comunque evitare di fare troppe cose tutte in una volta sola.