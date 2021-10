L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 ottobre 2021 è pronto a svelare come andrà il periodo settimanale analizzando le giornate da lunedì a domenica. In osservazione è la penultima settimana del mese, analizzata in modo approfondito relativamente ai segni della prima metà dello zodiaco. Prima di dare spazio alle predizioni, è d'obbligo dare qualche indizio su quali saranno i segni baciati dalle stelle e quelli costretti a 'digiunare' per un po'.

L'Astrologia annuncia la "top della settimana" ai nati in Gemelli (voto 10), sotto copertura a fine periodo da una piccante Luna nel segno.

A volare in alto nel cielo terso della positività anche l'Ariete (voto 9) e Toro (voto 8), già pronti ad approfittare del buon periodo riservato loro dagli astri. Riguardo ai peggiori, il frangente risulterà piuttosto avaro nei confronti di Cancro (voto 6), Leone (voto 6) e Vergine (voto 6), messi un po' in crisi, secondo quanto si evince dalle previsioni zodiacali da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, da formazioni astrali non troppo di parte.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare il testimone alle previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24 ottobre, come al solito daremo info sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Il frangente sotto analisi conta in tutto tre tappe in programma per questa settimana.

L'ingresso della Luna in Ariete darà avvio al periodo, presentandosi al segno di Fuoco già da questo lunedì 18 ottobre alle ore 12:04. La dolce "musa dei poeti" farà una nuova fermata mercoledì 20 ottobre alle ore 21:59, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Toro. La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Gemelli previsto per sabato 23 ottobre.

Altresì, è da segnalare un transito di prim'ordine: l'entrata nel segno del Sole in Scorpione sabato 23 ottobre.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 9. Settimana decisamente positiva, da spendere come meglio si crede, ovviamente tenendo conto dell'unica giornata sotto tono presente. Infatti, solo la parte centrale, precisamente con la giornata di giovedì, avrete qualche grattacapo a cui porre rimedio, poi andrete via lisci come l'olio.

Si rasserena il cielo, la buona parte dei pianeti in transito lascia un alone semplice e se non coloratissimo almeno neutro. La Luna di lunedì, in ottimo aspetto anche martedì, si fa promotrice di spettacolari successi amorosi, toccando in profondità le vostre emozioni: restate con i piedi per terra senza languori ma sereni e un tantino distaccati. Ecco le stelline appuntate ai singoli giorni:

♉ Toro: voto 8. In base a quanto messo in evidenza dalle stelle, la vostra settimana avrà massima positività in campo lavorativo. Benissimo anche in amore, escludendo lunedì e domenica da tenere sotto controllo, per il resto saranno solo giornate da "tarallucci e vino".

Da segnalare la splendida giornata al "top" del prossimo mercoledì, interessata dall'ingresso della Luna nel settore. Di certo sarà una settimana in cui deciderete di rimettere a posto alcune realtà, ma soprattutto alcuni equilibri che regolano il vostro rapporto e che non sembrano andare più tanto bene. Solo evitate di farlo in quelle due giornate indicate poc'anzi, quando cioè le stelle rischiano di essere un po' troppo tese e nervose per consentirvi di ottenere ciò che veramente desiderate. A voi le stelline interessanti i prossimi sette giorni:

♊ Gemelli: voto 10.

La prossima settimana si annuncia molto generosa per la maggior parte del periodo. A dare massimo appoggio in amore sarà l'ingresso della Luna nel segno, questo sabato 23 ottobre, pronta a regolare quelle situazioni sentimentali che necessitano di un aggiustamento. La Luna in Gemelli pertanto vi regala il meglio in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo. Momento perfetto per pianificare lavori di ristrutturazione della casa o sperimentare ricette dietetiche ma appetitose. Approfittatene per fare un salto fuori dalla routine. Con l’aiuto di profonde riflessioni, potete mettere a punto decisioni importanti che riguardano i vostri cari.

La situazione relativa alle stelle quotidiane:

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana preannuncia un periodo non troppo positivo sotto tanti aspetti. In linea generale quindi, quasi tutto scorrerà sul filo del rasoio, dunque da evitare impegni rischiosi nelle giornate evidenziate con tre e due stelle. Sapete fin troppo bene che la vita difficilmente regala qualcosa, e che dietro ogni successo o fortuna si nasconde sempre un seppur invisibile impegno. Giovedì o domenica guardate dritto negli occhi chi vi sta di fronte, per riconoscere tutto ciò che non vi piace della relazione che avete.

Uno sforzo che sarà premiato nel weekend, quando la persona incriminata deciderà di cambiare posizione o atteggiamento, forse perché l’avete convinta, forse perché era necessario. Energie potenti, ma anche difficilmente controllabili, e spesso improvvise, in arrivo nella giornata di domenica, quando la pazienza sarà messa a dura prova. Vediamo il pensiero astrale sui singoli giorni:

♌ Leone: voto 6. Valutato prettamente sulla media sufficienza, non sarà troppo male il periodo in arrivo per voi del segno. Escludendo la parte centrale del periodo, il resto diciamo che sarà alla portata di tutti.

Servirà solo un poco di concentrazione in più sulle cose più importanti. Fatte le valutazioni di cui avevate bisogno ora siete pronti ad aggiustare la rotta per ripartire al meglio in questo primo scampolo d'autunno appena sbocciato. E riuscirete a farlo nel migliore dei modi solo se saprete “tagliare i rami secchi” per proseguire più alleggeriti nel cammino quotidiano. Andiamo a valutare meglio la settimana mettendo in rilievo le stelle da lunedì a domenica:

♍ Vergine: voto 6. Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate a massima positività, lunedì e mercoledì, le restanti saranno da navigare a vista.

L'oroscopo della settimana 18-24 ottobre sottolinea il fatto che in questi giorni vi sentite decisamente più lucidi e rilassati degli ultimi tempi. Vi state davvero accorgendo che l’estate è passata da un pezzo ma di riprendere la vita normale di ogni giorno vi resta difficile. Avete faticato, vi siete impegnati e adesso potete iniziare a sorridere le prossime giornate in arrivo. Se siete in coppia potreste proporre al vostro partner un bel weekend fuori città, magari per fare qualcosa di diverso dal solito. I single avranno voglia di novità e di divertimento e tanti saranno accontentati. L’umore è davvero previsto al top. La classifica a stelline:

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale completa per tutti i segni.