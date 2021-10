Le previsioni dell'oroscopo del giorno 19 ottobre esortano i nati sotto il segno del Cancro ad essere felici, senza pensarci troppo. I Gemelli devono essere più onesti, mentre i Sagittario sono in forma.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cogliete al volo certe occasioni. Non lasciate che siano gli altri a decidere per voi, ma prendete in mano la vostra vita e andate avanti. Dal punto di vista professionale ci sono delle buone notizie in arrivo.

11° Bilancia: i sacrifici fatti fino a questo momento stanno per essere ripagati.

Non siate troppo severi con voi stessi e godetevi la gioia dei piccoli successi. In amore dovete essere più presenti o c'è il rischio di problemi.

10° Toro: l'Oroscopo del giorno 19 ottobre 2021 esorta i nati sotto questo segno a darsi da fare. In campo professionale dovete fare di tutto per riuscire ad emergere. Dal punto di vista sentimentale, invece, ci vuole pazienza.

9° Leone: se le cose non sono andate esattamente nel modo sperato, non demordete. Presto potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni. Cercate di non darvi per vinti e, soprattutto, lottate per raggiungere i vostri obiettivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: non c'è traguardo migliore se non quello raggiunto grazie ai propri sforzi e alla propria determinazione.

Sul lavoro state per fare grandi cose, quindi, preparatevi a tutto.

7° Vergine: le stelle vi invitano a non essere troppo severi e rigidi nelle relazioni. Dal punto di vista sentimentale è necessario essere un po' più chiari e aprire il vostro cuore a chi vi ama.

6° Gemelli: non abbiate paura di dire ciò che pensate. L'Oroscopo del 19 ottobre vi invita ad essere più onesti e sinceri, sia con voi stessi sia con gli altri.

Non prendete decisioni troppo affrettate.

5° Scorpione: giornata piuttosto produttiva dal punto di vista professionale. Se avevate del lavoro arretrato, questo è il momento giusto per rifarvi. In amore, invece, state gradualmente ritrovando la complicità e la serenità.

Oroscopo segni fortunati 19 ottobre

4° in classifica Cancro: non siate troppo severi con voi stessi e, soprattutto, non colpevolizzatevi se vi sentite felici.

Di solito tendete ad essere spaventati da un momento gioioso perché pensate sempre che da un momento all'altro possa finire.

3° Acquario: ottimo momento per instaurare una nuova relazione. L'Oroscopo del 19 ottobre vi invita ad essere audaci. Se fino ad oggi vi siete tenuti tutto dentro, adesso è il momento di darsi da fare.

2° Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte. Non spendete troppo tempo per spiegare come siete a persone che non comprendono il vostro modo di essere. Non dovete dare alcuna spiegazione, seguite il vostro cuore e il vostro istinto.

1° Sagittario: prima posizione per i nati sotto questo segno. A partire da oggi potrete gettarvi a capofitto in una nuova relazione o in un nuovo progetto, non lasciatevi fermare da niente e da nessuno.