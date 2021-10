L'Oroscopo di mercoledì 20 ottobre è pronto a mettere in risalto il probabile andamento riservato dalle stelle alla giornata. In evidenza in questo contesto sono le previsioni astrali interessanti tutti e dodici i segni dello zodiaco.

Per valutare meglio il quadro astrologico quotidiano è indispensabile conoscere come gli influssi astrali andranno ad impattare sulla vita di tutti noi. Per fare quanto appena detto è necessario individuare e interpretare gli aspetti planetari, con le relative configurazioni planetarie. Questo mercoledì la Carta Astrologica vede le posizioni seguenti:

Sole in 'casa 7' nel segno della Bilancia;

Luna in 'casa 1' nel segno dell'Ariete;

Venere in 'casa 9' nel segno del Sagittario;

Nettuno in 'casa 12' nel segno dei Pesci;

Saturno in 'casa 11' nel segno dell'Acquario;

Urano in 'casa 1' nel segno del Toro;

Plutone in 'casa 10' nel segno del Capricorno.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 20 ottobre messo in relazione ai 12 simboli zodiacali, dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 20 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete - La Luna, dall’Ariete, non ha molto da dirvi. In compenso Mercurio e Venere stravedono per voi e rendono tutto molto più fluido e semplice. Con il prezioso sostegno del pianeta dell’amore, supererete eventuali incomprensioni con il partner. Continua il periodo di maggiore tranquillità economica e professionale. Approfittatene al meglio. Accogliete la proposta di chi vi ama di mettere a punto un progetto insieme e scegliere quale via percorrere. Avrete un ruolo di rilievo, sia nel lavoro che in campo sociale.

Toro - L’oroscopo del 20 ottobre al segno del Toro predice una giornata senza infamia e senza lode. Se pensate di meritare di più, non avete fatto i conti con chi deve condividere con voi gli onori.

Alla fine saprete come gestire la situazione, se non altro perché non volete fare una brutta figura. Un pizzico di creatività e di fantasia nella professione vi varrà l’approvazione di un superiore. Bando alla pigrizia e mettetevi subito all’opera, se non volete rimanere un po’ indietro. Cosa che a voi non va molto a genio, solitamente.

Per sbrogliare il bandolo della matassa, occorre entrare nel giusto stato mentale e non avere fretta.

Gemelli - Giornata fortunata. Complice il quartetto formato da Luna, Venere, Marte e Urano, siete in una botte di ferro, anzi d’oro! Chance ottime per quei nativi cuori solitari: magari non troverete l’altra metà della mela, ma qualcuno che le somiglia parecchio.

Al lavoro vi date da fare, ma la volontà di chi vi è accanto interviene a cambiare le carte in tavola, mandando all’aria i vostri programmi. È la giornata ideale per mettere a fuoco ciò che non va in ambito professionale e prepararsi ad un abile cambio di obiettivo. Evitate però di pensare troppo in grande e valutate bene le risorse a disposizione.

Cancro - La magia creata dalla Luna in Acquario rasserena il vostro cielo e valorizza le vostre qualità umane, in particolare la comprensione e la fiducia. Riceverete delle belle dimostrazioni d’affetto dalle amicizie. Organizzate una piacevole serata insieme a chi amate e non pensateci più. Grazie alla Luna, sarete anche apprezzati dagli amici per la vostra disponibilità e per i saggi consigli che sapete sempre dare al momento giusto.

Nel lavoro, in arrivo una sfida importante, che vi costringerà a cambiare i vostri programmi quotidiani.

Oroscopo e consigli delle stelle del 20 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone - Con Venere e Marte propizi, l’amore continuerà ad avere un ruolo molto importante nella vostra vita e nei vostri pensieri. Ne vivrete anche i lati teneri. Una vostra visita, pur se breve, farà contento un parente o un vicino di casa. Vi sentirete soddisfatti ma in alcuni casi avete bisogno di vivere situazioni di leggerezza. Allontanate, con gentilezza, eventuali persone poco positive che vi girano intorno e sorridete alla vita. Nel lavoro, agite puntando su determinazione e precisione. Non mettetevi troppo in mostra, preferite posizioni defilate per poi emergere al momento giusto.

