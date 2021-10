Le previsioni zodiacali di sabato 23 ottobre 2021 mettono in risalto due eventi astrologici molto importanti: l'ingresso della Luna in Gemelli e il passaggio del Sole dal segno della Bilancia a quello dello Scorpione. Curiosi di scoprire quanta fortuna arriverà questo sabato nei confronti del vostro simbolo zodiacale? Certo che sì, dunque prepariamoci a mettere sotto analisi approfondita la parte finale della settimana con l'amore e il lavoro protagonisti assoluti.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 23 ottobre per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 23 ottobre

Bilancia: ★★★. L'oroscopo di sabato al vostro segno indica una giornata generica, in molti casi abbastanza sommessa. Valutato nelle odierne predizioni con il segno del "sottotono", senz'altro il periodo potrebbe risultare un po' più pesante del solito da affrontare. In amore, le stelle prevedono attimi di crisi con piccoli conflitti tra le mura domestiche: mancati appuntamenti, tensioni represse da tempo potrebbero emergere proprio adesso che non avete un umore dei migliori. Facendo un breve esame di coscienza noterete che le colpe imputate a voi dal partner saranno in parte veritiere. Single, la sfera sentimentale si annuncia "un po’ pazza" in questa giornata con umori traballanti e desideri contraddittori.

In qualche caso prevarranno anche dubbi o incertezze. Nel comparto lavoro, le stelle consigliano di aspettare tempi migliori per cambiare qualche vostro progetto.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano un giorno sottoposto a una spettacolare Luna, nel contesto in ingresso nel segno dei Gemelli. Pronti a gongolare in amore?

Senz'altro gli astri annunciano svolte interessanti riguardanti i sentimenti e affini. Consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete a organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete già in coppia.

Il periodo si muoverà verso un senso di calma, sarete a vostro agio e vi sentirete pieni di gioia di vivere. Single, senso pratico e fantasia si combinano a meraviglia. Se vi sentiste in vena di esprimere creatività, datevi da fare con il pianoforte, la chitarra, i pennelli, l'argilla o il disegno. Adesso che le capacità espressive stanno per esplodere, date spazio al senso pratico: le canalizzerà senza impoverirle. Nel lavoro, cogliete al volo un'occasione che potrebbe dare una svolta alla vostra professione.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 23 ottobre al Sagittario predice l'arrivo di un sabato nel quale potreste sentirvi un po' giù. Il periodo comunque sarà da impostare tutta all'insegna della calma e/o della riservatezza, su molte cose.

In amore, specialmente nell'ambito dei rapporti di coppia, aleggia da un pezzo un'aria di scontentezza generale, il che vi rende poco inclini a tenerezze o smancerie varie. In questo caso, alcuni pianeti suggeriscono di chiarire eventuali malintesi o presunti tali, ovviamente da farsi il prima possibile altrimenti le cose potrebbero peggiorare. Per i single, prestate attenzione a ciò che affermate in pubblico perché non manca chi prenderà i vostri discorsi in maniera distorta. Siate più chiari possibile e siate trasparenti, soprattutto nei rapporti con gli amici, così che qualsiasi tentativo di creare zizzania verrà stroncato sul nascere. La parte riguardante il lavoro indica che non riuscite a vedere molto lontano.

Il vostro sguardo non ne vuole proprio sapere di spaziare soffermandosi su cose vicine e lì resta fermo. Consiglio: cercate di rispondere con prontezza ai prossimi impegni.

Oroscopo e stelle del giorno 23 ottobre

Capricorno: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato preannunciano la possibilità che vi possa essere un ritorno di fiamma in merito a una situazione sentimentale mai definitivamente dimenticata. Riguardo a quanto appena detto, se siete liberi da vincoli, ben venga un ritorno di passione; caso contrario dovete pensarci molto su prima di decidere. Per le coppie stabili si preannunciano ulteriori assestamenti affettivi e maggiore vivacità. Fate capire a chi amate che il vostro sentimento è grande e che la persona interessata risulta essere al primo posto dentro al vostro cuore.

Single, l'atmosfera sentimentale di questo periodo non risulta troppo positiva. Qualcuno potrà dare libero corso ai sogni più reconditi, anche se eventuali possibilità che si realizzino saranno ridotte al lumicino. Novità per i giovani single, ma non a breve. Nel lavoro, il cielo del periodo esalta la buona comunicativa e la possibilità di essere vincenti nelle trattative d'affari e/o nei nuovi contatti sarà tangibile.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un inizio weekend molto positivo. A dare sostegno e tanta energia positiva sarà il Sole in congiunzione a Marte, quest'ultimo in trigono astrale al vostro Giove nel segno. In campo sentimentale, siate audaci e intraprendenti se volete stupire il vostro partner.

Finalmente potete agire senza timore di sbagliare e soprattutto senza riserve perché avrete dalla vostra la parte migliore delle stelle. Single, per tanti di voi si profila una giornata all'insegna dell'allegria e delle conquiste più eccitanti. Sarete facilitati in ogni iniziativa di tipo sentimentale: basterà creare un'atmosfera intima che aiuti la comunicazione con la persona a voi più cara. Per chi ha progetti segreti custoditi nel cuore, questo potrebbe essere il giorno giusto per osare. La parte riguardante il lavoro invece vi vede abbastanza indaffarati e, forse, anche molto affaticati. Calma, alla fine tutto ciò che avete fatto sarà ampiamente ripagato.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 23 ottobre invita voi del segno ad armarvi di tanta buona volontà, vedrete che il periodo da "così così" diventerà abbastanza piacevole.

In molti casi, riuscendo a piazzare mosse intelligenti, otterrete risultati tangibili. In amore l'inizio della giornata non l'avvertirete come entusiasmante, anzi, poi però successivamente noterete delle novità interessanti da condividere soprattutto con il vostro partner. In particolare, si annuncia un pomeriggio e infine una serata di grande vivacità, pervasa da una spensierata gioia di vivere. Per coloro ancora single il giorno vi troverà fascinosi e simpatici, sappiatelo: se vi piace qualcuno/a ma non riuscite mai a parlarci come si deve, cercate di programmare qualche occasione utile per stare a tu per tu con quest'ultima, così facendo agevolerete il 'lavoro' di Cupido senza problemi. Il lavoro andrà di fronte a un progetto difficile, forse troppo impegnativo, avrete l'impulso di rinunciare, ma non fatelo, perché presto avrete tutti i requisiti per riuscire.

Classifica oroscopo del 23 ottobre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 23 ottobre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Vogliosi di conoscere le intenzioni delle stelle nei confronti del vostro segno zodiacale? In primissimo piano in questo avvio di weekend l'ingresso della Luna in Gemelli e del Sole in Scorpione. Andiamo subito ad analizzare il prospetto con le stelle del giorno relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di sabato 23 ottobre: