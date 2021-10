L'oroscopo di venerdì 22 ottobre descriverà il modo in cui gli astri incideranno nella vita quotidiana dei segni zodiacali. Il lavoro, l'amore e la socialità saranno gli aspetti che più subiranno gli influssi delle stelle.

Secondo alla configurazione planetaria di domani, il Leone sarà molto produttivo, mentre la Bilancia e il Sagittario si abbandoneranno alla malinconia. I Gemelli avranno in serbo nuovi progetti e il Capricorno modificherà il suo approccio con il partner.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 22 ottobre.

Previsioni zodiacali di venerdì 22 ottobre dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata lavorativa sarà piuttosto lenta. Non sarete molto contenti di dover svolgere le vostre mansioni, ma non avrete alternative. Per fortuna, riceverete molte soddisfazioni dalla vostra vita sociale. Gli amici saranno felicissimi di trascorrere il pomeriggio con voi e anche il partner vi dedicherà parole colme di affetto.

Toro: la vostra eccessiva intraprendenza potrebbe farvi compiere un passo falso. Tenderete a non tirarvi indietro davanti alle sfide, ma dovrete saper scegliere con cura le battaglie da combattere e quelle da lasciare in sospeso. Fate particolare attenzione alle incomprensioni sul posto di lavoro.

Gemelli: non vedrete l'ora di mettere in pratica tutto ciò che avete imparato negli ultimi mesi. Sarete pronti all'inizio di una nuova avventura, ma non avrete alcuna intenzione di lasciarvi alle spalle le persone care. La vostra vecchia vita, infatti, continuerà a essere ampiamente presente.

Cancro: vi sentirete energici e attivi.

Vi alzerete con il piede giusto e non vedrete l'ora di dimostrare agli altri il vostro valore. Sarete efficienti soprattutto sul lavoro, ma riuscirete a dare un valido contributo anche al vostro gruppo di amici. La vostra ironia alleggerirà gran parte delle situazioni.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 22 ottobre dal Leone allo Scorpione

Leone: darete priorità ai vostri progetti e vi impegnerete al massimo per portarli a termine. Metterete al bando le distrazioni perché non vorrete che la vostra concentrazione venga ostacolata da qualcosa di inutile. I rapporti interpersonali saranno sporadici, ma caratterizzati da solarità e intraprendenza.

Vergine: avrete bisogno di concentrarvi su nuove idee, in modo da poter avviare dei progetti inediti. Non saprete da dove cominciare, ma con il passare delle ore riuscirete a organizzare un programma ben elaborato. Riceverete l'appoggio degli amici e del partner, ma la famiglia potrebbe non comprendervi.

Bilancia: la giornata di domani non sarà molto positiva per voi.

Vi sentirete travolti da un vortice di tristezza e stanchezza. Cercherete una via di fuga, ma l'unica cosa che potrete farà sarà affrontare la giornata provando a ignorare la malinconia. Il contatto con amici e parenti vi aiuterà a ritrovare il sorriso.

Scorpione: la situazione lavorativa vi manderà in crisi. Non vi sentirete soddisfatti del vostro percorso e vorrete trovare un modo per acquisire maggiore esperienza. Potrebbe essere il momento giusto per iscrivervi a qualche corso o per approcciarvi con campi sconosciuti.

Astrologia e profili zodiacali di domani 22 ottobre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi sentirete poco fiduciosi verso il futuro. Temerete di dover abbandonare i vostri sogni e di non avere le risorse necessarie per dare forma ai progetti desiderati.

Il confronto con il partner vi aiuterà a ritrovare la fiducia in voi stessi, ma dovrete essere voi a voler intraprendere un percorso di crescita personale.

Capricorno: dato che la relazione con il partner continuerà ad avere alti e bassi, deciderete di provare a relazionarvi a lui in modo diverso. Sarà un cambiamento che non passerà inosservato e questo potrebbe far sorgere delle domande nella persona amata. L'importante sarà monitorare le sue reazioni.

Acquario: riceverete un grande sostegno dalla vostra famiglia. Anche se dovrete affrontare molti imprevisti, saprete di poter contare sempre su qualcuno che vi vuole bene. Questo vi aiuterà a vivere la giornata con serenità e a non farvi sopraffare dallo stress eccessivo.

Pesci: tenderete a dare per scontato alcuni aspetti del vostro rapporto di coppia. Questo potrebbe dare vita a incomprensioni e rendere più difficile il confronto. La cosa migliore sarà esprimere i vostri sentimenti senza paura e ascoltare quelli del partner. Sicuramente le cose miglioreranno.