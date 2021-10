L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 ottobre 2021 è pronto con l'immancabile incontro con i lettori amanti della buona Astrologia. In questa sede l'attenzione è tutta puntata sulla terza settimana del corrente mese, messa sotto analisi attraverso le pagelle, le stelline quotidiane e le previsioni da lunedì a domenica. In primissimo piano sono i sei segni relativi all'ultima sestina, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Partiamo a pieno ritmo anticipando i simboli astrali più fortunati per passare poi a quelli in periodo negativo.

A fare un'ottima impressione tra i sei sotto analisi in questo frangente, senz'altro lo Scorpione (voto 8), supportato dalla presenza del Sole nel segno. Decisamente in difficoltà in alcune giornate del periodo, Bilancia (voto 5).

Prima di iniziare a decantare le previsioni astrologiche della prossima settimana, un breve cenno sui prossimi transiti astrali: lunedì vedrà la Luna in Ariete e a seguire, mercoledì, l'Astro d'Argento entrerà in Toro; infine chiuderà il periodo la Luna in Sagittario, sabato d'inizio weekend. Da sottolineare nel contesto l'arrivo del Sole in Scorpione.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 5. Prenderanno o no la giusta direzione i prossimi sette giorni in calendario?

Scopriamolo insieme andando a mettere la spunta della positività al fianco dei giorni valutati buoni. Invece da segnare con il pennarello rosso quelle giornate preventivate in negativo. Siate più cauti nel rapporto con gli altri, meno decisi e più riflessivi senza partire a razzo pensando di colpire io bersaglio al centro. In amore Sole, Mercurio e Marte sono fra i migliori alleati di questo periodo.

Sostano peraltro nel settore della sessualità dandovi sentimenti e forza insieme, un connubio che vi permetterà di incontrare nuovi flirt con cui esprimere al meglio la vostra vulcanica irruenza. Il resoconto delle stelle quotidiane:

★★★★★ giovedì 21 ottobre;

★★★★ martedì 19, mercoledì 20, venerdì 22;

★★★ sabato 23, domenica 24;

★★ lunedì 18 ottobre 2021.

♏ Scorpione: voto 8.

Giorni ottimi in arrivo, preparatevi a qualcosa di grosso e molto interessante. Per le faccende di una certa rilevanza si consiglia di puntare tutto su domenica, ottimi anche lunedì, venerdì e sabato, quest'ultimo interessato dall'ingresso del Sole nel settore. Ottima dunque la posizione del Sole, ne vedranno i risultati i nati di prima e seconda decade con una forte esuberanza e propensione alla resistenza. Eccellente anche la Luna, che addolcisce la parte più sensuale dei nativi di terza decade, spesso più duri che sensibili alle smancerie erotiche. Nel centro settimana la Luna diviene opposta: possono venir fuori l’asprezza e la spigolosità del vostro carattere. Togliamo il velo alle stelline:

Top del giorno domenica 24 ottobre;

★★★★★ lunedì 18, venerdì 22, sabato 23 ( Sole in Scorpione );

); ★★★★ giovedì 21 ottobre;

★★★ martedì 19 ottobre;

★★ mercoledì 20 ottobre 2021.

♐ Sagittario: voto 7.

Le giornate in arrivo prossimamente, messe sotto analisi dalle previsioni della settimana, osserveranno un corso ad andamento abbastanza lento. In primis quelle di venerdì e sabato rispettivamente interessate dal "sottotono" e dal "ko". Le restanti saranno buone, sfruttabili al meglio. Venere protegge il lavoro, se avete possibilità e desiderio di cambiamenti, potete tentare con un minimo di prudenza strade nuove che ringiovaniscono la vostra attività lavorativa; contate anche sull’appoggio del brillante Mercurio che da tempo stuzzica la mente a cambiare e tentare nuove attività più stimolanti e consone ai vostri progetti. A seguire, le stelline giornaliere :

Top del giorno martedì 19 ottobre;

★★★★★ lunedì 18, mercoledì 20;

★★★★ giovedì 21, domenica 24;

★★★ venerdì 22 ottobre;

★★ sabato 23 ottobre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

La prossima settimana si prevede abbastanza convincente. Escludendo le giornate coincidenti con il 18 e il 19 di ottobre, le restanti dovrebbero essere gestibili con una certa tranquillità. In questi giorni di metà ottobre potrebbero maturare opportunità da investire in amore quanto nel lavoro. Ottimi risultati in ogni campo con la Luna a vostro favore e soprattutto con Nettuno e Marte che in amore non vi lasceranno in pace, avrete sempre quella bella voglia di chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare dall’eros più spinto e trasgressivo. Sarà contento il vostro partner per le attenzioni particolari che gli dedicherete, sarà contento per le belle parole sussurrate dolcemente all'orecchio in qualunque luogo e ora del giorno.

Ecco la posizione delle stelline quotidiane:

Top del giorno giovedì 21 ottobre;

★★★★★ venerdì 22, domenica 24;

★★★★ mercoledì 20, sabato 23;

★★★ lunedì 18 ottobre;

★★ martedì 19 ottobre 2021.

♒ Acquario: voto 7. Il periodo sotto osservazione si presenta abbastanza positivo per voi del segno. Punto cruciale tra i sette giorni sotto analisi, la parte centrale. Le energie sono tutte rivolte alla vostra attività lavorativa e al mantenimento della forma fisica, avrete cura maggiore di qualche segnale di malessere, starete attenti ai controlli concentrando il pensiero sulla migliore possibilità per sentirvi in piena forma. Tutti i ragionamenti saranno proprio sulla buona salute, Saturno è abbastanza equilibrato e vi fornisce le argomentazioni giuste e a chi rivolgervi in piena sicurezza.

L’aspetto più bello di questi giorni riguarderà la vostra vita sentimentale, Luna, Marte e Sole in ottimo aspetto al vostro Giove vi predispongono alla comprensione dei vostri desideri e di quelli del partner. L’eros è attizzato per concedervi ore di abbandono e, se siete single, a sognare a occhi aperti scene che avete immagazzinato nella memoria. Le giornate buone e quelle no:

Top del giorno venerdì 22 ottobre;

★★★★★ giovedì 21, sabato 23;

★★★★ lunedì 18, domenica 24;

★★★ mercoledì 20 ottobre;

★★ martedì 19 ottobre 2021.

♓ Pesci: voto 6. La prossima settimana si prevede abbastanza sotto le attese, almeno riguardo l'ultima parte del periodo. Diciamo che le giornate osserveranno una certa stabilità, intervallando periodi buoni con altri valutati nella routine.

Con una alta dose di intelligenza, affronterete questi giorni spingendo il pedale sulla vivacità della dialettica esibendo una tecnica di seduzione sottile e coinvolgente, l’apporto di Nettuno si espande anche in altri campi, laddove è richiesta ironia, acutezza e capacità di abbattere chi presume di mettervi alle strette. L’attività lavorativa può risentire del periodo poco efficace: per dare una sistemata ai vostri progetti, rinnovarli anche con qualche fatica in più ma certamente occorre stare in guardia e agire con prudenza. Il settore finanziario è stabile con qualche uscita per riparazione mezzi di trasporto. In salute evitate gli eccessi soprattutto nella fatica mentale con insonnia e nervosismo.

Le stelline riguardanti i prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 19 e domenica 24;

★★★★ lunedì 18, mercoledì 20 e sabato 23;

★★★ giovedì 21 ottobre;

★★ venerdì 22 ottobre 2021.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la classifica della settimana da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, valida per l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà Gemelli, superfavoriti dalla presenza della Luna nel segno. Ottimo periodo anche per i nati in Ariete, considerati con voto nove nel periodo indicato.

Andiamo a scoprire il resto della scaletta:

1° posto - Gemelli , voto 10 segno ' top della settimana ';

, voto 10 segno ' '; 2° posto - Ariete, voto 9;

3° posto - Toro e Scorpione, voto 8;

4° posto - Sagittario, Capricorno e Acquario, voto 7;

5° posto - Cancro, Leone, Vergine e Pesci, voto 6;

6° posto - Bilancia, voto 5.

Il prossimo appuntamento con le previsioni della settimana, la classifica e le stelle giornaliere riguarderà il periodo compreso tra il 25 e il 31 del corrente mese.