Vergine - Un maggiore realismo e senso pratico saranno la giusta soluzione per combattere le coincidenze sfavorevoli che vi troverete a fronteggiare. Con Saturno contrario, tenderete anche a giudicare gli altri per delle sciocchezze: cercate di essere più realisti. A livello sentimentale, sarà bene non saltare subito alle conclusioni su quanto vi verrà detto. Ascoltate le motivazioni dell’altro, anche se dentro di voi avvertite un forte senso di ribellione. Nel lavoro, non immischiatevi in faccende che non vi riguardano e rimandate più in là un chiarimento.

Bilancia - La fretta e l’ansia sono i peggiori nemici per chi, come voi, è abituato a ritmi lenti e ha bisogno di tempi lunghi per prendere delle decisioni.

Di fronte ad una scelta difficile, affidatevi al buonsenso senza lasciarvi condizionare dal giudizio altrui. In ambito affettivo, rapporti piuttosto tesi in famiglia, anche se non siete certo voi la causa del contenzioso, anzi: lo spirito pacifista vi vede intenti a un’opera diplomatica. Concedetevi un po’ di shopping primaverile, privilegiando le tinte pastello, in linea con la stagione. Nelle attività lavorative promuovete iniziative forti, assumendovene tutte le responsabilità.

Scorpione - La Luna coccola il vostro cielo questo mercoledì, elargendo doni e novità di ogni genere. Peccato che Venere in questo periodo non vi permetta di scartarli, anzi vi costringa a tenerli chiusi nel cassetto dei desideri.

Tutto in stand by, a partire dai programmi per la serata, che si rivelano un po’ deludenti. In amore, i sentimenti ci sono e ben radicati, ma le divergenze di carattere spesso innescano contrasti su questioni irrisorie. Tra queste le spese personali: qualcuno vi rimprovera del fatto di avere le mani bucate. Nel lavoro, sarete costretti a ridimensionare alcune vostre aspettative.

Astrologia di mercoledì 20 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Coccolati dalla Luna nel segno dell'Ariete ma avversati dall’imprevedibilità di Urano, non potete fare altro che appellarvi alla protezione del saggio Saturno. Per i sentimenti, segnali di inequivocabile interesse da parte di una nuova conoscenza, ma è troppo presto per trasformare l’amicizia in amore, godetevi il flirt.

A livello lavorativo, se svolgete un’attività in proprio, vi tocca sfoderare tutte le vostre risorse segrete per restare a galla. Lavorate molto ma solo per dovere, il pensiero è concentrato altrove, forse a un viaggio del passato o a quello che state progettando per il futuro.

Capricorno - Bersagliati da varie occasioni e allettati da prospettive stimolanti, ma ancora indecisi. Fate un gran polverone per poi lasciare tutto com’è, e fate bene: non dite gatto finché non l’avete nel sacco! Spese pazze per far felice la persona del cuore. A livello amoroso, il sentimento c'è, anche se un po’ ingabbiato da critiche e malumori familiari. Siete sereni solo con gli amici, che vi danno il punto di equilibrio.

Nel lavoro, Mercurio conferisce lucidità garantendo un’ottima organizzazione ai vostri progetti. Con i colleghi comunicate in un clima sereno e complice.

Acquario - Meglio di così non vi potrebbe andare, con Mercurio e Sole in aspetto favorevole. Fortuna in viaggio, in pubblico e perfino negli acquisti importanti. Un rapporto si approfondisce e diventa solido. Per le coppie un po’ ossidate, l’intimità è un ottimo ricostituente. Grande protagonista è il denaro: il vostro gruzzolo è in aumento e al sicuro. Concluderete affari fruttuosi e se avete in mente l’acquisto di un immobile, troverete ciò che fa per voi. Nel lavoro, di determinazione e buonsenso ne avete in abbondanza. Approfittatene per passare dal piano teorico a quello operativo, prima che si esaurisca l’entusiasmo.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 20 ottobre preannuncia sorprese e novità esaltanti: potrebbero cambiare in men che non si dica la qualità della vostra vita, pertanto non è proprio il momento di farsi prendere dalla pigrizia. La sfera affettiva invece è sotto la protezione di Plutone: stuoli di ammiratori sono pronti ad accorrere a un vostro segnale. Recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti. Nel lavoro, avrete la possibilità di ampliare competenze concretizzando obiettivi ambiziosi.